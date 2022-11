विजय बैंसला ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के विरोध का किया एलान, जानिए क्यों

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने का एलान (Vijay Bainsla on Bharat Jodo Yatra) किया है. उन्होंने कहा कि अगर 20 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा.

Children's Day 2022: घुमंतू जाति के बच्चों का संवर रहा बचपन, इनकी फर्राटेदार इंग्लिश सुन चौंक जाएंगे आप

Children's Day 2022: भरतपुर में आज घुमंतू जाति के बच्चे नियमित स्कूल जा रहे हैं. उनके हाव-भाव और संस्कार में आमूलचूल परिवर्तन आया है. आज ये बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी और संस्कृत भी बोलते हैं.

जयपुर में सिख युवक के साथ मारपीट का मामला, राजपार्क में प्रदर्शन...कार्रवाई की मांग

जयपुर में एक सिख युवक के साथ मारपीट का मामला (sikh youth assaulted in jaipur) सामने आया है. घटना के बाद राजपार्क में सिख समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अलवर-मथुरा के बीच नई ट्रेन शुरू, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत

अलवर-मथुरा के बीच नई ट्रेन शुरू की गई है. इससे हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी. गाड़ी संख्या 20489 बाड़मेर-जयपुर ट्रेन को सोमवार सुबह अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने अलवर जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जानिए ट्रेन का शेड्यूल...

गहलोत सरकार पर बरसे भाजपा सांसद, पुलिस प्रशासन और विधायकों को बताया दलाल

भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ (BJP MP Baba Balaknath) ने सूबे की गहलोत सरकार पर सोमवार को गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अलवर समेत पूरे प्रदेश में जमीन खाली (Balaknath targeted Gehlot government) करवाने के लिए ठेके जारी किए जाते हैं. साथ ही आज बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के बजाय पुलिस प्रशासन और विधायक सरकार के लिए दलाली का काम कर रहे (MP Balaknath on Police and MLA) हैं.

उदयपुर-अहमदाबाद रेल सेवा बहाल, NIA, ATS, NSG और RPF कर रही ट्रैक ब्लास्ट की जांच

राजस्थान में उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में आतंकी साजिश की (Udaipur Ahmedabad railway track blast case) आशंका है. इस वजह से एनआईए को भी इसकी जांच सौंपी गई है. वहीं, सोमवार को एनएसजी के तीन अधिकारी मामले की जांच के लिए दिल्ली से उदयपुर पहुंचे.

कोटा के इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा, दंपती की मौत

कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क (Two killed in road accident in Kota) हादसे की जद में आने से दो लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव धोखाधड़ी मामले में अब तक 10 गिरफ्तार

राजस्थान एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते (Big action of Rajasthan SOG) हुए संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी धोखाधड़ी मामले में रविवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया. इसकी जानकारी एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ ने दी.