बदमाशों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर की जमकर मारपीट, देखें वीडियो

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में शुक्रवार देर रात एक मेडिकल स्टोर में (Ruckus At medical Store in Jaipur) घुसकर करीब 6 बदमाशों ने दो युवकों पर हमला कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि बदमाश काउंटर से कूद कर दुकान के अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद कर्मचारियों से मारपीट करने लगते हैं. हरमाड़ा थानाधिकारी हरिपाल सिंह ने बताया कि बनाड़ रोड पर यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है.

रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस

सीकर जिले के नीम का थाना इलाके में अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने का मामला (Half Burnt Dead body of Youth Found in SIkar) सामने आया है. युवक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है.

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार का संपत्ति विवाद फिर उपजा, परिवार के पूर्व सदस्य ने पीएम को लिखा पत्र...G 20 के आयोजन स्थल पर सवाल

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार का संपत्ति विवाद फिर उपजा (property dispute of former royal family of Mewar) है. पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पीएम को पत्र लिखकर G 20 के आयोजन स्थल को लेकर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा है कि जिस स्थान पर G 20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक होनी है उस स्थल को लेकर राजपरिवार का विवाद है जो कि कोर्ट में लंबित चल रहा है. ऐसे में वहां आयोजन नहीं होना चाहिए.

कल्ला की चुनौती पर शेखावत का हमला, कहा- राम के अस्तित्व को नकारने वाले धर्म शास्त्र की बात न करें

बीकानेर दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक कार्यक्रम के दौरान बीडी कल्ला के (Shekhawat counter attack on BD kalla) भाजपा को धर्म शास्त्र पर चुनौती देने के बयान पर पलटवार किया है. शेखावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले धर्म शास्त्र की बात न करें.

राजस्थान की सियासत पर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले- जल्द होगा नया सवेरा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को (Rajasthan Political Crisis) राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत (Pramod Krishnam met CP Joshi) हुई. इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए कृष्णम ने राजस्थान की सियासत पर एक के बाद एक कई बड़े बयान दिए. जिससे एक बार फिर से सूबे में सियासी पारा चढ़ने के आसार बन गए हैं.

दौसा में स्कूली छात्रों से भरी जीप पलटी, एक छात्र सहित दो की मौत

दौसा में स्कूली छात्रों से भरी जीप का टायर फटने से पलट गई. हादसे में एक छात्र (Jeep Full of students Overturned in Dausa) समेत 2 की मौत हो गई और 7 छात्र घायल हो गए. सभी का इलाज चल रहा है.

JEE Advanced 2022 Result: इस बार महज 21 फीसदी अंक में मिला IIT में दाखिला! जानें वजह

IIT क्वालिफाइंग परीक्षा देश की सबसे कठिन परिक्षाओं में से एक मानी जाती है. कड़ी मेहनत ही इसमें सफल होने का राज है. लेकिन इस बार ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी की ओर से जारी जेईई एडवांस्ड 2022 की रिपोर्ट सबको सकते में डालती है (JEE Advanced 2022 Result). महज 21 फीसदी अंकों के साथ भी अभ्यर्थियों ने IIT संस्थानों में जगह बना ली है. पिछले 4 सालों की रिपोर्ट के आंकड़ों का एनालिसिस करने पर अहम तथ्य सामने आता है.

World Boxing Championship : प्रतियोगिता में कोटा की महक करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, स्पेन के लिए हुईं रवाना

स्पेन में आयोजित हो रही विश्व युवा मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कोटा की बेटी महक शर्मा (World Boxing Championship in Spain) करेंगी. इसके लिए महक शनिवार को स्पेन के लिए रवाना हुई. यहां महक 66 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

NEET UG 2022: राजस्थान स्टेट की MBBS काउंसलिंग के राउंड 2 को किया स्थगित

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के दिशा-निर्देशों के तहत राजस्थान स्टेट की एमबीबीएस काउंसलिंग के राउंड 2 को स्थगित कर दिया गया (Rajasthan MBBS counselling postponed) है. बता दें कि 11 नवंबर से स्टेट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी. अब काउंसलिंग का नया शेड्यलू जल्द ही जारी किया जाएगा.

Road Accident in Bharatpur : कामां में ट्रैक्टर और कार के बीच टक्कर, दो दोस्तों की मौत

भरतपुर के कामां में ट्रैक्टर और कार के बीच टक्कर हो गई. हादसे में (Road Accident in Bharatpur) गाड़ी में बैठे 2 युवकों की मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार है.