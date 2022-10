22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव आज, खड़गे और थरूर में मुकाबला

कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आज मतदान होना है. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. 24 साल बाद पार्टी को कोई गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा. मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने-सामने हैं. राहुल गांधी कर्नाटक में मतदान करेंगे.

चाकू लिए बदमाश से भिड़ गईं बैंक मैनेजर, फिर देखिए क्या हुआ

श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में चाकू की नोंक पर लूट करने आए नकाबपोश बदमाश को महिला बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता और कर्मचारियों ने धर दबोचा. पूरी घटना सीसीवीटी कैमरे में कैद हो गई. रविवार को घटना का सीसीटीवी सामने आया है. श्रीगंगानगर की दावड़ा कॉलोनी का रहने वाला 29 वर्षीय लवीश उर्फ टिशू अरोड़ा शनिवार देर शाम शाम नकाब पहनकर चाकू की नोंक पर बैंक लूट के इरादे से बैंक में घुसा था और चाकू की नोक पर ही उसने बैंक कर्मियों को बंधक बनाने का प्रयास किया.

राजस्थान के जयपुर और बीकानेर में भूकंप के झटके, 3.6 रही तीव्रता

राजस्थान के बीकानेर में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. राजधानी जयपुर में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर करीब 3.6 रही. रात करीब 12:36 बजे भूकंप के झटके बीकानेर से लेकर टोंक, बूंदी तक महसूस किए गए. बीकानेर के उत्तर पश्चिम में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई.

City Lifeline: स्वर्णनगरी में पर्यटन को मिली 'गोल्डन लाइन', बढ़ते पर्यटकों के साथ कारोबार पहुंचा 1500 करोड़ पर

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर बसा जिला जैसलमेर सुरक्षा के लिहाज से खासा महत्व रखता है. लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में भी इस जिले का नाम यहां के सोनहरे धोरों की तरह हमेशा चमकता रहता है. 80 के दशक से पर्यटकों का रुझान जैसलमेर की तरफ हुआ, उसके बाद इसमें लगातार इजाफा होता गया है. जैसलमेर आने वाले सैलानियों में देसी-विदेशी दोनों ही बड़ी संख्या में शामिल हैं. पर्यटकों की आवाजाही के बीच यहां पर्यटन व्यवसाय 1500 करोड़ के शिखर तक पहुंच गया है.

सीएम गहलोत बोले : मैं खड़गे का प्रस्तावक बना उनके लिए कैंपेनिंग नहीं की, बेवजह खड़ी की कंट्रोवर्सी

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सोमवार (Congress President Election) को होने जा रहा है. इससे एक दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने खड़गे के लिए की गई अपील के बाद आए बयानों पर जवाब दिया है. गहलोत ने कहा कि मैने चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है. इसे बेवजह कंट्रोवर्सी का रूप दिया गया.

Udaipur ACB Action : गुजरात पुलिस के दो हेड कांस्टेबल 1 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

उदयपुर एसीबी टीम ने (Udaipur ACB Action) गुजरात पुलिस के दो हेड कांस्टेबल को 1 लाख 10 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

Bank Fraud: सेंट्रल बैंक में 2 करोड़ 85 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, कर्मचारियों समेत 71 लोगों पर मुकदमा

भरतपुर के डीग में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2 करोड़ 85 लाख 45 हजार की धोखाधड़ी का मामला (more than 2 crore 85 lakh rupees fraud) सामने आया है. बैंक कर्मचारियों ने 71 लोगों के साथ मिलकर लोन के नाम पर फ्रॉड किया है. डीग कोतवाली में चार बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज, थरूर के पॉलिंग एजेंट ही PCC सदस्य नहीं...खड़गे को बढ़त की उम्मीद

कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 22 साल बाद सोमवार को होने (Congress President Election tomorrow) जा रहा है. मतदान वैसे तो गुप्त होने जा रहा है लेकिन राजस्थान में खड़गे को बढ़त मिलने के आसार हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि खड़गे के पोलिंग एजेंट तो पीसीसी मेंबर्स हैं लेकिन थरूर के कोई भी पोलिंग एजेंट पीसीसी मेंबर नहीं हैं. कुल 414 पीसीसी सदस्य आज चुनाव में मतदान करेंगे.

अहमदाबाद-उदयपुर हाईवे पर कार और पिकअप की भिड़ंत, 3 की मौत

अहमदाबाद-उदयपुर एनएच 48 पर कार और पिकअप भिड़ंत हो गई. हादसे में 3 की मौत (Road accident in Udaipur) हो गई. वहीं दो लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सभी लोग गुजरात के निवासी थे.

ब्रेनडेड महिला 3 को देगी नई जिंदगी, ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उदयपुर से जयपुर लाया जा रहा ऑर्गन

ब्रेनडेड महिला के आर्गन डोनेट करने से तीन लोगों को नई जिंदगी (Organs transplant done from Udaipur to Jaipur) मिल रही है. ग्रीन कॉरिडोर के जरिये ऑर्गन उदयपुर से जयपुर लाया जा रहा है. महिला के ऑर्गन तीन लोगों में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे.