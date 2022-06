Bharatpur: इंतजार करते रहे मंत्री विश्वेंद्र सिंह, वार्ता के लिए नहीं आया सैनी समाज का प्रतिनिधिमंडल

भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर बीते 48 घंटे से जयपुर-आगरा हाईवे पर सैनी समाज के लोग आंदोलन (Reservation Movement in Bharatpur) कर रहे हैं. समाज के लोगों से वार्ता करने के लिए मंगलवार को मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे, लेकिन समाज का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए नहीं आया. विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि यदि समाज में कोई नेता है तो बात करने के लिए आओ.

Rape In Ajmer JLN Hospital : जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती से रेप

इलाज के लिए भाई संग अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन में 23 साल की युवती से रेप (Rape In Ajmer JLN Hospital) किया गया है. भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है.

National Herald Case: गहलोत के बाद अब डोटासरा का दिल्ली कूच, राजस्थान के सभी विधायकों और मंत्रियों को भी दिल्ली पहुंचने के निर्देश

नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) मामले में ईडी ने आज फिर राहुल गांधी को तलब किया है. वहीं, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. साथ ही सभी विधायकों और मंत्रियों को भी दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.

Bharatpur: माली समाज का आरक्षण आंदोलन तीसरे दिन भी जारी, प्रशासन अलर्ट...4 तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद

भरतपुर में माली समाज का आरक्षण आंदोलन (Demand for Reservation in Bharatpur) तीसरे दिन भी जारी है. 12 फीसदी आरक्षण की मांग के साथ आंदोलनकारी जयपुर-आगरा हाईवे पर डटे हुए हैं. प्रशासन ने 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है.

Ajmer Lady Thieves Gang: देखें कैसे शातिर महिला गैंग ने 20 मिनट में पार किए 50 हजार के कपड़े!

अजमेर की एक महिला गैंग (Ajmer Lady Thieves Gang) ने महज 20 मिनट में 50 हजार रुपए से ज्यादा की कीमत के कपड़े उड़ा लिए. 6 महिलाओं और 2 बच्चों की टीम ने ये वारदात की. किशनगढ़ कस्बे के गंगानगर थाने की ये घटना है. ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद (Gang caught in CCTV Camera) हो गई. जिसमें दिख रहा है कि कैसे चोरी में ये महिलाएं एक दूसरे को कवर और सपोर्ट दे रही हैं. दिख रहा है कि दुकान पर एक ही शख्स है जो 2 महिलाओं को कपड़ा दिखाने में उलझा है. ओनर राकेश हिनोनिया तब दुकान पर नहीं थे. बाद में उन्होंने माल कम होने पर सीसीटीवी खंगाला तो चोरी का पता चला. जिसके बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है.

Road Accident in Jaipur: JCTSL लो फ्लोर बस का ब्रेक हुआ फेल, स्टैंड पर खड़े श्रमिक को कुचला

मेंटेनेंस के अभाव में JCTSL की बसें किसी बड़े हादसे को जन्म देंगी लगातार इसे लेकर फिक्र जाहिर की जा रही थी. आज सुबह ऐसा हो भी गया. लो फ्लोर बस के ब्रेक फेल हुआ और 25 साल के श्रीराम की जान चली गई (Road Accident in Jaipur). 9 जून को जालूपुरा इलाके में ब्रेक फेल की ऐसी ही एक घटना हुई थी. हालांकि उस वक्त किसी की जान नहीं गई थी लेकिन घण्टों सड़क जाम रही थी.

Coal ban in NCR: एनसीआर में कारोबारियों की बढ़ेगी परेशानी, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कोयले के उपयोग पर लगेगी रोक

अलवर सहित एनसीआर में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर में औधोगिक और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए (Coal ban in NCR) हैं. सीएक्यूएम ने आदेश में कहा है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी की सप्लाई हो रही है, वहां 1 अक्टूबर से कोयले पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. जहां पीएनजी की उपलब्धता नहीं है, उन क्षेत्रों में 1 जनवरी, 2023 से यह आदेश लागू होगा. इस तरह पूरे एनसीआर क्षेत्र में अगले वर्ष से कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि थर्मल पावर प्लांटों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है.

Petrol Diesel Shortage In Rajasthan: दो प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी ने खींचे हाथ, डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष बोले राशनिंग की बात गलत लेकिन...

राजस्थान में सोमवार से ही पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखी गई. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को सोमवार से उम्मीद थी कि आपूर्ति से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी. लेकिन एक बार फिर एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति रोक दी . ऐसे में प्रदेशभर के तकरीबन 2500 पेट्रोल पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए हैं. जबकि कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका (shortage of petrol and diesel in Rajasthan) है. इसे लेकर एसोसिएशन की ओर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भी लिखा गया है.

REET Exam 2022: रीट परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर, जिला मुख्यालयों पर ही होंगे परीक्षा केंद्र

प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए गहलोत सरकार अब परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर गंभीर है. यही वजह है कि जुलाई में होने वाली रीट 2022 परीक्षा को लेकर इस बार उन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जो विश्वसनीय और प्रतिष्ठित हैं. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र भी जिला मुख्यालयों पर ही (REET Exam centers only at district headquarters) होंगे, ताकि किसी भी तरह गड़बड़ी पर विशेष निगरानी रखी जा सके.

Dispute over Drain: चित्तौड़गढ़ में नाली को लेकर भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, महिला सहित 7 घायल

भदेसर थाना इलाके के नाहरगढ़ गांव में देर रात नाली को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में भिड़ंत (Drain Clash In Chittorgarh) हो गई. इतनी की तलवारें भी निकल गईं. खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए जबकि दूसरे पक्ष के 2 लोगों के घायल होने की सूचना है. सभी 7 घायलों को पुलिस जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची जहां से गंभीर हालत में एक व्यक्ति को उदयपुर रेफर किया गया जबकि अन्य का चिकित्सालय में ही उपचार चल रहा है.