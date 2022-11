बालाजी दर्शन के लिए आई यूपी की रोशनी ने बच्ची को दिया जन्म

दौसा जिले के मेंहदीपुर बालाजी मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर उत्तर प्रदेश से आई श्रद्धालु ने बच्ची को जन्म दिया (Mehandipur Balaji Devotee Delivers Baby). कासगंज से रोशनी नामक श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए अपने सास और ससुर के साथ आई थी और वह मंदिर के सामने मौजूद थी. इसी दौरान उसको प्रसव पीड़ा शुरू हुई. जैसे ही आसपास की अन्य महिला श्रद्धालुओ को इस बात की जानकारी लगी तो महिला श्रद्धालुओं ने चारों और पर्दे लगाए और प्रसूता का सुरक्षित प्रसव कराने में सहायता की. प्रसूता रोशनी ने बिटिया को जन्म दिया.

PM मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा- आजादी के बाद आदिवासी समाज के बलिदान को इतिहास में नहीं मिला उचित स्थान

मानगढ़ के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi in Mangarh) ने एक ओर जहां कांग्रेस पर आदिवासी समाज की अनदेखी का आरोप लगाया. वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा की. मोदी ने गहलोत को मोस्ट सीनियर नेता करार दिया.

मानगढ़ में बोले सीएम, मोदी उस देश के PM जहां 70 साल से जिंदा है लोकतंत्र

पीएम मोदी के बांसवाड़ा (PM Modi in Mangarh) जिले के मानगढ़ धाम पहुंचने पर सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. महात्मा गांधी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है. वहीं, सीएम ने आगे कहा कि आज आजादी के 70 साल बाद भी भारत में लोकतंत्र कायम है. यही कारण है कि जब पीएम मोदी विदेशों में जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है.

ऑल इंडिया क्रॉस बॉ शूटिंग चैंपियनशिप में जोधपुर के Cousins ने किया कमाल, जीता गोल्ड

ऑल इंडिया क्रॉस बॉ शूटिंग चैंपियनशिप (All India Cross Bow Shooting Championship) में राजस्थान के क्रॉस बॉ शूटर्स ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए चार पदक अपने नाम किए. पदक जीतने वालों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी साईमा सैयद, इशल तौसीफ और मोहम्मद मुसब के नाम शामिल हैं. वहीं, खिलाड़ियों के जोधपुर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

मिशन स्टेट के तहत अब इन राज्यों के असहायों को नसीब होगा 'अपना घर'

असहाय और निराश्रितों को आश्रय (Helpless gets shelter) देने के लिए आगामी 1 जनवरी, 2023 से अपना घर आश्रम की ओर से मिशन स्टेट की शुरुआत होने जा रही है. जिसके तहत हर राज्य में एक अपना घर आश्रम (Apna Ghar Ashram) खोला जाएगा. मिशन के तहत सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार और बिहार की राजधानी पटना में आश्रम शुरू करने की योजना है.

भारत-पाक सीमा से सटे बीकानेर के खेत में मिला पाकिस्तान एयरलाइंस का गुब्बारा

राजस्थान के बीकानेर से लगे भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा (Indo Pak International Border with Bikaner) क्षेत्र के दंतौर थाना इलाके में मंगलवार को एक किसान के खेत से पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा एक गुब्बारा बरामद (pakistan airlines balloon) किया गया. गुब्बारे में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर आगे इसकी जानकारी बीएसएफ व अन्य एजेंसियों को दी.

चित्तौड़गढ़ में खनन व्यवसायी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़ के एक खनन व्यवसायी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने (Mining businessman accused of rape) आया है. दो युवतियों ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है. वहीं, बुधवार को दोनों पीड़िताओं को कोर्ट में 164 के बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है.

उदयपुर में कुल्हड़ चाय की चुस्कियों के साथ CM ने किया संवाद, बच्ची से पूछा- क्या जानती हो मुझे...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार देर रात उदयपुर के ऐतिहासिक फतेह सागर झील के पास स्थित कुल्हड़ की (CM Gehlot drinks tea in Udaipur) चाय पीते नजर आए. इस दौरान मौके पर उमड़ी भीड़ से सीएम ने संवाद किया. वहीं, युवाओं ने सीएम के साथ जमकर सेल्फी ली.

International Pushkar Fair 2022: अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आज से आगाज, CM गहलोत करेंगे शुभारंभ

पुष्कर में आज से अंतर्राष्ट्रीय मेले का आगाज होने जा रहा ( International Pushkar Fair 2022) है, जो आगामी 8 नवंबर तक चलेगा. वहीं, मेले के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 4 बजे पुष्कर पहुंचेंगे.

आमागढ़ लेपर्ड सफारी में विदेशी पर्यटकों का हंगामा!

जयपुर की आमागढ़ लेपर्ड सफारी (Amagarh Leopard Safari of Jaipur) में विदेशी पर्यटकों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जिसको लेकर सोमवार शाम को जमकर हंगामा हुआ. आरोप है कि जिप्सी संचालक ने ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर बेल्जियम से आए पर्यटकों से अतिरिक्त किराए की वसूली (fraud from foreign tourist in jaipur) की. जिसकी जानकारी के बाद पर्यटक आग बबूला हो गए और हंगामा शुरू कर दिए.