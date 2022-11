Mayor By Election 2022: कांग्रेस या भाजपा! किसके हाथों में होगी ग्रेटर नगर निगम की कमान, आज होगा साफ

ग्रेटर नगर निगम का नया मुखिया कौन होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है. मेयर चुनाव को लेकर आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा. आज ही मतगणना के बाद नया महापौर मिल जाएगा (Mayor By Election 2022 Voting). मेयर चुनाव में बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला है.

धोखाधड़ी के आरोपी से बरामद किया Puppy, कोर्ट में कर सकते हैं पेश, जानिए पूरा मामला

कोटा की कैथूनीपोल थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बंद आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है. इसके पास से एक पपी (श्वान) को भी बरामद किया गया (Puppy recovered from accused of fraud in Kota) है. पुलिस का कहना है क जरूरत पड़ने पर कोर्ट में इस श्वान को पेश किया जा सकता है.

एसीआर पर खाचरियावास फिर मुखर...बोले- गहलोत और पायलट ACR भरते थे तो मैं क्यों नहीं भर सकता...

अफसरों की एसीआर भरने को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर इस (Pratap singh Khachariyawas on ACR) मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब गहलोत और पायलट मंत्री रहते हुए अफसर की एसीआर भरते थे तो मैं क्यों नहीं भर सकता?.

अंजुम आरा ने रामायण में की PhD, बच्चों को पढ़ाएंगी संस्कृत का पाठ...श्लोक-चौपाइयां हैं कंठस्थ

उदयपुर की अंजुम आरा ने वाल्मीकि रामायण पर पीएचडी (Anjum Ara did PhD on Ramayana) की है. मुस्लिम समुदाय से होने के बाद भी संस्कृत में उनकी रुचि रही और अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. श्लोक और रामायण की चौपाइयां उनको कंठस्थ हैं. उन्होंने साबित किया है कि शिक्षा में धर्म की बाध्यता नहीं है.

बांसवाड़ा में शराब पीने से तीन की मौत, मृतकों में महिला भी शामिल

बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र में शराब पीने से तीन लोगों की मौत (Three died after drinking alcohol) हो गई. परिजनों ने बताया कि घर पर शराब आई थी जिसे पीने के बाद तीनों की हालत बिगड़ी थी. पुलिस मामले में परिजनों से पूछताछ कर रही है.

Mukundara Hills Tiger Reserve : केवल कागजों में ईकोटूरिज्म, एक माह बाद भी वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं

Mukundara Hills Tiger Reserve में 1 अक्टूबर से पहली बार आम जनता के लिए ईकोटूरिज्म शुरू कर दिया गया है, लेकिन आम टूरिस्ट के लिए अभी भी मुकुंदरा बंद जैसा ही है. केवल कागजों में ही ईकोटूरिज्म खोला गया है, क्योंकि यहां पर संचालित होने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है. इसी के चलते यह पर्यटन शुरू नहीं हो पाया है. देखिए ये रिपोर्ट...

Special : फौजी मित्र ने कराया था आरव और कल्पना का मिलन, फिर ऐसे पहुंची शादी तक बात...

राजस्थान के भरतपुर जिले में एक महिला पीटी टीचर ने अपना जेंडर चेंज करा लिया और लड़की से लड़का बनकर स्कूल की छात्रा से शादी कर ली. इस पूरी कहानी में एक फौजी मित्र ने अहम रोल अदा किया और फिर बात शादी तक पहुंची. इतना ही नहीं, नवविवाहित जोड़े को माता-पिता बनने का भी सुख मिलेगा. कब, कैसे और क्या हुआ, यहां जानिए....

दिव्या मदेरणा ने गुढ़ा के बयान के सहारे साधा निशाना, कहा-नौकरशाही सरकार को एक फॉर्च्यूनर में बिठा देगी

ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के उस बयान का समर्थन किया है. गुढ़ा ने कहा था कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो चुनाव में इतने ही कांग्रेस प्रत्याशी जितेंगे कि वे एक फॉर्च्यूनर में बैठ जाएं. इस बयान का सहारा ले दिव्या ने ट्वीट किया कि नौकरशाही सरकार को एक फॉर्च्यूनर में बिठा देगी.

वकीलों को अपराधी बताने वाली RAS कनक जैन सस्पेंड, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश

वकीलों को अपराधी बताने वाली आरएएस कनक जैन को गहलोत सरकार ने सस्पेंड (RAS Kanak Jain Suspended) कर दिया है. कार्मिक विभाग की ओर से आरएएस को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं.

NEET UG 2022: दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए 1956 MBBS सीटें खाली, 11 नवंबर तक करें आवेदन

काउंसलिंग बोर्ड ने स्टेट काउंसलिंग राउंड-2 की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई (NEET UG 2022 Counselling) है. इसमें राउंड-2 के तहत आवंटन में 1956 एमबीबीएस सीटें खाली हैं. ऑफलाइन काउंसलिंग राउंड-2 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यह 11 नवंबर तक जारी रहेगी.