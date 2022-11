अंगदान के बाद अब नेत्रदान में भी राजस्थान आगे, अब तक 11 हजार से अधिक लोगों को दी नई रोशनी

आज राजस्थान नेत्रदान के मामले में सबसे (Rajasthan ahead in eye donation) आगे है. इससे पहले सिर्फ अंगदान में ही राजस्थान को अग्रणी (Rajasthan pioneer in organ donation) माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां 11 हजार से अधिक लोगों को नेत्रदान के जरिए नई रोशनी मिली है.

हल्दी घाटी की माटी से दमकेगा राहुल गांधी का मस्तक, राजस्थान एंट्री पर मुबीन लगाएंगे तिलक

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) को अब मेवाड़ का आशीर्वाद मिलने वाला है. महाराणा प्रताप की वीर भूमि मेवाड़ से (Mewar land of Maharana Pratap) एक शख्स हल्दी घाटी की (Soil of Haldi Ghati) मिट्टी लेकर यात्रा में शामिल होने के लिए पैदल निकल पड़ा है. राहुल गांधी कन्याकुमारी से रवाना होकर कश्मीर पहुंचेंगे, ऐसे में उदयपुर से पैदल निकले मुबीन मोहम्मद सिंधी आगामी 3 दिसंबर को राजस्थान की सीमा में राहुल गांधी का हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक लगाकर स्वागत करेंगे और फिर उनके साथ कश्मीर तक यात्रा करेंगे.

NAPCON 2022: डॉ गुलेरिया बोले-कोरोना अभी गया नहीं, वायरस अभी भी हो रहा म्युटेट

उदयपुर में चेस्ट विशेषज्ञों की 24वीं राष्ट्रीय कांफ्रेंस नेपकोन 2022 पद्मश्री डॉ रणदीप गुलेरिया ने चेताया कि कोरोना अभी गया नहीं (Dr Randeep Guleria warns about Corona) है. यह लगातार म्यूटेट हो रहा है. इसलिए लोगों को सावधानी के रूप में भीड़भाड़ में जाने से बचना चाहिए. मास्क लगाकर रहना चाहिए.

राजस्थान में 3 दिसंबर को पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, अब तक रूट फाइनल नहीं

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra in Rajasthan) तीन दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन यात्रा को लेकर रूट चार्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है. राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के चलते अभी तक सरकार और प्रदेश संगठन की ओर से रूट मैप फाइनल नहीं किया गया है.

अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई: 50 से अधिक वाहन जब्त, एक गिरफ्तार, 11 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

प्रदेश के खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ 11 नवंबर से तीन दिन का विशेष अभियान छेड़ते हुए 24 घंटे में 50 से अधिक वाहन जब्त किए हैं. ये वाहन अवैध परिवहन में काम लिए जा रहे (action against illegal transport of minerals) थे. अवैध खनन में लिप्त लोगों से 11 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है.

फ्रांस और भारतीय वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 समाप्त

जोधपुर में चल रहे भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का समापन (Joint Military exercise Garuda 7 in Jodhpur) शनिवार को हुआ. इस युद्धाभ्यास में फ्रांस और भारत के राफेल के पायलट ने भी अपनी स्किल का आदान प्रदान किया.

जोबनेर फलोदी मेगा हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी बस, 12 से अधिक घायल

जयपुर के जोबनेर फलोदी मेगा हाईवे पर रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट (Bus overturned on Highway in Jaipur) गई. हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

पुराने स्कूटर-बाइक को कुछ हजार में बना रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मां के आइडिया से खड़ा किया स्टार्टअप

जयपुर का एक स्टार्टअप पुराने स्कूटर-मोटरसाइकिल को कुछ हजार रुपयों में इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर रहा (old two wheelers converted in electric vehicle) है. ये आइडिया 67 साल की मधु किरोड़ी ने अपने बेटों को दिया. मधु के बेटों ने घर के एक पुराने स्कूटर को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया. अब ये एक स्टार्टअप बन चुका है. हाल ही जोधपुर डिजीफेस्ट में इस नवाचार को डिस्पले किया गया.

बदमाशों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर की जमकर मारपीट, देखें वीडियो

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में शुक्रवार देर रात एक मेडिकल स्टोर में (Ruckus At medical Store in Jaipur) घुसकर करीब 6 बदमाशों ने दो युवकों पर हमला कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि बदमाश काउंटर से कूद कर दुकान के अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद कर्मचारियों से मारपीट करने लगते हैं. हरमाड़ा थानाधिकारी हरिपाल सिंह ने बताया कि बनाड़ रोड पर यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है.

रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस

सीकर जिले के नीम का थाना इलाके में अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने का मामला (Half Burnt Dead body of Youth Found in SIkar) सामने आया है. युवक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है.