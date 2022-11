अजय माकन ने छोड़ा राजस्थान प्रभारी का पद

कांग्रेस नेता अजय माकन ने राजस्थान प्रभारी का पद छोड़ दिया है. अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने अजय माकन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

सरदारशहर उपचुनाव 2022: कांग्रेस ने अनिल कुमार शर्मा को दिया टिकट

चूरू के सरदारशहर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव (Sardarshahar by election 2022) के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया. पार्टी ने अनिल कुमार शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. वहीं, भाजपा ने अशोक पिंचा पर दांव खेला है.

Sardarshahar By Election: उपचुनावों में परम्परा बनेगी या टूटेगी इस पर नजर, क्या चलेगा कांग्रेस का Sympathy Card!

चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभी सीट पर भाजपा के अशोक कुमार पिंचा के नाम का एलान हो चुका है (Sardarshahar By Election). उनके खिलाफ कांग्रेस के अनिल शर्मा चुनाव पर नजरें टिकीं हैं. ये सीट कांग्रेसी भंवरलाल शर्मा के असमय निधन से खाली हुई थी. अनिल उन्हीं के बेटे हैं. परम्परा टूटेगी या उसी ढर्रे पर रहकर कांग्रेस अनिल शर्मा पर भरोसा जताएगी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं.

नाहरगढ़ पहाड़ी से 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत...4 घायल

जयपुर के नाहरगढ़ पहाड़ी पर मंगलवार देर रात एक कार पहाड़ी से नीचे गिर गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 4 युवक घायल हो गए. सभी घायलों का SMS अस्पताल में उपचार जारी है.

दौसा में रुपयों से भरा एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, होमगार्ड लहूलुहान

दौसा के सिकराय में बुधवार अलसुबह 10 लाख से ज्यादा रुपयों से भरा एटीएम बदमाश उखाड़कर ले गए (Dausa Gang of Thieves). बदमाश गैंग को रोकने की कोशिश में होमगार्ड का जवान जख्मी हो गया. पुलिस के मुताबिक 8 से 10 बदमाश हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे.

जेईई मेन शेड्यूल और 12वीं बोर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर फेक नोटिस वायरल, NTA ने दी ये सफाई

सीबीएसई (CBSE) की 12वीं बोर्ड की परीक्षा तिथि और जेईई मेन परीक्षा 2023 की अधिसूचना जारी होने से पहले सोशल मीडिया पर एक फर्जी शेड्यूल वायरल (jee main 2023 fake notice) हो रहा है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी डॉ. विनीत जोशी ने भी इसका खंडन किया है.

जल जीवन मिशन को लेकर बोले गहलोत- युद्धस्तर पर हो रहा काम, 99 फीसदी स्वीकृतियां जारी

सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को जल जीवन मिशन की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा (Gehlot on Jal Jeevan Mission) कि प्रदेश में युद्धस्तर पर काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक 99 फीसदी स्वीकृतियां जारी हो चुकी है.

सीएम गहलोत का जवाब, ब्यूरोक्रेसी मनमानी करेगी तो उन पर भी होगा एक्शन

प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी पर मनमानी के आरोपों पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान जारी (Action will be taken against bureaucracy) किया है. सीएम ने कहा है कि अगर व्यूरोक्रेसी मनमानी करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

Alwar: रिश्वत के मामले में डिप्टी एसपी, रीडर और वकील को हुई सजा

अलवर न्यायालय ने मंगलवार को दस साल पुराने रिश्वत मामले (bribery case in Alwar) में तत्कालीन डीएसपी, रीडर और वकील को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

RBSE: महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का 20 नवंबर को होगा आयोजन, यहां मिलेगा एडमिट कार्ड

राजस्थान में 20 नवंबर को महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन होगा. यह परीक्षा दोपहर 2:00 से 3:30 बजे के सत्र में होगी. उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और नजदीकी शहरी क्षेत्र में 259 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.