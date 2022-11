मंत्री कल्ला ने भाजपा को दी खुली चुनौती, बोले करें मुझसे धर्म पर बहस

दो दिन के दौरे पर बीकानेर आए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भाजपा को खुली चुनौती दी है (BD Kalla attacks BJP). हिन्दू धर्म पर बहस करने की. एक सभा में कल्ला ने धर्म को लेकर अपनी गहरी समझ का परिचय देने का प्रयास भी किया. ओम शब्द से लेकर उपनिषद् और वेद पुराण में लिखी बातों का अर्थ समझाया. यहीं पर उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया!

दिव्या मदेरणा ने OBC आरक्षण पर गहलोत को घेरा, दिया ब्यूरोक्रेसी का ताना!

ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा इन दिनों अपने ट्वीट के माध्यम से गहलोत सरकार को चुनौती दे रही हैं (Maderna On Gehlot Government). हेल्थ सेक्टर से लेकर मंत्रियों के बयानों को लेकर अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने मन की बात ट्विटर पर कही है. ओबीसी आरक्षण की बात कर ब्यूरोक्रेसी का तंज कसा है. किस तरह! आइए जानते हैं...

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी विचलित...हिमाचल, गुजरात में होगी कांग्रेस की जीत- अशोक गहलोत

सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते (CM Gehlot target BJP) हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को विचलित कर दिया है. भाजपा नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं. साथ ही उन्होंने हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है.

विदेशी सैलानियों को इंदिरा रसोई का जायका पसंद आया, खाने के बाद बोलीं- Thank you Chief Minister

जोधपुर घूमने आईं ऑस्ट्रेलियाई ओली और बीम को भूख लगी तो उन्होंने इंदिरा रसोई का रुख किया (Tourists In Jodhpur). दाल रोटी का स्वाद टेस्ट बड्स को इतना अच्छा लगा कि कि ग्रेट फूड के लिए सीएम को शुक्रिया अदा कर दिया.

कांग्रेस नेता हरीश चौधरी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर रोक

सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी व अन्य खिलाफ दर्ज मुकदमे में राजस्थान हाईकोर्ट ने अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी (Court stays action in MLA Harish Choudhary case) है. इस संबंध में दर्ज मुकदमे में कहा गया था कि बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के ​काफिले पर हरीश चौधरी सहित 100 से अधिक लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया था.

Ranthambore Tiger Reserve : तेंदुलकर ने दो दिन किया बाघों का दीदार, होटल में मनाया पत्नी का जन्मदिन

सचिन तेंदुलकर ने परिवार के साथ लगातार दो दिन राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में (Sachin Tendulkar in Ranthambore) बाघों का दीदार किया. वहीं, गुरुवार को पांच सितारा होटल में पत्नी अंजलि का 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया.

बजट पूर्व गहलोत सरकार ने लिए सुझाव, 12 घंटों में प्रदेशवासियों से मिले 21 हजार सुझाव

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी (Gehlot Govt invited Suggestions for budget 2023) और उपभोक्ता फोरम प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद किया. इस दौरान सीएम कहा कि प्रदेशवासियों को सुशासन देने में स्वयंसेवी संगठनों और सिविल सोसायटी के सुझावों की भूमिका अहम है. 12 घंटे में प्रदेशवासियों से लगभग 21 हजार सुझाव प्राप्त हो चुके हैं.

सरदारशहर उपचुनाव: सतीश पूनिया कौन पता नहीं, लेकिन टिकट मिलने पर कांग्रेस के मोर उड़ाने का दावा

सरदारशहर विधानसभा सीट उपचुनाव बीजेपी में टिकट (Sardarshahr by election) के दावेदारों की तादाद बढ़ती जा रही है. खास बात ये है कि टिकट के दावेदारों में भले ही किसी को यह पता नहीं हो कि सतीश पूनिया का भाजपा में पद क्या है, लेकिन दावा कांग्रेस के मोर उड़ाने के कर रहे हैं. पढ़िए पूरी खबर...

फार्म हाउस के टॉयलेट में घुसा पैंथर, इलाके में मचा हड़कंप

राजधानी जयपुर के जामडोली इलाके के एक फार्म हाउस में पैंथर घुसने से हड़कंप मच (Panther in Toilet of Farm House in Jaipur) गया. पैंथर फार्म हाउस के टॉयलेट में जाकर बैठ गया. फार्म हाउस मालिक ने वन विभाग को पैंथर की सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पैंथर के रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची. डॉक्टर अशोक तंवर ने पैंथर को ट्रेंकुलाइज किया और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर का सफल रेस्क्यू किया गया.

...और जब मगरमच्छ ने उदयपुर की सड़क पर किया कब्जा! देखें वीडियो

झीलों की नगरी उदयपुर के एक मगरमच्छ ने सड़क पर कब्जा जमा लिया (Crocodile on Udaipur Streets). घुप्प अंधेरे में ये मगरमच्छ बड़े आराम से टहलता रहा. अब उसका ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़े चाव से देखा जा रहा है. इस वीडियो में ये बड़ा जीव सड़क पर रेंगता दिख रहा है. शहर के आयड़ संग्रहालय से सुभाष नगर को जोड़ने वाली नई पुलिया पर ये मगरमच्छ दिखा. जो आयड़ नदी से निकलकर पुलिया पार कर सुभाष नगर से सेवाश्रम जाने वाली कॉलोनी की रोड पर निकल पड़ा (Viral Video Of Crocodile).