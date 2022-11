Sardarshahar By Election: उपचुनावों में परम्परा बनेगी या टूटेगी इस पर नजर, क्या चलेगा कांग्रेस का Sympathy Card!

चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभी सीट पर भाजपा के अशोक कुमार पिंचा के नाम का एलान हो चुका है (Sardarshahar By Election). उनके खिलाफ कांग्रेस के अनिल शर्मा चुनाव पर नजरें टिकीं हैं. ये सीट कांग्रेसी भंवरलाल शर्मा के असमय निधन से खाली हुई थी. अनिल उन्हीं के बेटे हैं. परम्परा टूटेगी या उसी ढर्रे पर रहकर कांग्रेस अनिल शर्मा पर भरोसा जताएगी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं.

जेईई मेन शेड्यूल और 12वीं बोर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर फेक नोटिस वायरल, NTA ने दी ये सफाई

सीबीएसई (CBSE) की 12वीं बोर्ड की परीक्षा तिथि और जेईई मेन परीक्षा 2023 की अधिसूचना जारी होने से पहले सोशल मीडिया पर एक फर्जी शेड्यूल वायरल (jee main 2023 fake notice) हो रहा है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी डॉ. विनीत जोशी ने भी इसका खंडन किया है.

RBSE: महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का 20 नवंबर को होगा आयोजन, यहां मिलेगा एडमिट कार्ड

राजस्थान में 20 नवंबर को महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन होगा. यह परीक्षा दोपहर 2:00 से 3:30 बजे के सत्र में होगी. उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और नजदीकी शहरी क्षेत्र में 259 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

Chittorgarh police Action : लग्जरी कार से जब्त किए हवाला के 2.60 करोड़ रुपए, दो हिरासत में

चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मंगलवार देर शाम कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख हवाला के रुपए (Chittorgarh police Action) बरामद किए हैं. पुलिस ने कार चालक समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है.

डूंगरपुर में भबराना पुल के नीचे पानी में मिला 186 किलो विस्फोटक...रेलवे ट्रैक ब्लास्ट से जुड़ रहे तार

डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस ने भबराना पुलिया के नीचे सोमनदी से 186 किलो विस्फोटक बरामद (explosive recovered from under Bhabrana bridge) किया है. बरामद किए गए कार्टन में जिलेटिन की छड़ें, गुल्ले थे. ये विस्फोटक उसी तरह का है, जिससे उदयपुर- अहमदाबाद रेलवे लाइन पर ओडा पुल को उड़ाने की साजिश हुई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

भैरवाष्टमी आज: रुद्र और विष्णु के हैं अवतार, जानें समस्याओं से मुक्ति के उपाय

मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरवाष्टमी (Bhairava Ashtami 2022) मनाई जाती हैं. इसे काल अष्टमी भी कहते हैं. भगवान भैरवनाथ को रुद्रावतार कहा जाता है. काल भैरव की पूजा निष्फल नहीं जाती और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं. इनको तंत्र-मंत्र का देवता भी माना गया है.

जल जीवन मिशन को लेकर बोले गहलोत- युद्धस्तर पर हो रहा काम, 99 फीसदी स्वीकृतियां जारी

सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को जल जीवन मिशन की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा (Gehlot on Jal Jeevan Mission) कि प्रदेश में युद्धस्तर पर काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक 99 फीसदी स्वीकृतियां जारी हो चुकी है.

अवैध संबंध के शक में पत्नी की ली जान, फिर दिया हादसे का नाम

बिजयनगर के नागोला में पत्नी को अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने मौत के घाट उतार दिया (Ajmer Man killed wife). मंगलवार को ये पूरा वाकया हुआ. पुलिस ने कड़ी पूछताछ में पति से मर्डर की पूरी सच्चाई पता लगाई.

BJP CM Face in Rajasthan : ओम माथुर की दो टूक, बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरेगी भाजपा

जयपुर से उदयपुर जाते समय भीलवाड़ा में कुछ देर के लिए रुके (No CM face from BJP in Rajasthan Election 2023) भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा हुए भाजपा चुनाव मैदान में जाएगी.

Student dies of cardiac arrest in Kota- आगरा निवासी कोचिंग छात्र की कोटा में हृदय गति रुक जाने से मौत

मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे एक छात्र की हृदय गति रुक जाने (Student dies of cardiac arrest in Kota) के चलते मौत का मामला सामने आया है. छात्र सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गया था और वहीं गश खाकर गिर गया. उसे अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.