Rohit Joshi Rape Case: महेश जोशी के बेटे पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती पर दिल्ली में 'केमिकल अटैक'

मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती पर शनिवार रात हमला किया गया है. आरोप है कि ऑटो सवार युवकों ने उस पर केमिकल फेंका और फरार हो गए. लड़की ने FIR दर्ज करा दी है.

Old Man Found Dead: जयपुर में 62 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, बेहोशी की हालत में मिली पत्नी...2 दिन बाद पड़ोसियों को हुई खबर

राजधानी जयपुर के प्रतापनगर में 62 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध मौत (62 yr old found dead in Jaipur) का मामला सामने आया है. मृतक की पत्नी भी बेहोशी की हालत में मिली. शनिवार को सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. पुलिस ने मृतक के शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं बेहोश हालत में मिली वृद्ध महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Accident in Jhalawar: कंटेनर ने पहले बाइक फिर कार में मारी टक्कर, 5 की मौत

झालावाड़ जिले के असनावर थाने के आकोदिया गांव के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे में 5 लोगों (Five died in road accident in Jhalawar) की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं. हादसे को लेकर सीएम गहलोत ने भी दुख व्यक्त किया है.

राजस्थान खुशकिस्मत है कि पॉलिटिकल क्राइसिस में कांग्रेस व समर्थित सभी विधायक हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों को देते हैं करारा जवाब: सीएम गहलोत

सीएम गहलोत ने राज्य सभा चुनाव में कांग्रेस के तीन सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस औऱ समर्थित सभी विधायक राजनीति में खरीद फरोख्त जैसी कोशिशों को करारा जवाब देते हैं. उन्होंने सभी को धन्यवाद (cm gehlot thanks to all mlas for support) दिया है.

अलवर में पुलिस के दो जिले बनाने के बाद भी नहीं रुक रहा अपराध का ग्राफ, बढ़ रहीं घटनाएं...बेखौफ हो रहे बदमाश

प्रदेश के सिंहद्वार अलवर औद्योगिक रूप से अपनी अलग पहचान रखता है. लेकिन ये जिला क्राइम के मामले में भी देशभर में बदनाम है. जिले में लगातार बढ़ते क्राइम पर काबू पाने के लिए सरकार ने पुलिस के लिहाज से जिले को दो भागों में बांटा. लेकिन इसके बाद भी क्राइम के ग्राफ में गिरावट नहीं आई. हालांकि इसके पीछे सरकार की लापरवाही भी एक कारण है.

Fire in Chemical Factory : केमिकल फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

अलवर जिले के एमआईए स्थित द्वारिकाधीश केमिकल फैक्ट्री में शनिवार शाम को अचानक आग लग (Fire in Chemical Factory) गई. सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. जो दो घंटे से आग पर काबू करने के प्रयास में जुटी हैं. हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

road accident in Bhilwara: भीलवाड़ा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग घायल...शोक व्यक्त करके लौट रहे थे

भीलवाड़ा शहर के सदर थाने के भदालीखेड़ा बाइपास पर शनिवार को ट्रक-वैन की भिड़ंत हो गई. हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल भर्ती कराया (road accident in Bhilwara) गया है.

BJP Flop Stategy: बार-बार फेल होती भाजपा की रणनीति...इन बड़ी घटनाओं में रणनीतिकारों ने खाई मात

भाजपा के दिग्गज नेताओं की रणनीति राज्यसभा चुनाव में फेल (BJP strategy fails again and again in Rajasthan) हो गई जिससे पार्टी की काफी किरकिरी हुई है. भाजपा विधायक शोभारानी ने क्रॉस वोटिंग कर नेताओं की रणनीति ध्वस्त कर दी. खास बात ये है कि इससे पहले भी कई बार राजस्थान बीजेपी की रणनीति तमाम मोर्चे पर फेल हुई है. पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा विधायक शोभारानी ने किया पलटवार...प्रदेश नेतृत्व पर लगाए आरोप

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में मिले नोटिस के जवाब (BJP MLA Shobharani counter attack) में भाजपा विधायक शोभारानी कुशवाह ने पलटवार किया है. विधायक ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व पर कई आरोप लगाए हैं.

Tension in Nimbahera: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट पर निंबाहेड़ा में तनाव, कॉन्सटेबल की गाड़ी और बाइक तोड़ी

चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा कस्बे में सोशल मीडिया (Tension over objectionable comments on social media) पर एक युवक के आपत्तिजनक कमेंट करने पर हंगामा हो गया. शुक्रवार देर रात पोस्ट करने वाले युवक के घर तीन दर्जन से अधिक लोग पहुंचे और तोड़फोड़ की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.