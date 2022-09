कोटा में युवक ने थाने में किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस कार्यप्रणाली से नाखुश होकर उठाया कदम...अस्पताल में भर्ती

नयापुरा थाना इलाके में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाखुश युवक ने थाना परिसर में खुद पर पेट्रोल डालकर (Youth set himself on fire in the police station) आत्मदाह का प्रयास किया. मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक पर कंबल और दरी डालकर उसे बचाते हुए एमबीएम अस्पताल पहुंचाया है.

जीत गई जिंदगी: दौसा में बोरवेल में गिरी मासूम को सुरक्षित निकाला बाहर, 7 घंटे चला रेस्क्यू

दौसा के जस्सापाड़ा गांव में गुरुवार दोपहर एक साल की बच्ची अंकिता 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई (Jaspada1 year old girl falls into borewell). जानकारी पर बांदीकुई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब सात घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद अंकिता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. मासूम को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

जैसलमेर में मटकी से पानी पीने पर दलित युवक को पीटा, अस्पताल में भर्ती

जालोर में टीचर की पिटाई से दलित बच्चे की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है. इस बीच जैसलमेर में एक दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. दलित युवक का आरोप है कि उसने दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पी लिया, जिस पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी.

भरतपुर में 6 मंत्री हैं लेकिन सभी नाकारा...धांधली में बढ़चढ़ कर भाग लेते हैं, विकास में नहीं : अरुण सिंह

अरुण सिंह ने राजस्थान सरकार और गहलोत के मंत्रियों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भरतपुर में 6 मंत्री हैं, लेकिन सभी नाकारा. ये धांधली में तो बढ़चढ़ कर भाग लेते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो कोई भाग नहीं लेता. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लूट की खुली छूट दे रखी है.

Rajasthan Highcourt Order: दंत चिकित्सा शिक्षक की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाए, राज्य सरकार को आदेश पारित करने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने अहम आदेश पारित करते हुए चिकित्सा शिक्षक (दंत) की सेवानिवृत्ति आयु (Medical Teacher Dental) को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करते हुए सेवा जारी रखने के निर्देश (Rajasthan Highcourt Order) दिए हैं. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. रजंन माथुर ने राज्य सरकार के सेवा नियमों को चुनौती दी.

राज्य उपभोक्ता आयोग का आदेश, सुब्रत रॉय सहित अन्य निदेशकों पर वारंट तामील के लिए बनाएं स्पेशल टीम

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया प्रा. लि. के खिलाफ लंबित मामलों में कंपनी के निदेशकों (State Consumer Commission Order) सहित सीईओ सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील नहीं होने पर गृह सचिव और पुलिस आयुक्त को अर्द्ध शासकीय पत्र जारी किया है. आयोग ने दोनों अधिकारियों को कहा है कि वे इनके खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील सख्ती (State Consumer Commission on Subrata Roy) से कराएं. साथ ही आयोग ने पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वे तामील सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टीम भी गठित करें.

टूटी गर्दन, हाथ-पैर लटके हुए...कफन हटाया तो खुला राज...पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

जयपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी समेत (Jaipur Murder Case) उसके ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया है. यहां जानिए पूरा माजरा...

सोशल मीडिया पर राजस्थान बंद, जयपुर में खुले बाजार तो प्रतापगढ़, बीकानेर में कुछ बाजार रहे बंद

राजस्थान में गोवंश में फैले लंपी संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर राजस्थान बंद के (Rajasthan bandh 15 september) आह्वान से जुड़ा मैसेज वायरल होने के बाद गुरुवार को मिला जुला असर दिखाई दिया है. जयपुर में जहां इस वायरल मैसेज का जमीनी असर नजर नहीं आया. वहीं, प्रतापगढ़, बीकानेर में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे. हालांकि कई जगह व्यापारियों ने बंद में कोई रूचि नहीं दिखाई.

ओवैसी का PM-CM पर हमला, बोले- नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, क्या कर लोगे ? गोली मारोगे...

नागौर जिले के लाडनूं में गुरुवार को एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत पर जमकर जुबानी हमला बोला. ओवैसी ने भरे मंच से नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते (Owaisi raised slogans of Modi Murdabad) हुए कहा कि क्या कर लोगे, गोली मारोगे, जेल में डालोगे तो डाल दो. दूसरी तरफ उन्होंने राजस्थान सीएम को भी घेरा.

सीएम गहलोत का केंद्र पर निशाना, कहा- ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित न किया तो 13 जिलों में भाजपा साफ

भरतपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होेंने कहा कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जाता है तो प्रदेश के 13 जिलों में तो भाजपा साफ हो जाएगी.