फ्रेंच भाषा से नेट क्लियर करने वाली राज्य की पहली महिला बनीं डॉ. निधि, राज्यपाल ने किया सम्मानित

राज्यपाल कलराज मिश्र ने डॉ. निधि रायसिंघानी को टी. एन. मिश्रा चैरिटेबल ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित (Governor felicitated Dr Raisinghani) किया है. राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपियन भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. निधि रायसिंघानी पिछले 18 सालों से फ्रेंच का अध्यापन करवा रही हैं.

अवैध खनन के विवाद को लेकर हिस्ट्रीशीटर अख्तर मिर्जा की गोली मारकर हत्या

बारां जिले के अंता थाना इलाके मिर्जापुर में अवैध खनन को लेकर चल रहे एक विवाद में हिस्ट्रीशीटर अख्तर मिर्जा की गोलीमार कर हत्या कर दी गई (History sheeter shot dead in Baran) है. हत्यारों ने मिर्जा के बेटे के सामने ही उसे गोली मार दी. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया है.

Shocking! लड़की ने जिस पर लगाया 2 दिन रेप करने का आरोप, वह निकली 3 साल के बच्चे की मां

सिरोही में गत 28 नवंबर को एक नाबालिग लड़की ने एक युवक पर अपहरण कर 2 दिन रेप करने का आरोप लगा मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा, तो उसने पूछताछ में कहा कि अपहरण की बात सही है, लेकिन उसने रेप नहीं किया, क्योंकि वह महिला है. इस पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई. जांच में बताया गया कि आरोपी महिला (Rape accused turn out to be woman in Sirohi) है और उसके 3 साल की संतान है.

ERCP पर गहलोत बोले- शेखावत और वसुंधरा राजे के रिश्तों में खटास का खामियाजा भुगत रही 13 जिलों की जनता

सीएम गहलोत ने जयपुर में प्रेस वार्ता में अपने तीसरे कार्यकाल के चार साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान उन्होंने महलाओं को स्मार्ट फोन देने में देरी होने की संभावना के साथ ही ईआरसीपी कैनाल (Cm Gehlot statement on ERCP) पर काम न हो पाने का कारण केंद्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के रिश्तों में आई खटास बताया.

2023 में सरकार रिपीट के दावे पर पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस देख रही मुंगेरी लाल के हसीन सपने

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सत्ता वापसी के दावों पर बीजेपी ने (Poonia on congress government repeat claims) पलटवार किया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम गहलोत मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. 2023 में बीजेपी की सरकार आएगी और गहलोत सरकार के काले कारनामों पर बुलडोजर चलाएगी.

दिल्ली जाने से मना करने पर ताई को बेरहमी से मारा...श्रद्धा हत्याकांड से लिया आइडिया

जयपुर में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला सामने (Shraddha like murder in Jaipur) आया है. आरोपी भतीजे ने ताई की हत्या कर श्रद्धा मर्डर केस से आईडिया लेकर शव को मार्बल कटर से काटकर ठिकाने लगाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली. इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ा हुआ है. वारदात की रोज आरोपी को कीर्तन के लिए दिल्ली जाने से मना करने पर उसने ताई की हथौड़े मारकर हत्या कर दी.

युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया पथराव, मामले में पांच प्रकरण दर्ज, 30 नामजद

प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र (Youth died in Pratapgarh) में एक युवक शव बरामद होने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए. जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके पहुंची पुलिस पर पथराव कर दिया. इस वाकया के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई.

बूंदी में बीएसएफ का शौर्य प्रदर्शन शो, हैरतअंगेज करतब देख दंग रह गए दर्शक

बूंदी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल (BSF gallantry show in Bundi ) ने खेल संकुल में शनिवार को शौर्य प्रदर्शन शो आयोजित किया. इस दौरान हैरतअंगेज करतब देखकर लोग दंग रह गए. सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम ने स्टंट्स से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर किया. साथ ही डॉग स्क्वॉड के घुसपैठियों को पकड़ने के साथ विस्फोटक को ढूंढने के करतब ने अचंभित किया.

राजेंद्र गुढ़ा ने आईओसीएल कर्मियों को बनाया बंधक, कहा- जिसे बुलाना है बुला लो...जानिए पूरा मामला

जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट को लेकर शनिवार को मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आईओसीएल (Rajendra Gudha Made IOCL Workers Hostage) के दफ्तर पहुंच कर उनके कर्मियों को बंधक बना लिया. इस दौरान उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे आईओसीएल अधिकारी को धमकी देते हुए दिख रहे हैं.

Panchang 18 December जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग 18 दिसंबर 2022 रविवार, शुभ मास पौष कृष्ण पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त और अशुभ समय.