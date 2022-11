हमारे इलाके से 4 गुना यूरिया हाड़ौती में उपयोग हो रहा है इसीलिए कमी ज्यादा- महादेव सिंह खंडेला

कोटा में कृषक संवाद कार्यक्रम में किसानों ने अपने विचार और समस्याएं रखीं. इसमें कृषि उत्पादन से (Kota Farmers raised issues related to agriculture) लेकर मंडी और नए इनोवेशन के भी मुद्दे रखे गए. इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन और कृषि से जुड़े कई मुद्दे किसानों ने उठाए हैं.

राज्यपाल मिश्र ने प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय का किया लोकार्पण, कहा- युवाओं को शिक्षा को कौशल विकास में बदलना होगा

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार को बारां पहुंचे. यहां उन्होंने क्षेत्रीय विधायक (Governor Kalraj Mishra in Baran) प्रताप सिंह सिंघवी के पिता स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंघवी की मूर्ति का अनावरण किया. साथ ही प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय का लोकार्पण भी किया. यहां उन्होंने

कोयले के नीचे छुपाकर लाए 28 लाख रुपए की अवैध शराब, आबकारी पुलिस ने किया जब्त

जोधपुर में आबकारी पुलिस ने एक ट्रेलर से 28 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद (Illicit liquor worth lakhs confiscated in Jodhpur) की है. इस दौरान ट्रेलर का चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

साइबर ठगों पर नकेल: मेवात के 69 हजार मोबाइल और 58 हजार फर्जी सिम कराए बंद

मेवात के साइबर ठगों के खिलाफ भरतपुर पुलिस एक्शन मोड (Bharatpur police action on Mewat cyber thugs) में आ चुकी है. पुलिस की ओर से बीते 10 माह में 58 हजार से अधिक फर्जी सिम कार्ड और 69 हजार से अधिक मोबाइल फोन के आईएमआई नंबर को पुलिस ने बंद करवा दिया है. इसके साथ कई ठगी की वारदात को अंजाम देने से भी रोका है.

ट्रेन से टकराने से 4 गिद्धों की मौत, वन्यजीव प्रेमियों में रोष

जैसलमेर के पोकरण में लाठी कस्बे के धोलिया गांव के स्थित गंगाराम की ढाणी के (Four Vulture found Dead on Railway track in Jaisalmer) पास बिछी रेलवे लाइन पर बुधवार को ट्रेन से टकराने से 4 गिद्धों की मौत हो गई. वहीं एक गिद्ध गंभीर घायल हो गया. इसकी सूचना मिलने पर पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गिद्धों के शव को कब्जे में ले लिया. घायल गिद्ध का रेस्क्यू कर उसे वन विभाग को सुपुर्द किया गया है.

प्रसव के दौरान नवजात की मौत, नाराज परिजनों ने किया हंगामा, चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज

अजमेर के वैशाली नगर इलाके में प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत (Newborn died during delivery ) का मामला सामने आया है. परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. साथ ही चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.

इलाज के दौरान नाबालिग से छेड़छाड़, अभियुक्त चिकित्सक को बीस साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग मरीज के साथ इलाज (POCSO court sentenced 20 years imprisonment) के दौरान छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त चिकित्सक को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

24 को सीएम गहलोत का करौली दौरा, महावीरजी में महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करौली के श्री महावीरजी में 24 नवंबर को महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में शिरकत (CM Gehlot Karauli tour on Nov 24) करेंगे. इसकी तैयारियों के लिए संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों और मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की. सीएम गहलोत 27 नवंबर को नदबई के उच्चैन भी जाएंगे. यहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

घना से गायब हो रहे सारस क्रेन...तीन दशक में 285 से 8 पर सिमटा आंकड़ा...जानें क्या है वजह

भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन के साथ ही सारस क्रेन की संख्या में गिरावट (sarus cranes is continuously decreasing) देखने को मिल रही है. उद्यान आने वाले सारस क्रेन की अठखेलियां देख कैमरों में कैद करने को मजबूर हो जाते थे. लेकिन अब यह काफी कम दिखते हैं औऱ सरकार भी इस दिशा में कदम नहीं उठा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

Jodhpur Crime: बजरी ठेकेदार के लोगों और ग्रामीणों में भिड़ंत, थाने के बाहर धरना जारी

जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र में बजरी ठेकेदार के लोग और ग्रामीण (Clash between villagers and gravel contractor) आमने-सामने आ गए. जिसके बाद मौके पर टकराव के हालात बन गए. वहीं घटना के बाद से ही ग्रामीण थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं.