Chittorgarh police Action : लग्जरी कार से जब्त किए हवाला के 2.60 करोड़ रुपए, दो हिरासत में

चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मंगलवार देर शाम कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख हवाला के रुपए (Chittorgarh police Action) बरामद किए हैं. पुलिस ने कार चालक समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है.

डूंगरपुर में भबराना पुल के नीचे पानी में मिला 186 किलो विस्फोटक...रेलवे ट्रैक ब्लास्ट से जुड़ रहे तार

डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस ने भबराना पुलिया के नीचे सोमनदी से 186 किलो विस्फोटक बरामद (explosive recovered from under Bhabrana bridge) किया है. बरामद किए गए कार्टन में जिलेटिन की छड़ें, गुल्ले थे. ये विस्फोटक उसी तरह का है, जिससे उदयपुर- अहमदाबाद रेलवे लाइन पर ओडा पुल को उड़ाने की साजिश हुई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

भैरवाष्टमी आज: रुद्र और विष्णु के हैं अवतार, जानें समस्याओं से मुक्ति के उपाय

मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरवाष्टमी (Bhairava Ashtami 2022) मनाई जाती हैं. इसे काल अष्टमी भी कहते हैं. भगवान भैरवनाथ को रुद्रावतार कहा जाता है. काल भैरव की पूजा निष्फल नहीं जाती और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं. इनको तंत्र-मंत्र का देवता भी माना गया है.

जल जीवन मिशन को लेकर बोले गहलोत- युद्धस्तर पर हो रहा काम, 99 फीसदी स्वीकृतियां जारी

सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को जल जीवन मिशन की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा (Gehlot on Jal Jeevan Mission) कि प्रदेश में युद्धस्तर पर काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक 99 फीसदी स्वीकृतियां जारी हो चुकी है.

अवैध संबंध के शक में पत्नी की ली जान, फिर दिया हादसे का नाम

बिजयनगर के नागोला में पत्नी को अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने मौत के घाट उतार दिया (Ajmer Man killed wife). मंगलवार को ये पूरा वाकया हुआ. पुलिस ने कड़ी पूछताछ में पति से मर्डर की पूरी सच्चाई पता लगाई.

BJP CM Face in Rajasthan : ओम माथुर की दो टूक, बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरेगी भाजपा

जयपुर से उदयपुर जाते समय भीलवाड़ा में कुछ देर के लिए रुके (No CM face from BJP in Rajasthan Election 2023) भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा हुए भाजपा चुनाव मैदान में जाएगी.

Student dies of cardiac arrest in Kota- आगरा निवासी कोचिंग छात्र की कोटा में हृदय गति रुक जाने से मौत

मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे एक छात्र की हृदय गति रुक जाने (Student dies of cardiac arrest in Kota) के चलते मौत का मामला सामने आया है. छात्र सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गया था और वहीं गश खाकर गिर गया. उसे अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

वनरक्षक भर्ती की निरस्त हुई परीक्षा अब 11 दिसंबर को होगी, अलग से प्रवेश पत्र नहीं होगा जारी

पेपर लीक की आशंका के चलते वनरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 12 नवंबर को (Canceled exam will be on 11th December) दूसरी पारी की निरस्त हुई परीक्षा को लेकर नया टाइम टेबल जारी हो गया है. ये परीक्षा अब 11 दिसंबर को होगी.

राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के आड़े रहा वन क्षेत्र, रूट से हट सकता है पूर्वी राजस्थान

राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में निर्धारित रूट में बदलाव (Route of Bharat Jodo Yatra In Rajasthan) हो सकता है. निर्धारित रूट से पूर्वी राजस्थान हट सकता है. इसके पीछे मुख्य कारण वन्यजीव क्षेत्र है.

Rajasthan High Court: यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को राहत, एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी कोर्ट की कार्रवाई रद्द करने के आदेश

एकल पट्टा प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (gives relief to UDH Minister Shanti Dhariwal) को बड़ी राहत दी है. अदालत ने एसीबी कोर्ट में चल रही प्रोटेस्ट पिटिशन सहित अन्य आपराधिक कार्रवाई को शांति धारीवाल की हद तक रद्द कर दिया है.