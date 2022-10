Ajmer Big News : 90 वर्षीय पुजारी ने खुद को लगाई आग, मंदिर कमेटी पर प्रताड़ित करने का आरोप

अजमेर के जगन्नाथ मंदिर विवाद को लेकर मंगलवार को पूर्व पुजारी गोविंद नारायण शर्मा ने अपने आपको आग के हवाले कर दिया और आत्मदाह का प्रयास किया. फिलहाल, जेएलएन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है. पीड़ित के पोते ने मंदिर कमेटी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. यहां जानिए पूरा मामला...

Arun Singh Big Statement : BJP छोड़ गए नेताओं की वापसी के लिए बनेगी कमेटी, अंतिम निर्णय पूनिया करेंगे

बीजेपी छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी के लिए कमेटी बनेगी. करीब आधा दर्जन से ज्यादा पार्टी छोड़कर गए नेताओं की वापसी का रास्ता तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कमेटी बनेगी जो अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को देगी. ये कहना है राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रभारी (Arun Singh Big Statement) अरुण सिंह का. सुनिए और क्या कहा...

गहलोत सरकार को किसानों की चिंता नहीं, न जाने किन चीजों में उलझी हुई है : वसुंधरा

राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मंगलवार को झालावाड़ के एक दिवसीय दौरे पर रहीं. इस दौरान उन्होंने जिले के खानपुर, मनोहरथाना, झालरापाटन सहित कई इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद झालावाड़ के डाक बंगला पहुंच कर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि दिलवाने के लिए निर्देशित किया.

चोरी के आरोप में पकड़े नाबालिग की थाने में बिगड़ी तबीयत, पुलिस पर गंभीर आरोप

भरतपुर पुलिस ने मंगलवार को बाइक चोरी के आरोप (Bike Theft Case in Bharatpur) में एक नाबालिग को पकड़ा और थाने ले गई. इस दौरान नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं, परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है.

हिमालय की वादियों में लहलहाएगी भरतपुर की 'रुक्मणि', पैदावार के साथ तेल की मात्रा भी भरपूर

भरतपुर में तैयार की गई नई किस्म की सरसों अब हिमालय की वादियों में भी (Bharatpur new mustard seed Rukmani) लहलहाएगी. इस नई किस्म का नाम 'रुक्मणि' रखा गया है. रुक्मणि किस्म की सरसों की बुवाई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में आसानी से की जा सकेगी. पढ़िए इस नई किस्म में क्या है खास...

महिला को शराब पिलाकर तीन लोगों ने किया दुष्कर्म, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल सहित तीन गिरफ्तार

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा (safety of women in delhi) हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है. यहां एक और महिला के साथ गैंगरेप (Gangrape With Woman in Delhi) की घटना सामने आई है. आदर्श नगर इलाके के एक होटल में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना में पुलिस ने राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल सहित तीन को गिरफ्तार किया है.

राजस्थान कांग्रेस जुटी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में, यहां 414 वोट डलेंगे...जानिए पूरी प्रक्रिया

राजनीतिक उठापटक के बीच राजस्थान कांग्रेस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जुट गई है. यहां कुल 414 वोट डलेंगे. हालांकि, चुनाव प्रक्रिया के काम में (Congress President Election) राजस्थान के नए चेहरे भी दिखेंगे. जानिए क्या है पूरी रणनीति...

फीमेल वार्ड में घुसकर बदमाशों ने मचाया हंगामा, चिकित्सा कर्मी के साथ की मारपीट...वीडियो वायरल

धौलपुर के जिला अस्पताल के फीमेल मेडिकल वार्ड में रविवार देर रात ड्यूटी पर तैनात मेल नर्स के साथ (Video Viral Of Ruckus in Dholpur Hospital) मारपीट का मामला सामने आया है. मारपीट के दौरान असामाजिक तत्वों ने वार्ड में घुसकर हंगामा किया. इसके बाद मेल नर्स के साथ जमकर मारपीट की.

एमडीएम में गर्भवती की ओपन हार्ट सर्जरी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में गर्भवती महिला की ओपन हार्ट सर्जरी (Open Heart Surgery of Pregnant woman in Jodhpur) करते हुए वाल्व से जुड़ी परेशानियों को दूर किया गया. सर्जरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तैयारी, परिवहन विभाग ने मंत्री के पास भेजी फाइल

प्रदेश में वर्ष 2012 से पुराने और 2016 से 2019 के बीच में खरीदे गए (High security number plates in Rajasthan) वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके तहत करीब 50 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेगी. परिवहन विभाग ने फाइल परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के पास भेजी है.