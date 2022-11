भरतपुर: साधु संतों का आंदोलन 1 दिसंबर तक स्थगित, क्रेशर नहीं हटाने पर दी ये चेतावनी

भरतपुर के आदिबद्री धाम में चल रहा साधु संतों का आंदोलन (Movement of saints in Bharatpur) 1 दिसंबर तक स्थगित हो गया है. लेकिन साधु संतों ने क्रेशर नहीं हटाने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है. साथ ही उन्होंने अवैध खनन (Illegal mining in Bharatpur) का भी आरोप लगाया है.

टोंक में प्यार करने की तालिबानी सजा! लिव इन पार्टनर के परिवार ने गर्म चिमटे से दागी नाक...Viral हुआ Video

टोंक में एक प्रेमी को अपनी पार्टनर के साथ रहने की सजा उसके परिवार ने तालिबानी अंदाज में दी. प्रेमी को पेशाब पिलाया गया, उसको गर्म चिमटे से दागा गया और वहां मौजूद उसकी बहन की भी पिटाई हुई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया (Tonk Viral video).

जैसलमेर : मोहनगढ़ के खेत में मिली बमनुमा वस्तु, फैली सनसनी

जैसलमेर के मोहनगढ के खेत में एक बमनुमा वस्तु (Suspicious Bomb at Indo Pak Border) मिली है. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Mayor By Election 2022: उपचुनाव के लिए वोटिंग सम्पन्न

ग्रेटर नगर निगम का नया मुखिया कौन होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है. मेयर चुनाव को लेकर आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा. आज ही मतगणना के बाद नया महापौर मिल जाएगा (Mayor By Election 2022 Voting). मेयर चुनाव में बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला है.

धर्मपुर में सचिन पायलट की जनसभा, पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात

कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार किया. जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. (Congress Candidate Vinod Sultanpuri) (Sachin Pilot rally in Kasauli)

बांसवाड़ा में सड़क हादसा, 2 सगे भाइयों सहित 4 की दर्दनाक मौत

बांसवाड़ा में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे (Road Accident in Banswara) में चार लोगों की मौत हो गई. साथ ही एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अंतिम बजट की तैयारियों में जुटी गहलोत सरकार, सामाजिक संगठनों के साथ आज करेंगे संवाद

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सभी सामाजिक संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद करेंगे और बजट (Rajasthan Budget 2023) को लेकर सुझाव लेंगे. सीएम कार्यालय में शाम 4 बजे यह बैठक होगी.

गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई फैसले, नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति-2022 का हुआ अनुमोदन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Gehlot cabinet meeting) कई महत्वपूर्ण फैसले हुए. बैठक में ईआरसीपी निगम को सुदृढ़ करने और जैसलमेर में निवेश को बढ़ावा देने, विभिन्न सेवा नियमों में छूट देने जैसे निर्णय किए गए हैं. साथ ही बैठक में नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति-2022 का भी अनुमोदन किया गया है.

बांसवाड़ा में शराब पीने से तीन की मौत, मृतकों में महिला भी शामिल

बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र में शराब पीने से तीन लोगों की मौत (Three died after drinking alcohol) हो गई. परिजनों ने बताया कि घर पर शराब आई थी जिसे पीने के बाद तीनों की हालत बिगड़ी थी. पुलिस मामले में परिजनों से पूछताछ कर रही है.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान अहम पड़ाव, यात्रा तक बयानबाजी पर कंट्रोल की कवायद

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीन दिसंबर को राजस्थान (Rahul Gandhi Bharat jodo yatra) पहुंचेगी. यात्रा करीब 15 दिन प्रदेश में रहेगी जिसकी तैयारी को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं. वहीं नेताओं के बीच हो रही बयानबाजी को दिसंबर तक कंट्रोल करने के लिए नसीहत भी दी जा रही है.