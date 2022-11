Railway Track Blast Case: आरोपी के पिता का बड़ा बयान- जमीन पर नहीं था उनका हक, कोर्ट में भी नहीं करेंगे बेटे की पैरवी

उदयपुर ओढा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में (Udaipur Ahmedabad railway track blast case) गिरफ्तार मुख्य आरोपी के पिता ने बड़ा बयान (Big statement of accused father) दिया. आरोपी के पिता ने कहा कि उनका जमीन पर कोई हक नहीं था और न ही वो आगे अपने बेटे की कोर्ट में पैरवी करेंगे.

खेतड़ी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मिशन संग्रहालय में हुआ भव्य स्वागत

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू के खेतड़ी पहुंचे, जहां रामकृष्ण मिशन अजीत विवेक संग्रहालय में मिशन के सचिव स्वामी आत्मानिष्ठानंद महाराज ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. वहीं, इस दौरान संग्रहालय में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया.

Minister Viral Video: मंत्री महोदया का 'फूलन सूं' काम नहीं चला, गले में पड़ गई नोटों की माला!

शिक्षा राज्यमंत्री और कामां विधायक जाहिदा खान का एक वीडियो सुर्खियों में है (Minister Zahida Viral Video). इस कुछ सेकेंड की वीडियो क्लिप में वो फूलों के गुलदस्ते को लेकर कुछ ऐसा कह देती हैं कि उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए नोटों की बड़ी माला पहना दी जाती है. ये वीडियो वायरल हो गया है, हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

World Toilet Day 2022: तब थी तारत की व्यवस्था, आज सार्वजनिक शौचालय की कमी

19 नवंबर यानी आज वर्ल्ड टॉयलेट डे (World Toilet Day 2022) मनाया जा रहा है. इस मौके पर ईटीवी भारत ने शौच की स्थिति का जायजा लिया तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आईं. जयपुर में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

पायलट समर्थक यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश मीणा का इस्तीफा, गहलोत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल (Rajasthan Political Crisis) रहा है. लगातार पार्टी के नेता बगावती रूख अख्तियार कर रहे हैं. गुटबाजी चरम पर है. जिसकी बानगी समय दर समय देखने को मिलते रही है. इसी कड़ी में अब पायलट खेमे से आने वाले राजस्थान एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष व प्रदेश यूथ कांग्रेस के मौजूदा (Youth Congress Vice President Rakesh Meena resigns) उपाध्यक्ष राकेश मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वहीं, सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान करते हुए मीणा ने मौजूदा गहलोत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा.

राजस्थान में 'भारत जोड़ो यात्रा' के रूट में नहीं होगा कोई बदलाव, इन नेताओं को नहीं मिली किसी कमेटी में जगह

राजस्थान में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के रूट को लेकर जारी विवाद (No change in route of Bharat Jodo Yatra) अब खत्म हो गया है. साथ ही बताया गया कि रूट में किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं की गई है.

Utpanna Ekadashi 2022: कर सकते हैं ये खास उपाय, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की रहेगी कृपा

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी (Utpanna Ekadashi 2022) के नाम से जाना जाता है. जो लोग साल भर तक एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहते है, उन्हें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही व्रत शुरू करना चाहिए. इस बार यह एकादशी रविवार को होगी. जानिए व्रत कथा, महत्व और विधान...

दौसा में 3 वाहनों की भीषण टक्कर, हादसे में 6 जख्मी

दौसा के कांदोली में तीन वाहनों की भीषण टक्कर हो (Three vehicles collided in Dausa) गई. जिसमें आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए. घटना के बाद मौके पर जाम लगने से राहगीरों को खासा दिक्कतें पेश आई.

सरकारी अस्पताल में Cancer Treatment, बीकानेर के बाद अलवर में सुविधा उपलब्ध

अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में कैंसर विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई (Cancer Treatment in Government Hospital). अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है. मरीजों को कीमोथेरेपी सुविधा भी मिल रही है. प्रतिदिन अस्पताल 40 से 50 मरीज इलाज के लिए ओपीडी में पहुंच रहे हैं.

Rajasthan HC: ट्रिब्यूनल को लेकर सरकारों के रवैए पर कोर्ट ने उठाए सवाल

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- देश में अप्रिय स्थिति है कि सरकार अधिकरणों की स्थापना के लिए विधान तो बनाती हैं लेकिन उनके लिए धरातल पर समुचित संसाधन और अधिकारी उपलब्ध नहीं कराती है (HC Upset over Tribunal incompetence).