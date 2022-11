सोम नदी के किनारे झाड़ियों में फिर मिला विस्फोटक, 27 पैकेट से 500 जिलेटिन की छड़ें जब्त...आईबी और इंटेलिजेंस टीम अलर्ट

डूंगरपुर में बुधवार को भबराना पुल के नीचे सोम नदी में फिर से भारी मात्रा में विस्फोटक (Explosives found again in Som River in Dungarpur) मिला है. सर्च के दौरान 27 पैकेट में 500 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं. इससे पहले मंगलवार को 186 किलो विस्फोटक मिला था.

माकन के पद छोड़ने पर बोले पायलट समर्थक विधायक, हम शर्मिंदा हैं...

कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र (Ajay maken resigns from rajasthan in charge) लिख बुधवार को राजस्थान प्रभारी पद छोड़ने की इच्छा जताई. साथ ही उन्होंने पत्र में पद छोड़ने की वजहों का भी जिक्र किया. हालांकि, माकन के इस फैसले को पायलट समर्थक विधायक (Pilot supporter MLA Ved Solanki) वेद सोलंकी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया.

सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर हमला, कहा- केंद्र सरकार किसानों में जातिवाद का जहर न घोले

मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार (Satyapal Malik target central government) पर हमला बोला है. मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा में जातिवाद का जहर न घोले. उन्होंने कहा कि केंद्र ने तीनों काले कानून तो वापस ले लिए लेकिन किसानों की समस्या तो पहले की तरह ही बनी है.

Rajasthan University : छात्रों का सालों का इंतजार हुआ खत्म, सीएम ने सेंट्रल लाइब्रेरी का किया उद्घाटन

राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी का बुधवार को सीएम गहलोत ने (Rajasthan University central library Inauguration) उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया. साथ ही विवि में बनाए गए तीरंदाजी ग्राउंड का भी उद्घाटन किया.

Udaipur Railway Bridge Blast Case: विस्फोट का धौलपुर कनेक्शन आया सामने, जांच में बड़ा खुलासा

उदयपुर के ओढ़ा रेलवे ब्रिज धमाके मामले का कनेक्शन (Udaipur Railway Bridge Blast Case) अब धौलपुर से जुड़ा पाया गया है. बताया गया कि धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक धौलपुर की आरईसीएल फैक्ट्री से अजमेर की कृष्णा सेल्स फर्म को सप्लाई हुआ था.

बीकाजी शेयर बाजार में सूचीबद्ध...एक दुकान की भट्ठी से शुरू हुआ सफर बना बीकानेर की पहचान

वैसे तो पूरे देश-दुनिया में बीकानेर को अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है. अपने नमकीन के तीखेपन और रसगुल्ले की मिठास के लिए भी इस शहर की अलग पहचान है. बीकानेर की यही पहचान अब शेयर बाजार में बीकाजी के रूप में बुधवार को (Bikaji listed in stock market) सूचीबद्ध हुई है.

कारोबारी ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मार की आत्महत्या

जयपुर के शास्त्रीनगर थाना इलाके में एक किराना कारोबारी ने बुधवार सुबह खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर (Businessman shot himself with licensed pistol) ली. आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है. कारोबारी ने खुद की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारी है.

भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विजय बैंसला की चुनौती पर इस नेता ने खड़े किए सवाल...पूछा किसने बनाया संयोजक या अध्यक्ष

दिसंबर में राजस्थान में दाखिल होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध (Vijay Bainsla challenged Bharat Jodo Yatra) करने को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय सिंह बैंसला ने चेतावनी दी है. उनके इस बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कालूलाल गुर्जर ने सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि विजय बैंसला को न तो किसी ने आरक्षण संघर्ष का संयोजक बनाया है और ना ही अध्यक्ष.

धारदार हथियार से महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र के सांगरिया गांव में मंगलवार रात को एक महिला की हत्या कर दी (woman murder in Chittorgarh) गई. रिपोर्ट के अनुसार हत्या धारदार हथियार से की गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

भाजपा नेता माथुर का दावा, हिमाचल में सरकार बदलने की टूटेगी परंपरा...गुजरात में भी सत्ता में आएगी बीजेपी

भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने बुधवार को सांवरिया सेठ के दर्शन (BJP Leader Om Mathur in Chittorgarh) किए. इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा किया. साथ ही गुजरात और राजस्थान में भी भारी बहुमत से जीतने की बात कही.