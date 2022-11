कोटा के इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा, दंपती की मौत

कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क (Two killed in road accident in Kota) हादसे की जद में आने से दो लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव धोखाधड़ी मामले में अब तक 10 गिरफ्तार

राजस्थान एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते (Big action of Rajasthan SOG) हुए संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी धोखाधड़ी मामले में रविवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया. इसकी जानकारी एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ ने दी.

जयपुर पुलिस ने 6 अपहरणकर्ता को पकड़ा, पीड़ित निकला शातिर ठग...जानें पूरा मामला

जयपुर की जमवारामगढ़ थाना पुलिस ने अपहरण की वारदात का पर्दाफाश करते हुए (Jaipur Police busted kidnapping case)मामले में एक हिस्ट्रीशीटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित परिवार से 53 लाख की फिरौती मांगी थी. वहीं, आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है.

World Diabetes Day: बच्चों में बढ़ा टाइप 2 डायबिटीज का खतरा, 10 में से 1 व्यक्ति को मधुमेह

आज वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया (World Diabetes Day) जा रहा है. बीते कुछ सालों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है. आमतौर पर दो तरह की डायबिटीज मरीजों में देखने को मिलती है. इनमें टाइप 1 डायबिटीज व टाइप 2 डायबिटीज शामिल है. टाइप 1 डायबिटीज छोटे बच्चों में देखने को मिलती है और यह डायबिटीज अनुवांशिक मानी जाती है. पिछले कुछ समय से टाइप 2 डायबिटीज के मामले छोटे बच्चों में भी देखने को मिले हैं जो काफी घातक हैं.

Jaipur Mandi Rate : खाद्य तेलों में तेजी से सरसों में उछाल, सब्जियों के दामों में गिरावट

खाद्य तेलों में तेजी के चलते जयपुर मंडी में सरसों में 175 रुपए क्विंटल का उछाल रहा. सरसों कच्ची घाणी तेल भी 300 रुपए क्विंटल महंगा हो गया. कोटा सोया रिफाइंड तेल के भाव 200 रुपए क्विंटल तेज रहे, लेकिन कारोबार कमजोर रहने से अनाज, चना व दाल-दलहन और चीनी के भाव पूर्व स्तर पर टिके रहे.

चित्तौड़गढ़ में NCB की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख का डोडाचूरा जब्त...एक गिरफ्तार

NCB मध्य प्रदेश की टीम ने रविवार को चित्तौड़गढ़ में (Big action of Narcotics Control Bureau) बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने उदयपुर-कपासन मार्ग पर सिंहपुर टोल नाके के पास एक ट्राले से साढ़े 700 किलो से (seized Dodachura worth 15 lakhs) अधिक डोडा चूरा जब्त किया. इस दौरान टीम ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया.

खेत से लौट रहे दो लोगों पर जंगली जानवर ने किया हमला, वन विभाग की टीम ने जताई लेपर्ड की आशंका

धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखण्ड के गांव देवदास का पुरा में रविवार देर शाम एक जंगली जानवर ने दो लोगों पर हमला (Wild animal attacked two people in Dholpur) कर दिया. हमले में एक की हालत गंभीर है. वन विभाग की टीम ने मौके से जंगली जानवर के पग मार्ग चिह्नित किए हैं, जिनसे लेपर्ड होने की आशंका जताई जा रही है.

रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की NIA, ATS और RPF ने शुरू की जांच, रेल मंत्री बोले- दोषी को बख्शेंगे नहीं

उदयपुर-अहमदाबाद रेल मार्ग पर ब्लास्ट के मामले (Udaipur Ahmedabad railway track blast case) की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है. राजस्थान एटीएस, एनआईए और रेलवे पुलिस संयुक्त रूप से इस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच में जुट गए हैं. वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दोषी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा.

बैंसला की गहलोत सरकार को चेतावनी, कहा- 'समझौता' पूरा नहीं हुआ...भारत जोड़ो यात्रा का करेंगे विरोध

विजय बैंसला ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी है. रविवार को सीकर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मांगें अब तक नहीं मानी गईं हैं. गुर्जर समाज की मांगें नहीं मानने पर राहुल गांधी की (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार विरोध किया जाएगा. सुनिए और क्या कहा...

जयपुर में डेढ़ किलो सोना हड़पने वाला आरोपी गिरफ्तार, कई लोगों को लगा चुका है चूना

जयपुर में 75 लाख का सोना लेकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार (Accused arrested of Theft of Gold worth lakhs) किया है. पुलिस आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लेकर सोना बरामदगी के प्रयास में जुट गई है.