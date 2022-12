Jaipur News : शादी के 3 दिन बाद दुल्हन बोली- प्रेमी के पास जाऊंगी, पति को मिली धमकी

जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में शादी के तीसरे दिन ही पति को पत्नी के 7 साल के अफेयर होने की बात (Bride insisted to go back to lover in Jaipur) पता चली. जिसके बाद दुल्हन के प्रेमी ने उसके पति और ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी भी दी. ससुराल पक्ष ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है.

डाॅ. कृति भारती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड, जेनेवा में सम्मानित

बाल विवाह पर रोकथाम और निरस्तीकरण की मुहिम के लिए सारथी ट्रस्ट की डॉ. कृति भारती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से (Global Youth Human Rights Champion Award) सम्मानित किया गया. उन्हें जेनेवा में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया है.

मूक-बधिर युवती से गैंगरेप मामले का खुलासा, 2 गिरफ्तार

बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना गैंगरेप मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस (Gangrape case with deaf and dumb girl) मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनसे पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है.

Bharat Jodo Yatra: 18 दिसंबर को जयपुर से 5 हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचेंगे दौसा, यात्रा में राहुल गांधी संग मिलाएंगे कदम

राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) में शामिल होने के लिए जयपुर से 5 हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता 17 दिसंबर को दौसा पहुंचेंगे. ये सभी लोग 18 दिसंबर को यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आएंगे. इस संबंध में रविवार को कांग्रेस के शहर अध्यक्ष व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए (Instructions of Minister Pratap Singh Khachariawas) दिशा-निर्देश दिए.

Bharat Jodo Yatra : गहलोत सरकार से राजस्थान की जनता त्रस्त, अगले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी - अरुण सिंह

नागौर में बजेपी की जन आक्रोश यात्रा के दौरान राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार जमकर निशाना साधा. उन्होंने लोगों को प्रदेश सरकार की नाकामियों को बताया. इस दौरान पूर्व सांसद सीआर चौधरी और नागौर के कई पार्टी नेता मौजूद रहे.

सहायक न्यायिक कर्मचारी संघ का पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी

न्यायिक कर्मचारी संघ (Assistant Judicial Employees Association) ने एनडीपीएस कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संघ की ओर से कहा गया कि एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश कोर्ट के सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा को जबरन अपने घर पर रखते थे. उससे कपड़े-बर्तन, खाना और शौचालय की साफ-सफाई करवाते थे. साथ ही संघ ने आगे कहा कि न्यायाधीश उसे घर पर बंधक बनाकर रखते थे.

बूंदी में दिखा राहुल गांधी का देसी अंदाज, पूर्व जिला प्रमुख संग की बैलगाड़ी की सवारी

बूंदी. राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' 95वें दिन बूंदी जिले के अरनेठा से शुरू हुई. इसके बाद यह यात्रा कोटा के खुर्द गांव पहुंची, जहां राहुल गांधी देसी अंदाज में नजर (Rahul Gandhi indigenous style in Bundi ) आए. यहां उन्होंने चाय-नाश्ता किया और फिर पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा की लाई गई बैलगाड़ी पर बैठकर कुछ दूर तक यात्रा किए. राहुल बैलों को हांकते भी दिखे.

हिमाचल के लिए रवाना हुए राहुल-प्रियंका, शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

सवाई माधोपुर. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी रविवार को एक बार फिर (Rahul Priyanka leaves for Himachal) अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' से ब्रेक लेकर हेलीकाप्टर से सवाई माधोपुर के चकचेनपुरा हवाई पट्टी पहुंचे. जहां से राहुल गांधी अपनी बहन व पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हिमाचल (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) के लिए रवाना होंगे. ये दोनों नेता आज हिमाचल में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. सूत्रों की मानें तो सोनिया गांधी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से रवाना हो सकती हैं.

Rajasthan Weather Update: प्रदेश में कई जगह पर तापमान में बढ़ोतरी

प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है (न). प्रदेश में कई जगह पर तापमान में दो से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं दक्षिणी राजस्थान में आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावना जताई गई है.

वनरक्षक भर्ती परीक्षा की पहली पारी संपन्न, अब 3 बजे से होगी दूसरी पारी

पेपर लीक की आशंका के चलते राजस्थान वनरक्षक भर्ती परीक्षा के (Forest Guard Recruitment Exam) दूसरी पारी को निरस्त कर दिया गया था. यह परीक्षा 12 नवंबर को हुई थी, जिसे आज दोबारा कराया जा रहा है. इस बीच पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है.