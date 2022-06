Twist In Rohit Joshi Case: महेश जोशी के बेटे पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती पर दिल्ली में 'केमिकल अटैक', डीसीपी बोलीं- फेंकी गई स्याही

मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी (Rohit Joshi accused of rape) पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती पर शनिवार रात हमला किया गया है. आरोप है कि ऑटो सवार युवकों ने उस पर केमिकल फेंका और फरार हो गए. लड़की ने FIR दर्ज करा दी है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं इस मामले में डीसीपी ईशा पांडेय ने प्राथमिक जांच में केमिकल को स्याही बताया है.

Cabinet Meeting: सीएम गहलोत ने ली मंत्रियों की क्लास, कहा- अब मंत्री जनता के लिए दरवाजा खोल दें

राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब प्रदेश की गहलोत सरकार मिशन 2023 में जुट गई है. सीएम गहलोत ने शनिवार को कैबिनेट बैठक के दौरान (Cm gehlot Cabinet meeting) आधे घंटे तक मंत्रियों की क्लास ली. साथ ही उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि बंगले के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दें.

गहलोत कैबिनेट में मंत्रियों में टकरार! RSS पृष्ठभूमि के कर्मचारी व अफसरों को शिक्षा विभाग से हटाने पर हुई बहस, सीएम को देना पड़ा दखल

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने एकजुटता का परिचय दिया. लेकिन ये एकजुटता एक दिन बाद ही बिखरती नजर आई. शनिवार को हुई गहलोत कैबिनेट बैठक के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को निशाने पर लिया. तीनों मंत्रियों में हुई बहस को शांत करने के लिए खुद सीएम गहलोत को दखल देना पड़ा

AIIMS BSC NURSING: एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्सेज प्रवेश परीक्षा 18 जून को...एडमिट कार्ड जारी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बीएससी नर्सिंग कोर्सेज (The entrance exam for AIIMS BSc Nursing courses ) के प्रवेश की परीक्षा 18 जून को आयोजित होगी. इसके लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं.

World Day Against Child Labour: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आज, कड़वा सच- राजस्थान में 28 लाख बच्चे कर रहे मजदूरी

12 जून को हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (World Day Against Child Labour) पूरे विश्व मे मनाया जाता है. यह दिन बाल श्रमिकों (Child Labour) को काम करने से रोकने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए मनाया जाता है. लेकिन लाखों प्रयास के बाद भी देश में बाल श्रम का दंश कम नहीं हो रहा है. आखिर कैसे इस दाग को हटाया और मिटाया जा सके इसे लेकर ईटीवी भारत ने सामाजिक कार्यकर्ता से बात की.

राजस्थान खुशकिस्मत है कि पॉलिटिकल क्राइसिस में कांग्रेस व समर्थित सभी विधायक हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों को देते हैं करारा जवाब: सीएम गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की विजय के लिए सभी विधायकों का फिर आभार (cm gehlot thanks to all mlas for support) व्यक्त किया. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह राजस्थान की खुशकिस्मती है कि पॉलिटिकल क्राइसिस के समय कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सभी विधायक खरीद-फरोख्त की कोशिशों को करारा जवाब देते हैं.

ACB action in Jodhpur: थानेदार ने वाइन शॉप के सेल्समैन को रिश्वत दिलवाई, दोनो गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर से आई दो टीमों ने जिले के लोहावट क्षेत्र में शनिवार देर शाम कार्रवाई करते हुए लोहावट थाना अधिकारी और उसके दलाल वाइन शॉप के सेल्समैन को गिरफ्तार किया है. थानाधिकारी केसाराम चौधरी ने 15000 रुपए रिश्वत की राशि वाइन शॉप के सेल्समैन को दिलवाई थी. एसीबी की पहली टीम ने सेल्समैन को गिरफ्तार किया और उसके बाद दूसरी टीम ने थानाधिकारी केशराम को पकड़ा. अब उसके निवास की भी तलाश (ACB action in Jodhpur ) ली जा रही है.

Old Man Found Dead: जयपुर में 62 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, बेहोशी की हालत में मिली पत्नी...2 दिन बाद पड़ोसियों को हुई खबर

राजधानी जयपुर के प्रतापनगर में 62 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध मौत (62 yr old found dead in Jaipur) का मामला सामने आया है. मृतक की पत्नी भी बेहोशी की हालत में मिली. शनिवार को सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. पुलिस ने मृतक के शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं बेहोश हालत में मिली वृद्ध महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Jodhpur High court News: रिफाइनरी के लिए अधिग्रहित भूमि पर पानी की पाइप लाइन बिछाने की थी तैयारी, कोर्ट ने लगाया स्टे

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी पाइप लाइन के अधिग्रहित भूमि पर पानी की पाइप लाइन बिछाने की कवायद कर रही कम्पनी को यथास्थित बनाये रखने के आदेश (Jodhpur High court Stay order) दिए हैं. वेकेशन जज मदन गोपाल व्यास की अदालत में याचिकाकर्ता जगमाला राम की ओर से याचिका पेश की गई थी.

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम जारी, चेक करें अपने शहर के रेट्स

Petrol-Diesel Price on 12 June: लगातार 23 वें दिन पेट्रोल के दाम जस के तस हैं. आने वाले दिनों में इसमें बढ़त की आशंका विशेषज्ञ जता रहे हैं. आज भी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दाम न बढ़े हैं न घटे हैं. आज भी दाम स्थिर (Petrol Diesel Price in Rajasthan) हैं. इस कटौती के बावजूद प्रदेश में अब भी पेट्रोल 100 के पार ही है