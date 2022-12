अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, मौके से गुजर रहे सांसद व विधायक ने पहुंचाया अस्पताल

सिरोही जिले के माउंट आबू में आबूरोड मार्ग पर एक कार रविवार शाम (Car Overturned in Sirohi) करीब 5.30 अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के समय मौके से गुजर रहे सांसद, विधायक ने कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. सभी को मामूली चोटे आई हैं. जिनका प्राथमिक उपचार करवाया गया.

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शिक्षक गिरफ्तार, दो माह से चल रहा था फरार

कानोता थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी शिक्षक को (Teacher Raped Minor Student in Jaipur) पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आऱोपी करीब 2 माह से फरार चल रहा था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

अपना घर आश्रम के प्रभु प्रकल्प में होंगी हाईटेक सुविधाएं, नए साल से 2000 निराश्रितों को होगा लाभ

भरतपुर के अपना घर आश्रम में प्रभुजनों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं शुरू (Apna Ghar Ashram in Bharatpur) करने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत आश्रम में 26 होम, अत्याधुनिक उपकरणों वाली रसोई के साथ ही प्रभुजनों के मनोरंजन के लिए थिएटर, सर्वधर्म के लिए आध्यात्मिक केंद्र और कैफेटेरिया बनवाया जा रहा है. ये सारी सुविधाएं 1 जनवरी से शुरू की जाएंगी.

भारत जोड़ो यात्रा: राहुल गांधी के साथ प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने मिलाए कदम

बूंदी में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी और राबर्ट वाड्रा (Priyanka and Robert vadra in Bharat Jodo Yatra) भी शामिल हुए. वे हिमाचल के सीएम की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बूंदी पहुंचे और फिर यात्रा में शामिल हुए.

रणथंभौर से सोनिया गांधी दिल्ली रवाना...

सोनिया गांधी सवाई माधोपुर के रणथंभौर से दिल्ली के लिए रविवार को रवाना हो गईं. इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने कुछ देर के लिए सवाई माधोपुर में चर्चा की. वहीं, हिमाचल से वापस लौटे राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं.

यूपी पुलिस की करतूत: जिस महिला की हत्या के आरोप में सजा काट रहे दौसा के दो युवक, वह जिंदा निकली...

यूपी के जिस महिला की हत्या के आरोप में दौसा के (dead Up woman found alive) दो युवक सजा काट रहे हैं वह जिंदा निकली है. महिला की तलाश कर ली गई है और अब पुलिस उसे बयान दर्ज करने के लिए यूपी ले गई है. पढ़ें पूरी खबर

तबादला आक्रोश रैली में बुलावे को निकाली जाएगी आमंत्रण यात्रा, 25 दिसंबर से शिक्षक करेंगे आमरण अनशन

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग को (Tabadla Aakrosh Rally) लेकर अब मोर्चा आर-पार के मूड में है. रविवार को मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाल ने कहा कि आगामी 25 दिसंबर से आक्रोश रैली निकाली जाएगी. साथ ही वो आमरण अनशन पर बैठेंगे.

हेरिटेज निगम की कमेटियों के गठन को लेकर खाचरियावास ने जोशी, कागजी और खान के पाले में डाली गेंद

जयपुर हेरिटेज निगम की कमेटियों के गठन को लेकर (Jaipur Nagar Nigam Update) मंत्री खाचरियावास ने जोशी, कागजी और खान के पाले में गेंद डाल दी है. रविवार को मीडिया से बात करत हुए उन्होंने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया.

पुष्कर के गुलाबी गुलाब पर लगा जल 'ग्रहण', 60 फीसद तक घटी खेती

अजमेर का पुष्कर जगतपिता ब्रह्मा की नगरी (Pushkar City of Lord Brahma) अपनी कई विशेषताओं के लिए खास पहचान रखती है. इन विशेषताओं में यहां के गुलाबी गुलाब भी शामिल है. यहां के गुलाबी गुलाब की डिमांड देश में ही नहीं विदेशों में भी खूब है. इस गुलाब के अच्छे भाव भी (Rose cultivation decreased in Pushkar) मिलते हैं, लेकिन फिर भी किसान गुलाब की खेती को धीरे-धीरे छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. इसके पीछे क्या है कारण पढ़िये इस रिपोर्ट में.

Jaipur News : शादी के 3 दिन बाद दुल्हन बोली- प्रेमी के पास जाऊंगी, पति को मिली धमकी

जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में शादी के तीसरे दिन ही पति को पत्नी के 7 साल के अफेयर होने की बात (Bride insisted to go back to lover in Jaipur) पता चली. जिसके बाद दुल्हन के प्रेमी ने उसके पति और ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी भी दी. ससुराल पक्ष ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है.