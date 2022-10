आज मिलेगा कांग्रेस को नया अध्यक्ष, 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा कुर्सी

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बुधवार को मतगणना होगी. इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा. पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के एक पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना बुधवार सुबह 10 बजे से आरंभ होगी और उसके लिये सारी तैयारी पूरी कर ली गई है.

दिवाली की खुशियों में मिठास घोलेंगे Sweet Crackers, मिठाई की दुकानों पर सजे अनार, चकरी और चॉकलेट बम

जोधपुर की मिठाई की दुकानों पर स्वीट क्रैकर्स का क्रेज (sweet crackers on Diwali) देखने को मिल रहा है. दिवाली पर 6 सालों से पटाखों जैसी दिखने वाली मिठाइयां बनाई जा रही हैं जिसे लोग खासा पसंद कर रहे हैं. अनार, चकरी व चॉकलेट बम आदि मिठाइयां पटाखों जैसी दिखने वाली बनाई गईं हैं.

Dhanteras 2022: 27 साल बाद बन रहा संयोग, धनतेरस में सोना-चांदी या बर्तन नहीं, लाएं ये चीजें...होगा फायदा

मान्यता है कि धनतेरस (Dhanteras 2022) के दिन खरीदारी करने से घर में बरकत आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन सोना चांदी या बर्तनों के अलावा भी कुछ विशेष चीजें खरीदना शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं क्या हैं वो खास वस्तुएं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से लाभ (Buy These Things on Dhanteras) होने की संभावना है.

22 साल से खनक रहे MMTC के सोने-चांदी के सिक्के होंगे बंद, दीपावली पर रहती है सर्वाधिक मांग

पिछले 22 सालों से केंद्र सरकार के मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएमटीसी) की ओर से दीवावाली के मौके पर सोने और चांदी के सिक्के बेचे जा रहे हैं. लेकिन अब आगामी दीपावली पर एमएमटीसी की ओर से यह सिक्के नहीं बेचे जाएंगे. खास बात यह है कि एमएमटीसी (Minerals And Metal Trading Corporation) की ओर से बेचे जाने वाले यह सिक्के शुद्ध चांदी के बने होते हैं और ग्राहकों का पूर्ण विश्वास होता है.

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के परिणाम से पहले बोले गहलोत- कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की होगी

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे घोषित होने से एक दिन पहले दिल्ली राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव कोई भी जीते, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी. मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है. मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा अनुभव है. शशि थरूर के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है..जो भी जीतेगा, जीत कांग्रेस की होगी.

गुजरात में 22 घंटे बाद राजस्थान के बेरोजगार रिहा, गहलोत से नहीं कर सके मुलाकात...उपेन यादव ने दी ये चेतावनी

प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव में बतौर सीनियर ऑब्ज़र्वर अहमदाबाद पहुंचे थे. जहां राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने सीएम के घेराव की प्लानिंग पहले से कर रखी थी. लेकिन गुजरात क्राइम ब्रांच ने युवा बेरोजगारों को हिरासत में ले लिया. इसके बाद से उपेन यादव रिहा करो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. करीब 22 घंटे बाद उपेन यादव (Rajasthan unemployed release after 22 hours) समेत सभी बेरोजगारों को रिहा कर दिया गया. आक्रोशित युवाओं ने चेतावनी (Unemployed could not meet Gehlot) दी है कि यदि उनकी सीएम से वार्ता नहीं होती, तो उनकी लाश ही राजस्थान लौटेगी.

Gehlot Vs Pilot : गहलोत के बयान और राहुल गांधी से मुलाकात के बीच पायलट की चुप्पी ने बढ़ाई टेंशन...

एक ओर सीएम गहलोत बयानों की बौछार कर (CM Gehlot political statement) रहे हैं तो दूसरी ओर पायलट खामोशी साधे हुए हैं. सियासी पंडितों की मानें तो पायलट की खामोशी आने वाले किसी बड़े सियासी बवंडर की ओर इशारा कर रहा है.

राजकीय भवनों की जिओ टैगिंग होगी, जीआईएस परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परियोजना के लिए 153.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है. इस परियोजना के लागू होने से प्रदेश के प्रत्येक राजकीय भवनों की जियो टैगिंग (Geo tagging of state buildings) हो सकेगी.

नाबालिग का अपहरण व रेप केस, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई

नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट (Pocso court in minor kidnapping and rape case) ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 60 हजार अर्थदंड भी लगाया है.

होटल में घुसा बिल्ली जैसा दिखने वाला वन्यजीव, मचा हड़कंप, मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू

जयपुर के त्रिमूर्ति स्थित एक होटल में मंगलवार को छोटा भारतीय बिलाव (स्मॉल इंडियन सिवेट) घुस गया.​ बिल्ली जैसे दिखने वाले इस वन्यजीव को देख होटल में हड़कंप मच (small Indian civet entered in a Jaipur Hotel) गया. सूचना पर रक्षा संस्थान और जयपुर चिड़ियाघर की टीम पहुंची और इसका रेस्क्यू किया.