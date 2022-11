जन आक्रोश यात्रा के लिए BJP ने नियुक्त किए जिला प्रभारी, एक दिसंबर से होगा आगाज

राजस्थान BJP सूबे की गहलोत सरकार के (Gehlot government of Rajasthan) खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है. जिसको लेकर पार्टी ने जिला प्रभारी नियुक्त (Jan Aakrosh Yatra in Rajasthan) किए हैं. वहीं, आगामी एक दिसंबर से शुरू होने जा रही यह यात्रा प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी.

सरकारी अस्पताल में Cancer Treatment, बीकानेर के बाद अलवर में सुविधा उपलब्ध

अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में कैंसर विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई (Cancer Treatment in Government Hospital). अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है. मरीजों को कीमोथेरेपी सुविधा भी मिल रही है. प्रतिदिन अस्पताल 40 से 50 मरीज इलाज के लिए ओपीडी में पहुंच रहे हैं.

पायलट समर्थक यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश मीणा का इस्तीफा, गहलोत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल (Rajasthan Political Crisis) रहा है. लगातार पार्टी के नेता बगावती रूख अख्तियार कर रहे हैं. गुटबाजी चरम पर है. जिसकी बानगी समय दर समय देखने को मिलते रही है. इसी कड़ी में अब पायलट खेमे से आने वाले राजस्थान एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष व प्रदेश यूथ कांग्रेस के मौजूदा (Youth Congress Vice President Rakesh Meena resigns) उपाध्यक्ष राकेश मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वहीं, सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान करते हुए मीणा ने मौजूदा गहलोत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा.

CBN action in Kota : बस से 1 करोड़ की हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

कोटा में सीबीएन ने कार्रवाई करते हुए 200 ग्राम हेरोइन जब्त की है. जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय (Heroin worth crore Confiscated in Kota) बाजार में करीब 1 करोड़ बताई जा रही है. मामले में 1 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

अजय माकन रूठे ही नहीं तो मनाएं कैसे, वही हमारे प्रभारी हैं : डोटासरा

पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है. राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और अजय माकन के मुद्दे पर बात कही है. इतना ही नहीं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जोशी, धारीवाल और राठौड़ के नाम नहीं होने को लेकर भी (Congress Politics in Rajasthan) जवाब दिया है.

हनुमानगढ़ में कुआं खुदाई के दौरान धंसी मिट्टी, दो लोग दबे

हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे के गांव रामगढ़ में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी से दो लोग दब (accident During Digging of Well in Hanumangarh) गए. दोनों लोगों के दबने की सूचना पर पहुंचा प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुट गया है.

सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामला, 11 साल बाद 30 दोषियों को आजीवन कारावास

सवाईमाधोपुर के सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले (CI Phool Mohd murder case) में शुक्रवार को सजा का ऐलान करते हुए 30 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कांग्रेस के इन दिग्गजों का चैलेंज, हिम्मत हो तो 'भारत जोड़ो यात्रा' को रोक कर दिखाओ...काम से जाओगे

किसी की हिम्मत नहीं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra in Rajasthan) को रोक सके. यह कहना है पीसीसी चीफ डोटासरा का. इतना ही नहीं, मंत्री परसादी लाल ने तो यहां तक कह दिया कि जो इस यात्रा को रोकेगा वह काम से जाएगा. हम किस लिए बैठे हैं...

माकन के इस्तीफे और पायलट कैंप के विरोध के बाद निगाहें गहलोत के दौरे पर टिकी...इन नेताओं पर गिर सकती है गाज

राजस्थान में 25 सितंबर को बुलाई गई विधायक दल की बैठक नहीं होने के जिम्मेदार ठहराए गए मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है. इससे आहत राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस आलाकमान पर तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है. अब सभी की निगाहें कांग्रेस आलाकमान की तरफ टिकी हुई हैं.

उदयपुर-अहमदाबाद ट्रैक ब्लास्ट केस: आरोपियों के साथ घटनास्थल पहुंची ATS, मास्टर माइंड ने बताई प्लानिंग

उदयपुर-अहमदाबाद ट्रैक ब्लास्ट केस में एटीएस (udaipur ahmedabad track blast case) शुक्रवार को आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची. इस दौरान ट्रैक उड़ाने की प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया गया इसकी पूरी कहानी आरोपियों से सुनी. आज दो आरोपियों को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें पांच दिन की रिमांड पर भेजा गया.