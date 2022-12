Big News : राजस्थान कांग्रेस को अब प्रियंका से उम्मीद, सियासी गलियारों में चुनाव लड़ने की चर्चा तेज...

राजस्थान में बीते दो लोकसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस को अब पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उम्मीद जगी है. वहीं, बीते दो दिनों से प्रियंका राहुल गांधी के साथ टोंक-सवाई माधोपुर जिले में पैदलयात्रा कर रही हैं. ऐसे में अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा (Discussion of Contesting Elections) जोर पकड़े हुए हैं कि प्रियंका यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती हैं...

राजस्थान में चार कोचिंग छात्रों ने की खुदकुशी...तीन कोटा में, एक ने भरतपुर में दी जान

राजस्थान में चार कोचिंग छात्रों ने मौत को गले लगा लिया. प्रदेश में चार कोचिंग छात्रों ने अपने कमरे में ही (Students died by suicide in Rajasthan) आत्महत्या कर ली. कोटा में कोचिंग पढ़ने वाले तीन छात्रों ने अपने कमरे में ही खुदकुशी कर ली तो वहीं भरतपुर में भी एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी. एक दिन में चार छात्रों के आत्महत्या करने की घटना से लोग स्तब्ध हैं. छात्रों के सुसाइड के बढ़ते मामले कई सवाल खड़े करते हैं. परिजन भी छात्रों के इस आत्मघाती कदम से आहत हैं.

रणजी सीजन: राजस्थान में होंगे 4 मुकाबले, पहली बार जोधपुर में खेला जाएगा रणजी मैच

सवाई मानसिंह स्टेडियम और जोधपुर स्थित बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम को रणजी मैचों की मेजबानी मिली है. हालांकि रणजी मैचों की मेजबानी हर साल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को दी जाती है, लेकिन इस बार जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में भी रणजी मैचों का आयोजन किया जा रहा है. लंबे समय बाद बीसीसीआई की ओर से आयोजित किसी टूर्नामेंट का आयोजन बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में किया (Ranji match in Barkatullah Khan Stadium Jodhpur) जाएगा. वहीं इस बार राजस्थान की टीम करीब 4 साल बाद अपने होम ग्राउंड पर रणजी मुकाबले खेलेगी.

मेडिकल की तैयारी कर रहे दो छात्रों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, बिहार के थे रहने वाले

कोटा जिले में मेडिकल की तैयारी कर रहे दो कोचिंग छात्रों के फांसी लगाकर सुसाइड करने (Two coaching students committed suicide) का मामला सामने आया है. दोनों कोचिंग छात्र बिहार के रहने वाले थे और राधा कृष्ण मंदिर के नजदीक तलवंडी इलाके में एक पीजी में रहते थे. इन दोनों छात्रों के रूम भी नजदीक ही थे. एक छात्र एक नंबर रूम में रहता था, जबकि दूसरा दो नंबर रूम में रहता था. दोनों ने रूम में ही फांसी लगा ली थी. दोनों ने सुसाइड क्यों किया इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है.

कांग्रेस ने महिलाओं को बेहद सक्षम बनाया, इसलिए मैं बनी विधायक -दिव्या मदेरणा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश करने के उपरांत पीपलवाड़ा में भारत जोड़ो यात्रा की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया. इसमें कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि (Divya Maderna statement on women in Congress) कांग्रेस ने महिलाओं को सक्षम बनाया है, इसी के चलते वह विधायक बन पाई हैं.

Special : इच्छा थी सेना में जाने की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो सरहद की हिफाजत के लिए तैयार किया 'दूत'

बदलते वक्त में अब तकनीक के सहारे युद्ध कौशल में आगे रहने का जमाना है. आज दुश्मन देश बिना हमारे सरहद में घुसे ही अपनी नापाक हरकतों को साधने की कोशिश करते हैं. जिससे निपटने को अब हमारी सेना ने भी खुद को तकनीकी रूप से अपडेट करना शुरू कर दिया है, ताकि दुश्मनों की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा सके. वहीं, सेना की तकनीकी अपडेशन में तीन दोस्त मयंक प्रताप सिंह, अंकुर यादव और व्योम राजन सिंह इन दिनों अहम भूमिका निभा (Mechanical engineer friends made drone) रहे हैं. जिनके जज्बे की कोई सानी नहीं है.

जयराम रमेश ने कहा- चुनाव कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं, संगठन महिला आरक्षण पर कही ये बड़ी बात...

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार को महिला आरक्षण के मुद्दे पर (Congress attacks on issue of women reservation) आड़े हाथ लिया. वहीं, कांग्रेस संगठन में 20 फीसद महिला आरक्षण के प्रावधान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अपनी कमियों को अविलंब दुरुस्त करने की दिशा में काम शुरू करेंगे. साथ ही उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि चुनाव कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है...

दूल्हा-दुल्हन की एक साथ निकली बिंदौरी...बुलट पर बैठकर कुछ इस अंदाज में आई वर माला डालने

बारां जिले में दूल्हा और दुल्हन की बिंदौरी एक साथ निकाली (Bindori of bride and groom in Baran) गई. इस अनोखी शादी में दुल्हन खास अंदाज में बुलट पर बैठकर दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए पहुंची तो खुद ही इलेक्ट्रिक आतिशबाजी भी की. शादी दूर-दूर तक चर्चा का विषय बनी रही. पढ़ें पूरी खबर...

शराब का गिलास छीना, तो पति ने पत्नी का गला घोंट कर दी हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा, आरोपी पति गिरफ्तार

जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए गला घोंटकर मार दिया कि उसने शराब पीते समय पति से गिलास छिन लिया था. गुस्से में पति ने पत्नी का गला दुपट्टे से घोंट (Man killed wife in Jaipur) दिया. पत्नी का शव 9 दिन तक कमरे में ही पड़ा रहा. कमरे से बदबू की शिकायत आने पर पर हत्या का पता चला. इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई और पति को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूनिया का राहुल से 8वां सवाल, पूछा- राजस्थान के उपभोक्ताओं को कब मिलेगी सस्ती बिजली ?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को वीडियो जारी कर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी से आठवां सवाल (Poonia asked eighth question to Rahul Gandhi) किया. पूनिया ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव की घोषणापत्र और अपनी जनसभाओं में वादा किया था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी तो किसानों को सस्ती और पूरी बिजली देंगे. लेकिन आज तक ढाई लाख किसान बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं.