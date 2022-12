जयराम रमेश ने कहा- चुनाव कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं, संगठन महिला आरक्षण पर कही ये बड़ी बात...

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार को महिला आरक्षण के मुद्दे पर (Congress attacks on issue of women reservation) आड़े हाथ लिया. वहीं, कांग्रेस संगठन में 20 फीसद महिला आरक्षण के प्रावधान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अपनी कमियों को अविलंब दुरुस्त करने की दिशा में काम शुरू करेंगे. साथ ही उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि चुनाव कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है...

दूल्हा-दुल्हन की एक साथ निकली बिंदौरी...बुलट पर बैठकर कुछ इस अंदाज में आई वर माला डालने

बारां जिले में दूल्हा और दुल्हन की बिंदौरी एक साथ निकाली (Bindori of bride and groom in Baran) गई. इस अनोखी शादी में दुल्हन खास अंदाज में बुलट पर बैठकर दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए पहुंची तो खुद ही इलेक्ट्रिक आतिशबाजी भी की. शादी दूर-दूर तक चर्चा का विषय बनी रही. पढ़ें पूरी खबर...

शराब का गिलास छीना, तो पति ने पत्नी का गला घोंट कर दी हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा, आरोपी पति गिरफ्तार

जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए गला घोंटकर मार दिया कि उसने शराब पीते समय पति से गिलास छिन लिया था. गुस्से में पति ने पत्नी का गला दुपट्टे से घोंट (Man killed wife in Jaipur) दिया. पत्नी का शव 9 दिन तक कमरे में ही पड़ा रहा. कमरे से बदबू की शिकायत आने पर पर हत्या का पता चला. इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई और पति को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूनिया का राहुल से 8वां सवाल, पूछा- राजस्थान के उपभोक्ताओं को कब मिलेगी सस्ती बिजली ?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को वीडियो जारी कर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी से आठवां सवाल (Poonia asked eighth question to Rahul Gandhi) किया. पूनिया ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव की घोषणापत्र और अपनी जनसभाओं में वादा किया था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी तो किसानों को सस्ती और पूरी बिजली देंगे. लेकिन आज तक ढाई लाख किसान बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं.

​​​​​Gehlot Vs Pilot पायलट गहलोत के बीच पॉलिटिकल लड़ाई नहीं केवल मतभेद, 2023 में चुनाव में रहेगा गठबंधन जारी

कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कम्यूनिकेशन जयराम रमेश ने सोमवार को साफ कर दिया कि पायलट गहलोत के बीच पॉलिटिकल लड़ाई नहीं (No political fight between Pilot Gehlot) है. हालांकि दोनों नेताओं के बीच मतभेद को उन्होंने स्वीकार जरूर किया है. आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें गहलोत और पायलट अपने तमाम मसलों के बावजूद राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

मंत्री विश्वेंद्र सिंह का भाजपा पर प्रहार, कहा- उन्हें 'भारत जोड़ो यात्रा' से दिक्कत लेकिन जनता जनाक्रोश के खिलाफ

राजस्थान की गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भाजपा पर जोरदार प्रहार (Minister Vishvendra Singh attacked on BJP ) किया. उन्होंने कहा कि भाजपा को 'भारत जोड़ो यात्रा' से दिक्कत है, लेकिन जनता उनकी जनाक्रोश यात्रा का विरोध कर रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि जब सूबे में भाजपा की सरकार थी तो यहां कोई काम ही नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि प्रदेश तो छोड़िए भरतपुर के डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र में एक (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) फीट सड़क तक का निर्माण नहीं कराया गया.

Rajasthan Winter Alert: राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, चूरू-फतेहपुर सबसे ठंड

प्रदेश में मौसम के अलग-अलग मिजाज (Rajasthan Winter Alert) देखने को मिल रहे हैं. तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है. बीते 24 घंटों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके साथ ही कई शहरों में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. माउंट आबू, अजमेर, धौलपुर, सीकर, चूरू, पिलानी समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है. जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में भी रात के साथ दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है.

कोटा में NEET की तैयारी कर रहे छात्र ने की खुदकुशी

बीते दो सालों से कोटा में रहकर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे एक एमपी के छात्र ने खुदकुशी कर (student committed suicide in kota) ली. बताया गया कि छात्र ने संभवतः चूहे मारने की दवा खा ली थी. जिसके बाद वो बेसुध होकर हॉस्टल की गलियारे में पड़ा था. जिसकी सूचना के बाद रविवार की रात हॉस्टल संचालक और वार्डन उसे एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

लादेन गैंग से बदला लेने जा रहे थे पपला गैंग के गुर्गे, अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार

भरतपुर पुलिस ने नाकाबंदी कर पपला गैंग के दो गुर्गों को (Two henchmen of papla gang arrested) गिरफ्तार किया है. जिनके पास से पुलिस ने पांच अवैध देसी कट्टे बरामद किए हैं.

Bharatpur Triple Murder: सिकरोरा हत्याकांड का दूसरा मुख्य आरोपी धौलपुर के जंगल से गिरफ्तार

भरतपुर पुलिस ने सोमवार को सिकरोरा हत्याकांड (Sikrora murder case) के दूसरे मुख्य आरोपी को धौलपुर के जंगल से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है.