गहलोत का दावा- मेरे और गांधी परिवार के रिश्ते विनोबा भावे और गीता माता के रिश्तों की तरह तर्क से परे

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को पीसीसी कार्यालय पहुंचकर अपना वोट दिया. इससे पहले उन्होंने कहा कि मेरे और गांधी परिवार के रिश्ते विनोबा भावे और गीता माता के रिश्तों की तरह तर्क से परे हैं. साथ ही दावा किया कि 19 अक्टूबर के बाद भी गांधी परिवार से उनके रिश्ते वही रहेंगे जो 50 साल से बने हुए हैं.

बांसवाड़ा पुलिस के इस Tweet पर मचा बवाल, बाह्मण समाज ने की कार्रवाई की मांग

बांसवाड़ा पुलिस के विभागीय टि्वटर हैंडल से किए गए एक पोस्ट को लेकर बवाल (Ruckus over anti Brahmin remarks) मच गया. पोस्ट में ब्राह्मण विरोधी टिप्पणी से ब्राह्मण समाज के लोग खासा (Brahmin Samaj angry with post) नाराज हैं. साथ ही पोस्ट करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

गैंगरेप पीड़िता के रिश्तेदार ने सुसाइड करने से पहले बनाया वीडियो, कहा- बच्ची की हालत नहीं देखी जा रही

जयपुर में 10वीं क्लास की स्टूडेंट से गैंगरेप (Gang Rape in Jaipur) में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पीड़िता अपने जिस रिश्तेदार के घर पर रह रही थी, उसने शनिवार देर रात फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. सुसाइड करने से पहले मौसा ने एक वीडियो भी बनाया है. यह वीडियो रविवार को सामने आया.

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जारी, सोनिया और प्रियंका ने डाला वोट

कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. कुल 9300 प्रतिनिधि मतदान करेंगे. देशभर में 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 67 बूथ हैं, इनमें 6 बूथ उत्तर प्रदेश में होंगे. एक बूथ पर 200 वोट डाले जाएंगे. 19 अक्टूबर को मतगणना होगी. कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार चुनावी मुकाबला होने जा रहा है.

मेरे और गांधी परिवार के रिश्ते वैसे ही विनोबा भावे और गीता माता के बीच- गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने और गांधी परिवार के रिश्ते विनोबा भावे और गीता के रिश्तो के साथ करते हुए उन्हें तर्क से परे बताया, और यह भी दावा किया कि भले ही मीडिया में किसी भी तरीके की खबरें चल रही हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद भी उनके और गांधी परिवार के रिश्ते वैसे ही बने रहेंगे जैसे पहले थे.

सीएम गहलोत बोले : मैं खड़गे का प्रस्तावक बना उनके लिए कैंपेनिंग नहीं की, बेवजह खड़ी की कंट्रोवर्सी

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सोमवार (Congress President Election) को होने जा रहा है. इससे एक दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने खड़गे के लिए की गई अपील के बाद आए बयानों पर जवाब दिया है. गहलोत ने कहा कि मैने चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है. इसे बेवजह कंट्रोवर्सी का रूप दिया गया.

Udaipur ACB Action : गुजरात पुलिस के दो हेड कांस्टेबल 1 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

उदयपुर एसीबी टीम ने (Udaipur ACB Action) गुजरात पुलिस के दो हेड कांस्टेबल को 1 लाख 10 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

Bank Fraud: सेंट्रल बैंक में 2 करोड़ 85 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, कर्मचारियों समेत 71 लोगों पर मुकदमा

भरतपुर के डीग में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2 करोड़ 85 लाख 45 हजार की धोखाधड़ी का मामला (more than 2 crore 85 lakh rupees fraud) सामने आया है. बैंक कर्मचारियों ने 71 लोगों के साथ मिलकर लोन के नाम पर फ्रॉड किया है. डीग कोतवाली में चार बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

टाइगर सेंचुरी पर भाजपा का कांग्रेस पर आरोप, विधायक मलिंगा ने किया पलटवार...दिया ये जवाब

धौलपुर में टाइगर सेंचुरी को लेकर (BJP accuses Congress on Tiger Century) भाजपा के पूर्व विधायकोें ने कांग्रेस पर गांवों को उजाड़ने औऱ किसानों की जमीन हथियाने की तैयारी के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस बाड़ी के कांग्रेस विधायक ने भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए (MLA Malinga replied BJP) जवाब दिया है.

ब्रेनडेड महिला 3 को देगी नई जिंदगी, ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उदयपुर से जयपुर लाया जा रहा ऑर्गन

ब्रेनडेड महिला के आर्गन डोनेट करने से तीन लोगों को नई जिंदगी (Organs transplant done from Udaipur to Jaipur) मिल रही है. ग्रीन कॉरिडोर के जरिये ऑर्गन उदयपुर से जयपुर लाया जा रहा है. महिला के ऑर्गन तीन लोगों में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे.