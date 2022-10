अजमेर: जगन्नाथ मंदिर के पुजारी की इलाज के दौरान मौत, ब्राह्मण समाज में रोष

अजमेर जिले के जगन्नाथ मंदिर में वृद्ध पुजारी के आत्मदाह करने के प्रयास मामले ने तूल पकड़ लिया है. गुरुवार देर शाम पुजारी की मौत हो (Pujari Govind Narayan Sharma died) गई. पुजारी ने सुसाइड नोट में मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिससे ब्राह्मण समाज में काफी रोष है.

जोधपुर: कार ठीक नहीं हुई तो पेट्रोल डाल लगा दी आग, दो कर्मचारी झुलसे

जोधपुर शहर के बासनी स्थित एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी के सर्विस सेंटर पर गुरुवार दोपहर को दो युवकों ने अपनी कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा (Fire in Car ) दी. इस दौरान बीच-बचाव करने आए सर्विस सेंटर के मैनेजर और 1 कर्मचारी झुलस भी गए. मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. आग लगाने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Sirohi Police Action: निजी बस से 1 क्विंटल 40 ग्राम चांदी बरामद, आगरा से ले जाई जा रही थी अहमदाबाद

सिरोही पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नाकेबंदी के दौरान (1 quintal 40 gram silver caught from private bus) निजी बस से 1 क्विंटल 40 ग्राम चांदी बरामद की. इसकी कीमत करीब 86 लाख आंकी जा रही है. चांदी आगरा से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी.

राजस्थान को 67 साल बाद मिला मेजबानी का अवसर, राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से

राजस्थान को 67 वर्ष बाद जम्बूरी की मेजबानी का अवसर मिला है. राजस्थान में राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी 2023 से पाली जिले के रोहट में (National Scout and Guide Jamboree from January 4) होगी. सीएम गहलोत ने जम्बूरी को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की.

पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच चली गोलियां, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

भरतपुर जिले के पथैना गांव में गुरुवार को पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में गोलियां चल (Firing between two Parties Over old Dispute) गई. फायरिंग से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिनमें दो सगे भाई और पिता शामिल हैं. वहीं 3 अन्य घायल हो गए. घायलों को आरबीएम जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

खड़गे के बयान पर बवाल: भाजपा ने कहा- माफी नहीं मांगी तो राजस्थान आने पर करेंगे खड़गे का विरोध

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा आक्रोशित है. बीजेपी ने इस बयान को मुस्लिम धर्म विरोधी बताया है. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने खड़गे के राजस्थान में आने पर विरोध करेगा.

दिवाली पर ट्रेनें फुल, कोटा पढ़ने आए छात्रों की घर वापसी हुई मुश्किल...बसों ने तीन गुना बढ़ाया किराया

कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए कोचिंग पढ़ने आए विद्यार्थियों के सामने दीपावली पर घर वापसी मुश्किल हो गई है. पर्व के दिन ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है. वेटिंग का टिकट भी नहीं मिल पा रहा है. यह देखते हुए निजी बस ऑपरेटरों ने किराया तीन गुना तक बढ़ा दिया है. इससे पढ़ने आए विद्यार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई को खूंटे से बांधकर पीटा, मौत

उदयपुर में छोटे भाई और उसकी पत्नी ने मिलकर बड़े भाई की पीट-पीटकर हत्या (Man Along with wife Beats Elder Brother) कर दी. घटना के बाद से दोनों फरार हैं. मृतक के पिता ने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

स्पीकर ओम बिरला की पहल, परीक्षा देकर संसद देख सकेंगे कोटा व बूंदी के स्टूडेंट्स...शुरू होगा 'समझ संसद की' अभियान

स्पीकर ओम बिरला की पहल पर जल्द ही 'समझ संसद की' अभियान शुरू किया जाएगा. इसके अंतर्गत कोटा व बूंदी के स्टूडेंट्स एक विशेष परीक्षा देकर दिल्ली (Kota and Bundi student could see Parliament) जाकर संसद देख सकेंगे.

मल्लिकार्जुन खड़गे में सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने की क्षमता, डेलीगेट भारी बहुमत से कामयाब करेंगे - सीएम गहलोत

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार के रूप में मैदान हैं. खड़गे को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि उनमें विपक्षी दलों को साथ जोड़कर काम करने की क्षमता है. गहलोत ने डेलीगेट (CM Gehlot Urged to Make Kharge Win) से अपील है कि वो भारी बहुमत से उन्हें जिताएं.