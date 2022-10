सांसद बेनीवाल पर बायतु में हुआ था हमला, 3 साल बाद हरीश चौधरी सहित 26 के खिलाफ केस दर्ज

3 साल पहले नागौर सांसद बेनीवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के काफिले पर हुए हमले के मामले (Attack on Hanuman Beniwal convoy) में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मामले में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी सहित 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

Arun Singh Big Statement : BJP छोड़ गए नेताओं की वापसी के लिए बनेगी कमेटी, अंतिम निर्णय पूनिया करेंगे

बीजेपी छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी के लिए कमेटी बनेगी. करीब आधा दर्जन से ज्यादा पार्टी छोड़कर गए नेताओं की वापसी का रास्ता तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कमेटी बनेगी जो अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को देगी. ये कहना है राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रभारी (Arun Singh Big Statement) अरुण सिंह का. सुनिए और क्या कहा...

Rajasthan Teacher Transfer: प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और व्याख्याताओं के तबादले

प्रदेश में पिछले दिनों हुए सियासी उठापटक के दौर के बाद एकबारगी आए ठहराव के बाद अब एक बार फिर शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर शुरू हो गया है. मंगलवार देर रात एक बार फिर जंबो लिस्ट जारी हुई है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वरिष्ठ अध्यापक पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षकों और मंत्रालय कर्मचारियों के तबादले (Rajasthan Teacher Transfer) हुए हैं.

Karwa Chauth 2022 : जानिए इस करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, क्या होता है पूजा का विधान

करवा चौथ का व्रत (Karwa Chauth 2022) सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं. वहीं कुंवारी कन्याएं मन अनुकूल जीवनसाथी पाने के लिए इस व्रत को करती हैं. लेकिन इस बार करवा चौथ की तिथि (Karwa Chauth 2022 Date) को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है. कुछ लोग 13 तारीख तो कुछ 14 तारीख को करवा चौथ मनाने की बात कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ की सही तारीख क्या है.

मासूम बेटे के अंतिम संस्कार को लेकर मां-बाप आमने-सामने, जानिए पूरा मामला

बाड़मेर जिले में मंगलवार को बेटे के शव को लेकर माता-पिता आमने-सामने (Dispute between husband wife in Barmer) हो गए. पुलिस की समझाइश के बाद मां को शव सुपुर्द किया गया. जानिए क्या है पूरा मामला...

चोरी के आरोप में पकड़े नाबालिग की थाने में बिगड़ी तबीयत, पुलिस पर गंभीर आरोप

भरतपुर पुलिस ने मंगलवार को बाइक चोरी के आरोप (Bike Theft Case in Bharatpur) में एक नाबालिग को पकड़ा और थाने ले गई. इस दौरान नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं, परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है.

Ajmer Big News : 90 वर्षीय पुजारी ने खुद को लगाई आग, मंदिर कमेटी पर प्रताड़ित करने का आरोप

अजमेर के जगन्नाथ मंदिर विवाद को लेकर मंगलवार को पूर्व पुजारी गोविंद नारायण शर्मा ने अपने आपको आग के हवाले कर दिया और आत्मदाह का प्रयास किया. फिलहाल, जेएलएन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है. पीड़ित के पोते ने मंदिर कमेटी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. यहां जानिए पूरा मामला...

महिला को शराब पिलाकर तीन लोगों ने किया दुष्कर्म, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल सहित तीन गिरफ्तार

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा (safety of women in delhi) हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है. यहां एक और महिला के साथ गैंगरेप (Gangrape With Woman in Delhi) की घटना सामने आई है. आदर्श नगर इलाके के एक होटल में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना में पुलिस ने राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल सहित तीन को गिरफ्तार किया है.

हिमालय की वादियों में लहलहाएगी भरतपुर की 'रुक्मणि', पैदावार के साथ तेल की मात्रा भी भरपूर

भरतपुर में तैयार की गई नई किस्म की सरसों अब हिमालय की वादियों में भी (Bharatpur new mustard seed Rukmani) लहलहाएगी. इस नई किस्म का नाम 'रुक्मणि' रखा गया है. रुक्मणि किस्म की सरसों की बुवाई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में आसानी से की जा सकेगी. पढ़िए इस नई किस्म में क्या है खास...

यूनिवर्सिटी की कारगुजारी: थर्ड ईयर का करवाया रीवैल्युएशन, मार्क्स फर्स्ट ईयर में बढ़ा दिए

जयपुर के महारानी कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा ने अपने अंकों की जांच के लिए रिवैल्युएशन फॉर्म भरा, लेकिन उसके मार्क्स फर्स्ट ईयर के बढ़ा दिए (BSc first year marks revaluated against BSc final) गए. दरअसल छात्रा की सप्लीमेंट्री आई थी. इसी के चलते उसने रिवैल्युएशन फॉर्म भरा था. हालांकि अब उसके कुल अंक तो बढ़ गए, लेकिन सप्लीमेंट्री का स्टेट्स बरकरार है.