अजमेर: जगन्नाथ मंदिर के पुजारी की इलाज के दौरान मौत, ब्राह्मण समाज में रोष

अजमेर में ऋषि घाटी स्थित अग्रवाल समाज के जगन्नाथ मंदिर में 90 वर्षीय पुजारी के आत्मदाह के प्रयास के मामले ने तूल पकड़ लिया है. पुजारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया (Pujari Govind Narayan Sharma died) है. जेएलएन अस्पताल के आईसीयू वार्ड से रात्री 11 बजे के लगभग पुजारी के शव आईसीयू वार्ड से मोर्चरी शिफ्ट किया है. बता दें कि 11 अक्टूबर को वृद्ध पुजारी ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली थी. वृद्ध पुजारी मंदिर ट्रस्ट के चार सदस्यों की ओर से उसे मंदिर से बेदखल करने और प्रताड़ित करने से आहत था.

जोधपुर: कार ठीक नहीं हुई तो पेट्रोल डाल लगा दी आग, दो कर्मचारी झुलसे

जोधपुर शहर के बासनी स्थित एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी के सर्विस सेंटर पर गुरुवार दोपहर को दो युवकों ने अपनी कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा (Fire in Car ) दी. इस दौरान बीच-बचाव करने आए सर्विस सेंटर के मैनेजर और 1 कर्मचारी झुलस भी गए. मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. आग लगाने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

गुजरात और हिमाचल चुनाव की तारीखों का एलान संभव, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है.

भरतपुर में अवैध खनन के दौरान हादसा, पहाड़ गिरने से 2 मजदूर की मौत

भरतपुर के कामां में अवैध खनन (illegal mining in Bharatpur) के दौरान पहाड़ गिरने से हरियाणा के दो मजदूरों की मौत हो गई. रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में किया युवक का अपहरण, 4 आरोपी गिरफ्तार

कोटा शहर के महावीर नगर थाना इलाके में गुरुवार देर रात एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया. सूचना पर पुलिस ने बूंदी और टोंक सहित आसपास के इलाके में नाकेबंदी की और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

राजस्थान: बिजली मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार से, कई मुद्दों पर होगी चर्चा

राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर में शुक्रवार 14 अक्टूबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों (Ministers of Power and New and Renewable Energy) का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू होने वाला है. इस सम्मेलन में स्मार्ट मीटर, 24 घंटे बिजली और क्षेत्र में सुधार समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

Sirohi Police Action: निजी बस से 1 क्विंटल 40 ग्राम चांदी बरामद, आगरा से ले जाई जा रही थी अहमदाबाद

सिरोही पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नाकेबंदी के दौरान (1 quintal 40 gram silver caught from private bus) निजी बस से 1 क्विंटल 40 ग्राम चांदी बरामद की. इसकी कीमत करीब 86 लाख आंकी जा रही है. चांदी आगरा से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी.

राजस्थान को 67 साल बाद मिला मेजबानी का अवसर, राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से

राजस्थान को 67 वर्ष बाद जम्बूरी की मेजबानी का अवसर मिला है. राजस्थान में राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी 2023 से पाली जिले के रोहट में (National Scout and Guide Jamboree from January 4) होगी. सीएम गहलोत ने जम्बूरी को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की.

Jaipur Mandi Rate: खाद्य तेलों में तेजी से सरसों में उछाल जारी, अन्य जिंसों के भाव स्थिर

त्योहारी मांग के कारण खाद्य तेलों में आई तेजी के कारण जयपुर मंडी में सरसों में 100 रुपए क्विंटल का उछाल देखने को मिला. इसके चलते सरसों कच्ची घाणी तेल भी 300 रुपए क्विंटल महंगा हो गया. अन्य खाद्य तेलों में भी मजबूती दर्ज की गई. सामान्य कारोबार से चना व दाल-दलहन, अनाज और चीनी के भाव स्थिर रहे.

Suicide In Sextortion: ऐसा गिरोह जिसके पास ठगी का पैसा निकालने के लिए खुद का एटीएम था

जोधपुर की जीआरपी पुलिस ने एक आत्महत्या के मामले की पड़ताल की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने (Police busted sextortion gang in Jodhpur) आए. आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को एक गिरोह ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था. पुलिस के हाथ लगे टूटे हुए मोबाइल से कई जानकारियां हाथ लगीं. इससे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची. जीआरपी ने अथक प्रयास कर गिरोह के तीन जनों को भरतपुर पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करवाया. सेक्सटॉर्शन गिरोह ब्लैकमेल की राशि को खुद के एटीएम से निकालता था.