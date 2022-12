लिव इन में रहने के बाद निकाह से इंकार किया, तो तलाकशुदा महिला ने मौत को लगाया गले

जोधपुर में एक तलाकशुदा महिला अपने पुराने परिचित के साथ लिव इन में रहने लगी. जब उसने पार्टनर पर शादी का दबाव डाला, तो कई बार टालमटोल करने के बाद हाल ही में निकाह करने से साफ इनकार कर दिया. इससे मानसिक रूप से टूटी महिला ने आत्महत्या कर (woman in live in committed suicide in Jodhpur) ली. अब मृतका की बहन ने प्रेमी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मामला दर्ज करवाया है.

जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चली लाठियां, वीडियो वायरल

अलवर के रैणी थाना क्षेत्र के ग्राम टेटड़ा में एक परिवार के लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर (Clash Between two Parties over Land Dispute in Alwar) पड़ोसी के घर में घुसकर लाठियों से हमला कर दिया. इसमें पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

दो पक्षों में पथराव के बाद फायरिंग, युवती को लगी गोली, दो घायल

धौलपुर के ​मनिया थाना क्षेत्र के परसोदा गांव में दो पक्षों के बीच मोबाइल चोरी होने को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि आपस में फायरिंग हो (Firing in two groups in Dholpur) गई. फायरिंग में छत पर खड़ी एक पक्ष की युवती के पैर में गोली लग गई. युवती कास पिता और भाई पथराव में घायल हो गए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

गुजरात प्रभारी पद से इस्तीफा देकर रघु शर्मा ने बढ़ाई हरीश चौधरी की मुश्किलें, जानें इसके पीछे की वजह

गुजरात में कांग्रेस की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए रघु शर्मा ने प्रभारी पद से इस्तीफा (Raghu Sharma increased tension of Harish Chowdhary) दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे ने अब पंजाब के मौजूदा प्रभारी हरीश चौधरी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. साथ ही शर्मा ने हरीश चौधरी को उनके ही सियासी मकड़जाल में इस कदर फंसा दिया है कि अब उनके सामने भी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है.

भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का वीडियो वायरल, झालावाड़ में स्कूली बच्चों को शपथ दिलाते दिखे विधायक

झालावाड़. जिले के मनोहरथाना विधानसभा क्षेत्र (Jhalawar Manoharthana assembly seat) के महाराजपुरा गांव के सरकारी स्कूल में भाजपा के जन आक्रोश यात्रा के कार्यक्रम का वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल हो गया. जिसमें क्षेत्र के विधायक गांव के ग्रामीणों और स्कूल के छात्रों को भाजपा को वोट देने की शपथ दिलवाते दिखाई (MLA seen administering oath to school children ) दिए.

चिकित्सा मंत्री भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त, 6 दिनों से धरने पर बैठी एएनएम ने शुरू किया भूख हड़ताल

बीते 6 दिनों से चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के सरकारी आवास के बाहर एएनएम भर्ती को (ANM on Hunger Strike) लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं धरना दे रही हैं. इसके बाद अब 5 एएनएम भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं.

बीएसएफ जवान की तबीयत बिगड़ने से मौत

बाड़मेर में बीएसएफ की 76वीं वाहिनी में कार्यरत एक जवान की अचानक तबीयत बिगड़ने से (BSF jawan dies in Barmer) मौत हो गई. जवान के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

राजेंद्र राठौड़ का राहुल गांधी पर तंज, कहा- दाढ़ी से देशवासियों को कर रहे गुमराह

राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ विधायक व विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने (Rajendra Rathore targets Rahul Gandhi) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी की दाढ़ी पर तंज कसते हुए कहा कि वो बढ़ी दाढ़ी के जरिए (Rahul misleading with beard) देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

Rajasthan Winter Alert: तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी, इस दिन से तेज होगी सर्दी

Rajasthan Winter Alert: राजस्थान के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में 12 दिसंबर से सर्दी तेज हो सकती है. वहीं, हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.

Jaipur Mandi Rate : खाद्य तेलों में तेजी से सरसों में सुधार, आवक कम होने से गेहूं में मजबूती

खाद्य तेलों में तेजी से जयपुर मंडी में सरसों में 50 रुपए क्विंटल का सुधार रहा. वहीं, सरसों कच्ची घाणी तेल भी 200 रुपए क्विंटल चढ़ गया. अन्य खाद्य तेलों में भी सुधार देखने को मिला. आवक घटने से गेहूं 10 रुपए क्विंटल और मजबूत हो गया.