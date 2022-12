भारत जोड़ो यात्रा पहुंची अलवर, राहुल गांधी के चारों तरफ अलवर के कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर जिले में प्रवेश कर चुकी (Bharat Jodo Yatra entered in Alwar) है. यहां राहुल गांधी के इर्द-गिर्द अलवर जिले के नेता नजर आ रहे हैं. एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कमान सम्भाल रखी है. जिले में राहुल गांधी की आज जनसभा भी है. इसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता पहुंच रहे हैं.

भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल चले बीकानेर के कांग्रेसी

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोमवार को बीकानेर जिले की कांग्रेसी कार्यकर्ता भी पद यात्री के रूप में शामिल हुए (Bikaner congress workers in Bharat Jodo Yatra) हैं. वे राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं.

हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव, नहीं होगी पीएम मोदी से मुलाकात

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. पीएम मोदी से मिलने के पहले उनका टेस्ट किया गया था. अब वह तीन दिन दिल्ली में रहेंगे. (Himachal CM Sukhvinder Singh Corona positive)

जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री से 48 लाख का सोना बरामद, रेडियम प्लेटेड तारों में लाया था छुपाकर

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 48 लाख रुपए का 872 ग्राम सोना एक यात्री से बरामद किया गया (Gold smuggling caught at Jaipur Airport) है. यात्री रेडियम प्लेटेड तारों में यह सोना छुपाकर लाया था. यात्री को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

पुराने जर्जर मकान की दीवार गिरने से एक श्रमिक की मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी

अजमेर के श्रीगनगर रोड स्थित एक जर्जर मकान की दीवार सोमवार को ढह (wall of old shabby house collapsed in Ajmer) गई. इसके मलबे में दबने से एक श्रमिक की मौके ही मौत हो गई. जबकि 4 श्रमिक घायल हो गए. दीवार गिरने से 3 दुपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

राजस्थान में सियासी संकट खत्म, चुनाव तक अब कांग्रेस और राहुल गांधी की ही चलेगी बात: खाचरियावास

राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि (Khachariyawas on Rajasthan political crisis) राजस्थान में कोई सियासी संकट नहीं है. चुनाव तक अब केवल कांग्रेस और राहुल गांधी की ही बात चलेगी.

सांसद भागीरथ चौधरी ने लोकसभा में मांगा अजमेर के लिए बजट

राजस्थान के अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी ने (Bhagirath Choudhary in loksabha) ने सोमवार को लोकसभा में अपने क्षेत्र की हेल्थ सुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी. साथ ही उन्होंने अजमेर संभाग में सरकारी अस्पतालों में जरूरी मशीनों की मांग की. इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बजट की भी मांग की.

Gold and Silver Price Today: सोने और चांदी के भाव स्थिर, जानिए आज के भाव

Gold and Silver Price Today: जयपुर के स्थानीय सर्राफा बाजार (Jaipur Sarafa market) में आज सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला. जानिए आज के भाव...

Rajasthan Weather Update: प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव, 23 से 29 ​दिसंबर तक सर्दी के तेवर रहेंगे तीखे

प्रदेश में मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव जारी है. मौसम विभाग का कहना है कि 23 से 29 दिसंबर के दौरान सर्दी के तेवर तीखे हो सकते (colder days ahead during Dec 23 to 29) हैं. फतेहपुर समेत अन्य जगहों पर शीतलहर की संभावना जताई गई है.

Jaipur Mandi Rate: तेल मिलों की कमजोर मांग से सरसों में नरमी जारी, गेहूं में गिरावट थमी

तेल मिलों की कमजोर मांग से सरसों में 25 रुपए क्विंटल की गिरावट रही. पिछले कुछ दिन से सरसों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. उधर, सरसों कच्ची घाणी तेल के भाव स्थिर रहे. अन्य खाद्य तेलों में भी खास उतार-चढ़ाव नहीं हुआ.