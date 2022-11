Sirohi Road Accident : कार और ट्रक में टक्कर, उत्तराखंड के चार लोगों की मौके पर मौत

राजस्थान के सिरोही जिले में शिवगंज-सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर (Road Accident in Sirohi) शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर मौत हो गई.

हरीश चौधरी का गहलोत पर सीधा हमला, कहा- मेरा सवाल मुख्यमंत्री से, इसमें नौकरशाही का रोल नहीं

ओबीसी आरक्षण में चल रही विसंगति को लेकर मुखर कांग्रेस विधायक व पंजाब प्रभारी हरीश चौघरी ने शुक्रवार को जयपुर में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सीएम गहलोत पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है. इसमें नौकरशाही का कोई रोल नहीं है.

मालखाने से हथियार गायब होने का मामला: कर्नल टॉड की भेंट की हुई चांदी की दो पिस्टल भी गुम

भीलवाड़ा पुलिस लाइन के मालखाने से हथियार गायब होने के मामले (case of weapon lost from Bhilwara arsenal) में नई जानकारी सामने आई है. जांच में सामने आया है कि वर्ष 1820 में तत्कालीन बनेड़ा राजाधिराज भीम सिंह को कर्नल जेम्स टॉड की ओर से भेंट की हुई चांदी की दो बेशकीमती पिस्टल भी गायब है.

जोधपुर में CM गहलोत ने की जमकर सियासी बात लेकिन OBC आरक्षण पर साधी चुप्पी

राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की विसंगति (Rajasthan OBC Reservation) को लेकर युवा आंदोलनरत हैं तो पार्टी के विधायक अब अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद सीएम इस मुद्दे पर (CM Gehlot silent on OBC reservation) कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.

Exclusive: भाजपाई मुझसे ज्यादा हिंदुत्व नहीं जानते, कल्ला ने दी खुली चुनौती- करें मुझसे धर्म पर बहस

दो दिन के दौरे पर बीकानेर आए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भाजपा को खुली चुनौती दी है (BD Kalla attacks BJP). हिन्दू धर्म पर बहस करने की. एक सभा में कल्ला ने धर्म को लेकर अपनी गहरी समझ का परिचय देने का प्रयास भी किया. ओम शब्द से लेकर उपनिषद् और वेद पुराण में लिखी बातों का अर्थ समझाया. यहीं पर उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया!

सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव में दांव पर BJP के दो नेताओं की प्रतिष्ठा, एक की जन्मभूमि तो दूसरे की है कर्मभूमि

सरदारशहर विधानसभा सीट (Sardarshahr assembly seat) पर उपचुनाव होना है, लेकिन अबकी इस सीट पर बीजेपी के दो बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर (Reputation of two BJP leaders at stake) लगी है. एक ओर सरदारशहर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जहां कर्मभूमि है तो वहीं, दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की यह जन्मभूमि है.

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहुंचे झालाना लेपर्ड रिजर्व, शॉर्ट विजिट कर लौटे

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शुक्रवार को रणथंभोर से झालाना लेपर्ड रिजर्व (Sachin Tendulkar reaches Jhalana Leopard Reserve) पहुंचे. इस दौरान मौसम खराब होने के कारण वह जंगल सफारी नहीं कर सके और वापस लौट गए.

दिसंबर से राजस्थान विधानसभा संग्रहालय का आम लोग कर सकेंगे दीदार, स्कूली छात्रों को एक माह तक फ्री एंट्री

दिसंबर माह से टिकट लेकर अब आम लोग भी राजस्थान विधानसभा संग्रहालय को (Rajasthan Assembly Museum) देख सकेंगे. जिसमें उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और स्पीकरों के साथ ही सूबे की सियासी सफरनामे से जुड़ी कई अहम जानकारियां हासिल होंगी. लेकिन इससे पहले 14 नवंबर से एक माह तक स्कूली छात्रों को यहां फ्री एंट्री दी जाएगी. वहीं, सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को संग्रहालय में बना उनका स्टैच्यू पसंद नहीं आया. ऐसे में अब उनका 20 दिनों के भीतर स्टैच्यू बदला जाएगा.

Gold Smuggler Caught: सोना तस्करी के लिए अपनाते थे ये ट्रिक, इस बार खा गए गच्चा...

जोधपुर में सोने की स्मगलिंग के आरोप में दो तस्करों को पकड़ा (Gold Smuggler Caught) है. खास बात ये है कि वह तस्करों को पकड़े जाने का शक होने पर उन्होेंने फ्लाइट में सीट के नीचे ही सोना छुपा दिया जिससे तलाशी के दौरान उनके पास कुछ नहीं मिला. लेकिन फ्लाइट मुंबई पहुंची तो कस्टम विभाग ने फिर से तलाशी ली तो चार किलो सोना बरामद कर लिया गया.

चोरों ने 2000 यात्रियों की जान डाली खतरे में, रेल पटरी से चुराई पेंड्रोल क्लिप, 4 गिरफ्तार

धौलपुर के मनियां में चोरों ने रेल पटरी से पेंड्रोल क्लिप चुरा (theft of Railway Pandrol Clip in Dholpur) ली. इस पटरी पर रेल आने वाली थी. गैंगमैन ने पेंड्रोल चोरी की सूचना आरपीएफ पुलिस को दी और रेल को दूसरी पटरी पर डायवर्ट किया गया. इससे करीब 2000 रेल यात्रियों की जान बच गई. इस संबंध में पेंड्रोल चुराने वाले दो शातिर बदमाशों और इनकी खरीद करने वाले दो कबाड़ियों को गिरफ्तार किया गया है.