अलवर में पाले जाते थे चीते, दी जाती थी ट्रेनिंग, 1872 का एक फोटो आया सामने

अफ्रीका के नामीबिया से चीते मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं, चूंकि देश में चीते नहींं बचे. हालांकि एक समय ऐसा भी था, जब अलवर में चीते पाले जाते थे. इतिहासकार हरिशंकर गाेयल के पास मौजूद 1872 की एक फोटाे में ऐसा साफ नजर आता है. अलवर के महाराज शिवदास सिंह के समय यहां चीतों को ट्रेनिंग भी दी जाती (Cheetah Training center in Alwar in 1872) थी.

Food Poisoning in Banswara : सामूहिक भोज में मीठा खाने से 125 लोग बीमार

बांसवाड़ा जिले के पनियाला गांव में शनिवार को एक सामूहिक भोज में मीठा खाने के बाद 125 लोग बीमार (Food Poisoning in Banswara) हो गए. जिला अस्पताल में सभी का इलाज जारी है.

लोकदेवता बाबा रामदेवः अटूट आस्था का दर है रामदेवरा...हिंदू-मुस्लिम सभी झुकाते हैं शीश, पूरी होती है हर कामना

देश भले ही 21वीं सदी में विज्ञान के साथ विकास पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. लेकिन आज भी कहीं किसी कोने में छुआछूत, जात-पात का दंश झेलता हुआ कोई ना कोई मिल जाता है. वहीं, राजस्थान में लोक देवता के रूप में जन-जन के बीच पूजे जाने वाले बाबा रामदेव ने 638 साल पहले इस भेदभाव को समाप्त करने लिए कदम बढ़ाया था. उन्होंने उपेक्षित वर्ग के साथ ही सभी को गले लगाया और भेदभाव खत्म करते हुए बराबरी का दर्जा देने के लिए जागरुकता पैदा की. बाबा रामदेव के इस संदेश के साथ ही उनके दर पर हर हिंदू-मुस्लिम सभी शीश नवाते हैं.

सवाई राजा जयसिंह मुगलों के नौकर थे या नहीं, जानिए इतिहास

समरकंद के शिलालेख में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगलों का नौकर बताया गया है. इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर (Offensive remarks on Sawai Raja Jai Singh) एक बार फिर जयपुर के राजा को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इतिहासकार बताते हैं कि सवाई जयसिंह मुगलों के सर्वेंट नहीं बल्कि सेनापति, सलाहकार और मनसबदार थे.

मुख्यमंत्री की कमजोरी ने राजस्थान में 200 मिनी सीएम खड़े कर दिए हैं: राजेंद्र राठौड़

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा (Rajendra Rathore target cm Gehlot) है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कमजोरी की वजह से राजस्थान में 200 मिनी मुख्यमंत्री खड़े हो गए हैं, जो लूट का काम कर रहे हैं.

Fire in Secretariat : सचिवालय में कार्मिक विभाग सेक्शन में लगी आग, रिकॉर्ड जलकर राख

राजधानी जयपुर में अलसुबह सचिवालय की मुख्य इमारत में दूसरी मंजिल पर स्थित कार्मिक विभाग सेक्शन में आग लगने से हड़कंप मच (Fire in the personnel section) गया. इमारत की दूसरी मंजिल से धुंआ निकलता देख सचिवालय में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने इसकी सूचना कार्मिक विभाग के अधिकारी और दमकल को दी. सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

Road Accident in Banswara: ट्रोले की चपेट में आया बुजुर्ग, सिर धड़ से हुआ अलग

बांसवाड़ा शहर में ट्रोले की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बुजर्ग के के चिथड़े उड़ गए और शरीर धड़ से अलग हो (Old Man died after being hit by truck) गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया है.

प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति 2022 जारी, जानिए क्या मिलेगा फायदा

प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और (Rajasthan First Handicraft Policy) राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 शनिवार को जारी की गई. इन नीतियों से औद्योगिक विकास के साथ शिल्पकार-दस्तकारों के रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे.

PCC Meeting in Jaipur: जिन गहलोत को अध्यक्ष बनाने की हो रही बात, उन्होंने ही रखा राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव

राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को हुई पीसीसी के नए सदस्यों की पहली बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव (Gehlot proposed Rahul Gandhi name for president) रखा. जिसे सभी सदस्यों ने पास कर दिया.

चांदना ने फिर पायलट पर साधा निशाना, कहा-उनके समर्थक 2 साल से सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं

अजमेर के पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हुई घटना के लिए सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराने वाले खेल मंत्री अशोक चांदना ने शनिवार को फिर हमला बोला (Ashok Chandna targeted Sachin Pilot) है. उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के समर्थक 2 साल से सोशल मीडिया पर गाली दे रहे थे.