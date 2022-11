राजस्थान में 3 दिसंबर को पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, अब तक रूट फाइनल नहीं

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra in Rajasthan) तीन दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन यात्रा को लेकर रूट चार्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है. राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के चलते अभी तक सरकार और प्रदेश संगठन की ओर से रूट मैप फाइनल नहीं किया गया है.

अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई: 50 से अधिक वाहन जब्त, एक गिरफ्तार, 11 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

प्रदेश के खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ 11 नवंबर से तीन दिन का विशेष अभियान छेड़ते हुए 24 घंटे में 50 से अधिक वाहन जब्त किए हैं. ये वाहन अवैध परिवहन में काम लिए जा रहे (action against illegal transport of minerals) थे. अवैध खनन में लिप्त लोगों से 11 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है.

फ्रांस और भारतीय वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 समाप्त

जोधपुर में चल रहे भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का समापन (Joint Military exercise Garuda 7 in Jodhpur) शनिवार को हुआ. इस युद्धाभ्यास में फ्रांस और भारत के राफेल के पायलट ने भी अपनी स्किल का आदान प्रदान किया.

जोबनेर फलोदी मेगा हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी बस, 12 से अधिक घायल

जयपुर के जोबनेर फलोदी मेगा हाईवे पर रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट (Bus overturned on Highway in Jaipur) गई. हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

पुराने स्कूटर-बाइक को कुछ हजार में बना रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मां के आइडिया से खड़ा किया स्टार्टअप

जयपुर का एक स्टार्टअप पुराने स्कूटर-मोटरसाइकिल को कुछ हजार रुपयों में इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर रहा (old two wheelers converted in electric vehicle) है. ये आइडिया 67 साल की मधु किरोड़ी ने अपने बेटों को दिया. मधु के बेटों ने घर के एक पुराने स्कूटर को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया. अब ये एक स्टार्टअप बन चुका है. हाल ही जोधपुर डिजीफेस्ट में इस नवाचार को डिस्पले किया गया.

बदमाशों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर की जमकर मारपीट, देखें वीडियो

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में शुक्रवार देर रात एक मेडिकल स्टोर में (Ruckus At medical Store in Jaipur) घुसकर करीब 6 बदमाशों ने दो युवकों पर हमला कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि बदमाश काउंटर से कूद कर दुकान के अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद कर्मचारियों से मारपीट करने लगते हैं. हरमाड़ा थानाधिकारी हरिपाल सिंह ने बताया कि बनाड़ रोड पर यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है.

रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस

सीकर जिले के नीम का थाना इलाके में अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने का मामला (Half Burnt Dead body of Youth Found in SIkar) सामने आया है. युवक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है.

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार का संपत्ति विवाद फिर उपजा, परिवार के पूर्व सदस्य ने पीएम को लिखा पत्र...G 20 के आयोजन स्थल पर सवाल

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार का संपत्ति विवाद फिर उपजा (property dispute of former royal family of Mewar) है. पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पीएम को पत्र लिखकर G 20 के आयोजन स्थल को लेकर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा है कि जिस स्थान पर G 20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक होनी है उस स्थल को लेकर राजपरिवार का विवाद है जो कि कोर्ट में लंबित चल रहा है. ऐसे में वहां आयोजन नहीं होना चाहिए.

कल्ला की चुनौती पर शेखावत का हमला, कहा- राम के अस्तित्व को नकारने वाले धर्म शास्त्र की बात न करें

बीकानेर दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक कार्यक्रम के दौरान बीडी कल्ला के (Shekhawat counter attack on BD kalla) भाजपा को धर्म शास्त्र पर चुनौती देने के बयान पर पलटवार किया है. शेखावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले धर्म शास्त्र की बात न करें.

राजस्थान की सियासत पर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले- जल्द होगा नया सवेरा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को (Rajasthan Political Crisis) राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत (Pramod Krishnam met CP Joshi) हुई. इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए कृष्णम ने राजस्थान की सियासत पर एक के बाद एक कई बड़े बयान दिए. जिससे एक बार फिर से सूबे में सियासी पारा चढ़ने के आसार बन गए हैं.