भारत जोड़ो यात्रा: राहुल की डोटासरा को नसीहत, मेरी तुलना महात्मा गांधी से न करें

दौसा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी ने महात्मा गांधी (Rahul Gandhi advice to Dotasra) से तुलना करने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को नसीहत दी. इसके साथ ही उन्होंने सभी कांग्रेस नेताओं से कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने क्या-क्या किया ये मत गिनाइये, जनता को ये बताइये के आगे उनके लिए क्या करना चाहते हैं.

वेणुगोपाल के बयान के बाद बदले गहलोत के करीबी मंत्रियों के सुर...एडवाइजरी का हवाला देकर टाली बात

राजस्थान में 25 सितंबर की घटना के लिए जिम्मेदार माने गए नेताओं के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं होने को लेकर जारी चर्चाओं के बीच बुधवार को कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal denied Rumours of Clean Chit) की ओर से दिए बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. वहीं इसके बाद सीएम गहलोत के दोनों करीबी मंत्रियों के सुर बदल गए हैं. मीडिया से बात करते हुए दोनों मंत्री एडवाइजरी का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

Congress Crisis : धारीवाल, जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को क्लीन चिट पर केसी वेणुगोपाल का इनकार, कही ये बड़ी बात

राजस्थान कांग्रेस को लेकर संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान (KC Venugopal Big Statement) दिया है. उन्होंने धारीवाल, जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को क्लीन चिट मिलने से इनकार किया है. वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले में जांच अभी पेंडिंग है, इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

भू-माफियाओं के आतंक के आगे बेबस मंत्री बोले, मैं औरों की क्या कहूं, मेरे ही प्लॉट पर कर लिया था कब्जा...

राजस्थान में भू-माफियाओं के आतंक को खुद (Terror of land mafia in Rajasthan) सूबे के मंत्री भी स्वीकार रहे हैं. बुधवार को मीडियाकर्मियों से रूबरू हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से जब भू-माफियाओं के कब्जातंत्र पर सवाल किया गया तो वो खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने इस सवाल के जवाब में उनके साथ हुई एक ऐसी घटना का जिक्र किया और कहा कि अगर मंत्री ही खुद सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की पीड़ा वो भलीभांति समझ सकते हैं...

जयपुर के पहले स्टील केबल स्टेड ब्रिज की आज रखी जाएगी नींव

जयपुर के पहले स्टील केबल स्टेड ब्रिज की नींव (Jaipur First Steel Cable Stayed Bridge) गुरुवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रखेंगे. यहां स्टील स्ट्रक्चर बेस एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाना प्रस्तावित है. इसके साथ ही ओटीएस सर्किल का सौंदर्यीकरण का काम भी होगा.

ACB Action in Rajsamand: 20 हजार की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

राजसमंद के देवगढ़ में मारपीट मामले में दर्ज एफआईआर से नाम (ACB Action in Rajsamand) हटाने के एवज में हेड कांस्टेबल को एसीबी ने 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है.

जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली, रास्ते में घेरकर घटना को दिया अंजाम

धौलपुर में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में दो युवकों पर गांव के 6 से अधिक लोगों ने हमला (Two Youths attacked in Dholpur) कर दिया. साथ ही फायरिंग भी की. घटना में बाइक सवार एक युवक के पैर में गोली लग गई. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

508 पूर्व विधायकों को हर साल 26 करोड़ पेंशन, पेंशन देने के खिलाफ जनहित याचिका पेश

राजस्थान के 508 पूर्व विधायकों को हर साल 26 करोड़ रुपए की पेंशन दी जाती है. आरटीआई से मिली इस जानकारी के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई (PIL against pension to ex MLAs in Rajasthan) है. इसमें कहा गया है कि संविधान में पूर्व विधायकों को पेंशन देने का प्रावधान नहीं है. इसलिए पेंशन बंद की जाए. कोर्ट इस मामले की अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है.

108 आपातकालीन सेवाओं के साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा पर लगा रेस्मा, अत्यावश्यक सेवा किया घोषित

प्रदेश की गहलोत सरकार ने 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों पर रेस्मा लगा दिया (Resma imposed on 104 Janani Express service) है. रेस्मा 13 दिसंबर से अगले 6 माह तक लागू किया गया है.

Jodhpur Cylinder Blast : मंत्री गुढ़ा ने शेरगढ़ मामले में सरकार की सहायता राशि को नाकाफी और शर्म की बात बताया

सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शेरगढ़ हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. गुढ़ा ने इस मामले में गहलोत सरकार की सहायता को शर्म की बात बताया.