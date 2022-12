राहुल ने RBI के पूर्व गवर्नर से किया इंटरव्यू, पूछा- देश में दो भारत बन रहे हैं...राजन बोले- यह बहुत बड़ी दिक्कत

राहुल गांधी ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से इंटरव्यू किया, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. राजन के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने आर्थिक परिस्थितियों, छोटे उद्योगों के सामने चुनौतियों और आर्थिक असमानता के बारे में उनसे पूछा.

Chocolate Controversy: उदयपुर में बिक रही बीफ चॉकलेट, सांसद दीया कुमारी ने गहलोत सरकार पर उठाए सवाल

उदयपुर के बाजारों में इन दिनों बिक रही 'चिली मिली' नाम की चॉकलेट से विवाद खड़ा (Beef chocolate in Udaipur market) हो गया है. इसे लेकर सांसद दीया कुमारी ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाए हैं. खाद्य विभाग ने छापेमारी कर एक दुकान से तीन पैकेट चॉकलेट जब्त किए हैं. पैकेट पर साफ शब्दों में लिखा है कि चॉकलेट में बीफ मिला हुआ है और यह चॉकलेट पाकिस्तान से आ रही है.

कमर्शियल असिस्टेंट और दलाल 1.10 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिजली कनेक्शन के बदले मांगी थी रिश्वत

डूंगरपुर की एसीबी टीम ने गुरुवार को बिजली कनेक्शन की डिमांड जल्द जारी करने के बदले 1 लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगने वाले कमर्शियल असिस्टेंट और उसके दलाल को ट्रैप किया (CO and his broker trapped by ACB) है. दलाल को परिवादी से 1 लाख 10 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि कमर्शियल असि​स्टेंट को उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है.

Politics on Albert Hall : उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा- गांधी परिवार में से किसी का नाम नहीं रखा जाए...

अल्बर्ट हॉल के नाम बदलने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राजस्थान में सियासी बयानबाजी (Politics on Albert Hall) तेज हो गई है. बीजेपी ने मांग की है कि अल्बर्ट हॉल का नाम बदला जाए तो गांधी परिवार की जगह वीर सपूतों के नाम पर रखा जाए.

लोकसभा शीतकालीन सत्र : राजस्थान के सांसदों ने उठाए किन्नू और जल जीवन मिशन का मुद्दा

लोकसभा शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को (Lok Sabha Winter Session) राजस्थान के श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद और झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत कुमार ने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए. सांसद निहालचंद ने किन्नू का मुद्दा उठाते हुए बंग्लादेश को सीधे सप्लाई करने की व्यवस्था करने की मांग की (Jal Jeevan Mission and Kinnu in Lok Sabha) है.

India China Dispute : कांग्रेस आक्रामक, पवन खेड़ा बोले- PM मोदी का चीन से कैसा रिश्ता ? घुसपैठ और व्यापार दोनों जारी

अरुणाचल प्रदेश में तवांग झड़प के बाद सदन से सड़क तक कांग्रेस आक्रामक है. चीन की घुसपैठ पर अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि चीन की कंपनियों पर मोदी सरकार मेहरबानी कर रही है, जबकि चीन भारत में घुसपैठ और व्यापार दोनों कर रहा है.

कोटा में 6 माह की बच्ची पर रोटरी फ्लाईओवर से टूट कर गिरा कंक्रीट

कोटा में रोटरी फ्लाईओवर के नीचे मां की गोद में बैठी 6 माह की बच्ची पर कंक्रीट का हिस्सा टूट कर (Concrete from rotary flyover fell on Baby) गिर गया. जिसके बाद वो बेहोश हो गई. मौके पर पहुंचे भाजपा पार्षद ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया है.

अल्बर्ट हॉल के नाम पर उखड़े जयराम रमेश, गहलोत से की नाम बदलने की मांग

जयपुर के अल्बर्ट हॉल (Jaipur Albert Hall) का नाम जल्द ही बदल सकता है. इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संकेत दिए हैं. रमेश ने कहा कि अल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के पति हुआ करते थे और उनके नाम पर आज 2022 में एक हॉल होना मैं समझता हूं गलत है.

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंचे जयपुर, आमेर महल और जयगढ़ फोर्ट देखा

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुरुवार को जयपुर (Former British PM Boris Johnson in Jaipur) पहुंचे. यहां उन्होंने आमेर महल देखने के साथ ही जयगढ़ फोर्ट का भी दौरा किया. इस दौरान पर्यटकों ने उनके साथ सेल्फी ली और फोटो भी खिंचवाई.

थड़ी ठेलों की आड़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बना रहे ठिकाना, गृह विभाग इनकी नागरिता की जांच करे - अरुण चतुर्वेदी

प्रदेश में थड़ी ठेलों के लगातार बढ़ते तादात पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बड़ा (BJP Targets Gehlot Govt) हमला बोला है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि शहरों में थड़ी ठेलों की आड़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या ठिकाना बना रहे हैं. गृह विभाग इनकी नागरिता की जांच करें.