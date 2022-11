G20 Sherpa meet: सम्मेलन से पहले पुलिस तोड़ रही नशेड़ियों की कमर...113 से अधिक गिरफ्तार

उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में 5 से 7 दिसंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक (G20 Sherpa meet in Udaipur) होगी. उससे पहले शहर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 113 से अधिक नशेड़ियों को गिरफ्तार किया है.

पेन लेने गई नाबालिग को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म...आरोपी डिटेन

चित्तौड़गढ़ जिले में एक नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने (Minor Raped by making hostage in Chittorgarh) आया है. पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है. वहीं, इस मामले में आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया.

16 को लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे गहलोत, एनएसयूआई ने खत्म किया धरना

राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनकर तैयार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी 16 नवंबर बुधवार को सुबह 11:00 बजे उद्घाटन होगा. खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस लाइब्रेरी का उद्घाटन (Gehlot will inaugurate the library) करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे. छात्र नेता राहुल महला के नेतृत्व में चल रहे इस धरने को एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी खत्म कराने पहुंचे.

राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के आड़े रहा वन क्षेत्र, रूट से हट सकता है पूर्वी राजस्थान

राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में निर्धारित रूट में बदलाव (Route of Bharat Jodo Yatra In Rajasthan) हो सकता है. निर्धारित रूट से पूर्वी राजस्थान हट सकता है. इसके पीछे मुख्य कारण वन्यजीव क्षेत्र है.

जोधपुर लाया गया सिनेरियस गिद्ध ओखी, प्रवासी पक्षियों के अध्ययन में होगा उपयोगी

जोधपुर में सिनेरियस गिद्ध 'ओखी' को लाया गया है. ओखी को उसके प्रजाति के गिद्धों के समूह में छोड़ा जाएगा. अगर ये (Cinereous vulture Okhi brought to Jodhpur) कवायद सफल होती है तो प्रवासी पक्षियों के बारे में और जानकारी मिल सकेगी, जो रिसर्च के लिए भी काफी लाभदायक होगा. भारतीय वन्यजीव संस्थान के रिसर्च स्कॉलर जोधपुर में इस पर काम कर रहे हैं. पढ़िए रिपोर्ट...

वनरक्षक भर्ती की निरस्त हुई परीक्षा अब 11 दिसंबर को होगी, अलग से प्रवेश पत्र नहीं होगा जारी

पेपर लीक की आशंका के चलते वनरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 12 नवंबर को (Canceled exam will be on 11th December) दूसरी पारी की निरस्त हुई परीक्षा को लेकर नया टाइम टेबल जारी हो गया है. ये परीक्षा अब 11 दिसंबर को होगी.

NEET UG 2022: MCC ने किया सेंट्रल काउंसलिंग में राउंड 2 सीट आवंटन जारी, 8347 को फ्रेश अलॉटमेंट

एमसीसी ने घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा एमबीबीएस, बीडीएस व बीएससी-नर्सिंग काउंसलिंग के सीट राउंड - 2 के आवंटन का फाइनल परिणाम (NEET UG 2022) घोषित कर दिया. इसमें एमसीसी 2378 पेजों की 28,683 सफल विद्यार्थियों की सूची जारी की की है.

नागौर में बारातियों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, 50 घायल

नागौर के रियांबड़ी में अहमदाबाद से आई बारातियों से भरी बस पर मधुमक्खियों (Honey Bee attack on Bus in Nagaur) ने हमला कर दिया. हमले में लगभग 50 लोग घायल हो गए. इनमें से 6 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं.

स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान को रोज यूरिया की 8 रैक अलॉट करने के दिए निर्देश

यूरिया संकट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (allot 8 rakes of urea to Rajasthan every day) के अधिकारियों की बैठक अपने कक्ष में बुलाई. ओम बिरला ने प्रतिदिन 8 यूरिया के रैक राजस्थान को अलॉट करने के निर्देश दिए हैं.

उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे ट्रैक ब्लास्ट : घटनास्थल पर पहुंचे एसओजी और इंटेलिजेंस के एडीजी

उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके को लेकर बुधवार को एसओजी-एटीएस एडीजी (Udaipur Ahmedabad railway track blast case) ब्रिज पर जांच के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एटीएस की ओर से की गई जांच के बारे में जानकारी ली और सभी सबूतों को भी करीब से देखा.