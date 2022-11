आयोग ने ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव पर लगाई रोक

ग्रेटर नगर निगम मेयर के उपचुनाव प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है. आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के अग्रिम आदेश तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक रहेगी.

विवाहिता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला, फरार सगे भाई गिरफ्तार

धौलपुर में विवाहिता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने दो (Woman Abducted and Gangraped in Dholpur) आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी सगे भाई हैं, जो घटना के बाद से फरार चल रहे थे.

अलवर: सामान्य अस्पताल के बंदी वार्ड से कैदी फरार, हत्या के मामले में हुआ था बंद

अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल स्थित बंदी वार्ड से एक कैदी के फरार होने का मामला (Prisoner absconding Case in Alwar) सामने आया है. कैदी हत्या के मामले में जेल में बंद था. पुलिस ने आसपास क्षेत्र में नाकाबंदी कर और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगालना शुरू कर दिया है.

जज के घर में कर्मचारी ने किया आत्मदाह

राजधानी के भांकरोटा थाना इलाके में एक जज के मकान की छत पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने पेट्रोल उड़ेल आत्मदाह कर लिया (Self immolation at Judge residence). आज सुबह छत पर बने कमरे के बाहर जली हुई लाश देखकर आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना जज को दी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

भेड़ हरलाया पेयजल परियोजना: शिलान्यास पट्टिका पर नाम को लेकर विवाद, मदरेणा और सियोल में तकरार

भेड़ हरलाया पेयजल परियोजना का हाल में दिव्या मदरेणा ने शिलान्यास (Bhed Harlaya Drinking Water Project) किया था. ऐसे में वहं लगी शिलान्यास पट्टिका पर भी सिर्फ दिव्या मदेरणा का ही नाम लिखा है. इसपर पूर्व विधायक भैराराम सियोल ने नाराजगी जताते हुए सीएम को पत्र लिखा है.

पिण्डवाड़ा नगरपालिका में निर्दलीय ने मारी बाजी, भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग

सिरोही नगर पालिका में 114 दिन की राजनीतिक उठापटक के बाद आज पिण्डवाड़ा नगर पालिका को नया चेयरमैन (Pindwara Municipality Election) मिल गया. निर्दलीय पार्षद सुरेंद्र मेवाड़ा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के पार्षदों ने निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में और पार्टी के खिलाफ वोट दिया.

Ranthambore Tiger Reserve: रणथम्भौर की 'नूर' ने तो सबको चौंका दिया! जानते हैं कैसे?

रणथम्भौर को नूर ने दो शावकों से नवाजा है. टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को चौंका दिया है बाघिन टी39 ने (Ranthambore Tiger Reserve)! 15 साल की है. उम्र के इस पड़ाव पर जब माना जाता है कि बाघिन की प्रजनन क्षमता चूक जाती है तभी उसने उम्मीद से उलट दो शावकों को जन्म दे दिया. हालांकि इन नन्हें मेहमानों की साइटिंग नहीं हुई है.

सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने का आदेश रद्द, चुनाव प्रक्रिया पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर निगम मेयर पद से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाला 27 सितंबर का आदेश रद्द कर दिया (Rajasthan HC On Saumya Gurjar) है. हाईकोर्ट ने नए सिरे से आदेश जारी करने के आदेश दिए हैं. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि लिखित आदेश आने के बाद आयोग चुनाव प्रक्रिया रद्द करने के बारे में फैसला लेगा.

भरतपुर: साधु संतों का आंदोलन 1 दिसंबर तक स्थगित, क्रेशर नहीं हटाने पर दी ये चेतावनी

भरतपुर के आदिबद्री धाम में चल रहा साधु संतों का आंदोलन (Movement of saints in Bharatpur) 1 दिसंबर तक स्थगित हो गया है. लेकिन साधु संतों ने क्रेशर नहीं हटाने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है. साथ ही उन्होंने अवैध खनन (Illegal mining in Bharatpur) का भी आरोप लगाया है.

टोंक में प्यार करने की तालिबानी सजा! लिव इन पार्टनर के परिवार ने गर्म चिमटे से दागी नाक...Viral हुआ Video

टोंक में एक प्रेमी को अपनी पार्टनर के साथ रहने की सजा उसके परिवार ने तालिबानी अंदाज में दी. प्रेमी को पेशाब पिलाया गया, उसको गर्म चिमटे से दागा गया और वहां मौजूद उसकी बहन की भी पिटाई हुई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया (Tonk Viral video).