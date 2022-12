Congress Crisis : धारीवाल, जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को क्लीन चिट पर केसी वेणुगोपाल का इनकार, कही ये बड़ी बात

राजस्थान कांग्रेस को लेकर संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान (KC Venugopal Big Statement) दिया है. उन्होंने धारीवाल, जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को क्लीन चिट मिलने से इनकार किया है. वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले में जांच अभी पेंडिंग है, इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी, 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक आवेदन...फरवरी मेंं परीक्षा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा (3rd grade teacher recruitment exam) के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है. अभ्यर्थी 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक के लिए आवेदन कर सकेंगे.

Anokhi Shadi : मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय...और पूजा सिंह हो गई ठाकुरजी की मीरा

जयपुर के गोविंदगढ़ के पास नरसिंहपुरा गांव में 8 दिसंबर को एक अनोखी शादी हुई. 30 साल की पूजा सिंह ने गांव के मंदिर में विराजमान भगवान ठाकुरजी से शादी कर ली. पूजा सिंह ने बाकायदा एक विवाह समारोह में परिजनों और शुभचिंतकों के बीच ठाकुरजी की प्रतिमा के साथ विवाह से जुड़ी सभी रीति-रिवाज को संपन्न किया. यहां जानिए इस अनोखी शादी की पूरी कहानी...

Jodhpur Cylinder Blast : मंत्री गुढ़ा ने शेरगढ़ मामले में सरकार की सहायता राशि को नाकाफी और शर्म की बात बताया

सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शेरगढ़ हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. गुढ़ा ने इस मामले में गहलोत सरकार की सहायता को शर्म की बात बताया.

वेणुगोपाल के बयान के बाद बदले गहलोत के करीबी मंत्रियों के सुर...एडवाइजरी का हवाला देकर टाली बात

राजस्थान में 25 सितंबर की घटना के लिए जिम्मेदार माने गए नेताओं के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं होने को लेकर जारी चर्चाओं के बीच बुधवार को कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal denied Rumours of Clean Chit) की ओर से दिए बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. वहीं इसके बाद सीएम गहलोत के दोनों करीबी मंत्रियों के सुर बदल गए हैं. मीडिया से बात करते हुए दोनों मंत्री एडवाइजरी का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

महेंद्र मीणा हत्या मामले में चार गिरफ्तार, आपसी रंजिश में दी वारदात को अंजाम

महेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में जयपुर पुलिस को बड़ी (Mahendra Meena Murder Case) सफलता मिली है. पुलिस ने बुधवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही बताया गया कि यह हत्या आपसी रंजिश का नतीजा थी.

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का CM गहलोत पर प्रहार, कहा- सरकार के 4 साल पूरे, अब 17 को होगा झूठ का बखान...

गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने (Gulabchand Kataria targets CM Gehlot) निशाना साधा. कटारिया ने कहा कि 17 दिसंबर को बड़े-बड़े विज्ञापन आएंगे, लेकिन सीएम एक कोई योजना ऐसी बताएं जो 25 करोड़ की हो और प्रदेशवासियों के लिए उसे लागू किया गया हो. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्रीय योजनाओं को अपना बताना अब बंद कर देना चाहिए.

अजमेर दरगाह दीवान की केंद्र से मांग, चीन को बालाकोट जैसा सबक सिखाएं

त्वांग में चीनी सैनिकों की ओर से की गई हिमाकत पर बड़ा बयान (Ajmer dargah diwan demand to central government) दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि चीन को भी बालाकोट जैसा सबक सिखाएं. उन्होंने कहा कि पूरा देश शूरवीर सैनिकों के साथ खड़ा है.

ACB Action in Bhilwara : 24 हजार की रिश्वत लेते वीडीओ और दलाल गिरफ्तार

भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने बुधवार को ग्राम विकास अधिकारी व दलाल (Bhilwara VDO arrested for Taking Bribe) को पुश्तैनी मकान के पट्टे व रजिस्ट्री करने की एवज में 24 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एसीबी ने मामला दर्ज कर ग्राम विकास अधिकारी के मकान व अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है.

कुएं से मिली सिर कटी लाश का मामला : गला घोंट कर हुई थी महेंद्र की हत्या, पीएम में पुष्टि

चित्तौड़गढ़ में 5 दिसंबर को महेंद्र रायका की कुएं से सिर कटी लाश मिलने के मामले (Beheaded body Found in well in Chittorgarh) में प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट में सिर को काटने की बात सामने नहीं आई है. संभावना जताई जा रही है कि सिर को किड़े-मकोड़ों ने खा लिया होगा जिससे सिर धड़ से अलग हो गया.