Road Accident In Tonk: रफ्तार के कहर ने छीनी एक जिंदगी, 2 बच्चों समेत 3 की हालत गंभीर...लोगों का आरोप- प्रभावशाली नेता की गाड़ी ने मारी टक्कर

टोंक जिला मुख्यालय पर सोमवार की देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी (Road Accident In Tonk). हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई वहीं 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है. हादसे के बाद कार समेत चालक मौके से फरार हो गया. एक्सीडेंट के विरोध में वहां मौजूद लोगों ने प्रदर्शन किया तो कथित तौर पर उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया. प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पुलिस प्रभावशाली नेता को बचाना चाहती है जिसकी गाड़ी ने महिला की जान ले ली.

CRPF Jawan Suicide Case: परिजनों ने सीआरपीएफ जवान का शव लेने से किया इनकार, पिता बोले- टॉर्चर करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई

18 घंटे तक पत्नी और बेटी को कब्जे में रखने के बाद खुद को गोली मारने वाले सीआरपीएफ जवान का शव लेने से परिवार वालों ने इनकार कर दिया है (CRPF Jawan Suicide Case). पिता ने कई डिमांड रखी है. कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक शव को वो नहीं उठाएंगे. दूसरी ओर पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए सीआरपीएफ के एएसआई सतवीर सहित पांच के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है.

Baran Malnourished Girl Death: पूर्व विधायक मीणा का आरोप एक नहीं कई कुपोषित बच्चों की हुई मौत, फाइलों में चल रही योजनाएं

किशनगंज के पूर्व विधायक ललित मीणा ने आरोप लगाया है कि सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही से 3 साल की बिंदिया की मौत हुई. इसकी मौत के बाद हरकत में आए चिकित्सा विभाग ने पठारी गांव के एक कुपोषित बालक को शाहाबाद एमटीसी में भर्ती कराया. जहां से मासूम को कोटा रेफर कर दिया गया. पूर्व विधायक के मुताबिक पठारी गांव के तीन बच्चों की कुपोषण की वजह से मौत हो चुकी है.

Udaipur Murder Case: कन्हैयालाल हत्याकांड के सातों आरोपियों की NIA कोर्ट में पेशी आज

उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की हत्या से जुडे़ मामले (Udaipur Murder Case) में एनआईए की ओर से गिरफ्तार मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज सहित रेकी में शामिल मोहसीन, आरिफ, मोहम्मद मोहसीन, वसीम अली और फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला को एनआईए मंगलवार को एनआईए कोर्ट में पेश करेगी. एनआईए ने इन सातों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले रखा है और मंगलवार को यह रिमांड पूरा हो रहा है. सूत्रों के अनुसार एनआईए आरोपियों का पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट से आग्रह कर सकती है.

Ajmer Hate Speech: दावा-'जहरीले' नारे लगाने वाले गौहर को जल्द पकड़ेगी अजमेर पुलिस, ASP सांगवान बोले NIA नहीं हम ही कर रहे जांच

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के मुख्य द्वार निजाम गेट से 17 जून को भड़काऊ भाषण और जहरीले नारे लगाने वाला गौहर चिश्ती (Gauhar Chishti Hate Speech) अब जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा. पुलिस को गौहर चिश्ती के बारे में अहम सुराग हाथ लगे हैं. पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए काम कर रही हैं. इसके साथ ही एएसपी ने साफ कहा है कि इस मामले में अन्य कोई जांच एजेंसी काम नहीं कर रही है.

Ajmer Stands For Peace: अजमेर में आज निकलेगा सर्वधर्म सद्भावना जुलूस, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनकी Entry रहेगी Ban!

ख्वाजा की नगरी में बिगड़ते माहौल के बीच अजमेर प्रशासन ने सभी धर्म गुरुओं को एक बैनर तले लाने की कोशिश की (Ajmer Administration Initiative) है. आज शाम को सर्वधर्म सद्भावना जुलूस निकाला जाएगा (Ajmer Against Hatred). इसका मकसद आपसी भाईचारे का संदेश देना है साथ ही यहां अकीदत के लिए आ रहे जायरीनों और अजमेर घूमने आने वाले पर्यटकों को विश्वास दिलाना भी कि सबकुछ ठीकठाक है.

President Election: राष्ट्रपति बना तो अगले दिन ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकूंगा- यशवंत सिन्हा

यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने जयपुर में कहा (Yashwant Sinha on misuse of constitutional institutions) कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है. यदि राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकूंगा.

CRPF Jawan Suicide Case: खुद को गोली मारने से पहले सीआरपीएफ जवान ने बनाया था वीडियो, सुसाइड नोट भी लिखा था

सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने सोमवार सुबह खुद को गोली मार ली थी. खुद को गोली मारने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने खुद को प्रताड़ित (CRPF jawan made video before suicide) किए जाने की बात भी कही थी. नरेश ने खुद को गोली मारने से पहले एक वीडियो बनाया और एक सुसाइड नोट (CRPF Jawan wrote suicide note) भी लिखा था. नरेश ने किसी दूसरे जवान के नाम पर हथियार जारी करवाया था और उसे अपने आवास पर भी ले गया था. इससे यह भी साबित होता है कि नरेश ने पहले से ही ऐसा कुछ करने की ठान रखी थी. जब उसने फायर शुरु किए तो अधिकारियों को हथियार जारी होने की बात पता चली.

बगावत वाली जुलाई: 2 साल बाद भी सत्ता और संगठन में पायलट के हाथ खाली, कब तक रहेंगे 'पूर्व'...

सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच टकराव (two years of Confrontation between Gehlot and Pilot) की बात किसी से छुपी नहीं है. जुलाई 2020 में पायलट और गहलोत के बीच विरोध खुलकर सामने आया था. राजस्थान में सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी. हालांकि आलाकमान की दखल के बाद हालात स्थिर हुए और सचिन पायलट की वापसी के बाद राजस्थान में सरकार बच गई. लेकिन गहलोत से बगावत के बाद सचिन पायलट आज भी पार्टी में बिना पद के ही हैं. यही नहीं, सीएम गहलोत के तेवर आज भी पायलट के लिए वैसे ही हैं जैसे बगावत के दिनों में थे. ये उनके बयानों में भी नजर आता है. पढ़ें पूरी खबर..

Old Pension Scheme: राज्य सरकार ने पूरा अध्ययन कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, केंद्र को भी ऐसा करना चाहिए- सीएम गहलोत

सीएम गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू किए जाने और एनपीएस में जमा पैसे रोक के रखने के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना (Cm gehlot target central government) साधा है. सीएम गहलोत ने कहा कि एनपीएस का पैसा वापस न लौटाकर राज्य पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.