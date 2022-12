1971 की लड़ाई में शौर्य दिखाने वाले रिअल हीरो भैरोसिंह ने ली एम्स में अंतिम सांस

1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर लड़ाई के दौरान भैरोसिंह ने अदम्य साहस का परिचय दे दुश्मन के टैंकों को उड़ाया था. सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस (1971 War Hero Bhairon Singh passed away) ली. भैरोसिंह लंबे समय से समय से बीमार चल रहे थे. कुछ दिनों पहले भी वह एम्स में भर्ती हुए थे.

भारत जोड़ो यात्रा: स्कूलों में छुट्टी, परीक्षाएं भी टलीं...दुकानें और रेस्टोरेंट भी बंद रखने के आदेश

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज और कल अलवर में रहेगी. यात्रा के चलते निजी स्कूलों में दो दिन की छुट्टी करने के साथ ही (School closed due to Bharat Jodo Yatra) अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथियों में भी बदलाव किया गया है. यात्रा के रूट की दुकानें, रेस्टोरेंट सभी बंद करा दिए गए हैं. इससे आमजन को दिक्कत होने के साथ ही व्यापारियों में प्रशासन के इस फरमान को लेकर नाराजगी है.

सदन में लंपी संक्रमण पर बोले भाजपा सांसद, केंद्र ने किया काम...CM गहलोत रहे सियासत में मशगूल

शीतकालीन सत्र के 9वें दिन लोकसभा में राजस्थान के पाली से भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने प्रदेश में लंपी वायरस की समस्या और इसके रोकथाम की दिशा में केंद्र के सहयोगी रवैए की जमकर तारीफ की. चौधरी ने कहा कि केंद्र के प्रयासों से प्रदेश में (Winter Session of Parliament 2022) टीकाकरण संभव हो सका और भारी संख्या में संक्रमित मवेशियों की जान बचाई जा सकी. इसके इतर उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सूबे की सरकार मदद की बजाय संक्रमण पर केवल सियासत करते नजर आई.

उदयपुर में मिसेज इंडिया द गॉडेस पेजेंट का फिनाले, कंटेस्टेंट्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा...

झीलों की नगरी उदयपुर में मिसेज इंडिया द गॉडेस पेजेंट के फिनाले में सेलेब्रिटी गेस्ट के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन ने शिरकत की. रमाडा रिसोर्ट में आयोजित शो में रिमी सेन बतौर जज नजर आईं. इस पेजेंट में फैशन शो का थीम पर्यावरणीय स्थिरता और महिला सशक्तिकरण रखा गया. क्लासिक कैटेगरी में सोनल अरोरा विनर, डॉ. चिंतन चौधरी फर्स्ट रनर अप और सुमेधा तिलवनकर सेकेंड रनर अप रहीं. रॉयल कैटेगरी में पल्लवी चोपड़ा विनर, वाटिका नोरियाल फर्स्ट रनरअप और बबीता वर्मा सेकेंड रनरअप रहीं.

भारत जोड़ो यात्रा पहुंची अलवर, राहुल गांधी के चारों तरफ अलवर के कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर जिले में प्रवेश कर चुकी (Bharat Jodo Yatra entered in Alwar) है. यहां राहुल गांधी के इर्द-गिर्द अलवर जिले के नेता नजर आ रहे हैं. एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कमान सम्भाल रखी है. जिले में राहुल गांधी की आज जनसभा भी है. इसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता पहुंच रहे हैं.

भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल चले बीकानेर के कांग्रेसी

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोमवार को बीकानेर जिले की कांग्रेसी कार्यकर्ता भी पद यात्री के रूप में शामिल हुए (Bikaner congress workers in Bharat Jodo Yatra) हैं. वे राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं.

हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव, नहीं होगी पीएम मोदी से मुलाकात

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. पीएम मोदी से मिलने के पहले उनका टेस्ट किया गया था. अब वह तीन दिन दिल्ली में रहेंगे. (Himachal CM Sukhvinder Singh Corona positive)

जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री से 48 लाख का सोना बरामद, रेडियम प्लेटेड तारों में लाया था छुपाकर

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 48 लाख रुपए का 872 ग्राम सोना एक यात्री से बरामद किया गया (Gold smuggling caught at Jaipur Airport) है. यात्री रेडियम प्लेटेड तारों में यह सोना छुपाकर लाया था. यात्री को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

पुराने जर्जर मकान की दीवार गिरने से एक श्रमिक की मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी

अजमेर के श्रीगनगर रोड स्थित एक जर्जर मकान की दीवार सोमवार को ढह (wall of old shabby house collapsed in Ajmer) गई. इसके मलबे में दबने से एक श्रमिक की मौके ही मौत हो गई. जबकि 4 श्रमिक घायल हो गए. दीवार गिरने से 3 दुपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.