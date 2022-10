Sirohi Police Action: दो कारों से 5.94 करोड़ कैश बरामद...चार हिरासत में

सिरोही पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान दो कारों से पांच करोड़ 94 लाख कैश (five crore 94 lakh cash recovered from two cars ) बरामद किया है. पुलिस ने गाड़ियों से चार लोगों को भी हिरासत में लिया है.

जयपुर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अंदेशा, नाले में 15 सुअर मृत मिले

जयपुर में बुधवार को नाले में 15 सुअर मृत पाए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. ऐसे में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अंदेशा भी जताया जा (African swine fever suspected in Jaipur) रहा है. हालांकि ये भी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

करवाचौथ पर विशेष: भगवती ने डूबने नहीं दिया अपना ‘चांद’, पति को किडनी देकर बचाई जान

करवाचौध पर महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखती हैं. भगवान से कामना करती हैं कि पति पर आने वाली विपदा पहले उनसे होकर गुजरे. यह सिर्फ जुमला नहीं बल्कि हकीकत में भी ऐसा देखने को मिलता है. ऐसा ही कुछ जयपुर के रेनवाल की भगवती देवी ने किया. उसने अपने पति को किडनी डोनेट (Renwal woman donates kidney to her husband) कर उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया. पढ़ें पूरी खबर...

Karwa Chauth 2022: राशि के अनुसार पहनें इस रंग की साड़ी, करवा माता का मिलेगा आशीर्वाद

13 अक्टूबर को करवा चौथ है. करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखती हैं और रात में करवा माता की पूजा कर व्रत का पारण करती हैं. साल भर महिलाएं करवा चौथ का इंतजार करती हैं. करवा चौथ वाले दिन सुहागिन स्त्रियां सोलह श्रृंगार करती हैं. शाम के समय पूजा और करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद इस व्रत का पारण करती हैं.

शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का पहला कमर्शियल टूर शुरू, नई दिल्ली से रवाना हुई ट्रेन

शाही ट्रेन "पैलेस ऑन व्हील्स" (Shahi Train Palace on Wheels) दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शाही ट्रेनों में एक है. बुधवार को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झड़ी दिखाकर शाही ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' को कॉमर्शियल टूर को रवाना किया गया. जानें क्या है पैलेस ऑन व्हील्स की खासियत.

Special : गोगाजी की महिमा अपरंपार, कोई मानता है सांपों का देवता...किसी ने माना पीर

राजस्थान में लोकदेवता में जाहरवीर गोगाजी की आस्था अपरंपार है. पांच पीरों में इनका खास स्थान है. गोगाजी की मूर्ति गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलती है. गोगाजी के प्रति लोगों की अटूट आस्था है. प्रदेश में कोई इन्हें देवता मानकर पूजता है, तो कोई इन्हें पीर मानकर इबादत करता है.

Karwa Chauth 2022 : करवा चौथ में कैसे कायम रखें एनर्जी, क्या है पूजा से व्रत उद्यापन का विधान...यहां जानिए

करवा चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं. महिलाओं के लिए जरूरत है कि वे अपनी सेहत का भी खास तौर पर ख्याल रखें. ऐसे में करवा चौथ में एनर्जी कैसे कायम रखें और क्या है पूजा से व्रत उद्यापन का विधान, जानने के लिए पढ़ें ये पूरी खबर...

कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती: दस्तावेज सत्यापन को लेकर संशोधित आदेश जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती (Computer Instructor Recruitment) परीक्षा के सफल अभ्यार्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज के सत्यापन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है. बोर्ड ने इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

शेखावत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ऐसे मंत्री को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए : सुभाष गर्ग

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर (Subhash Garg on Shekhawat) तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने पलटवार किया है. सुभाष गर्ग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. ऐसे मानसिक दिवालिया मंत्री को न केवल मंत्रिमंडल से, बल्कि भाजपा को पार्टी से भी निष्कासित कर देना चाहिए. उन्होंने शेखावत को लेकर ट्वीट भी किया है.

85 फीसदी रेजिडेंट्स ने खत्म की हड़ताल, एक धड़े ने गुरुवार से इमरजेंसी सेवा बंद करने की दी चेतावनी

जयपुर में रेजीडेंट डॉक्टर्स और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद 85 प्रतिशत से ज्यादा रेजिडेंट्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी (85 percent resident doctors called off strike) है. हालांकि एक धड़ा ऐसा भी है, जिसने अभी तक हड़ताल समाप्त नहीं की और गुरुवार को इमरजेंसी सेवा बंद रखने की बात कही है.