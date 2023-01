राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र में करीब 6200 करोड़ का नया निवेश, 22 हजार 838 करोड़ का निवेश कार्य चल रहा

राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र में करीब 6200 करोड़ का नया (petroleum sector in Rajasthan) निवेश किया गया है. फिलहाल कुल 22838 करोड़ रुपये का निवेश कार्य प्रदेश में चल रहा है.

Electric buses in Jaipur : नए साल में शहर को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, ट्रैवल कार्ड से कर सकेंगे सफर

राजधानी जयपुर की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई (Electric buses in Jaipur) दिखेंगी. सरकार पहले 100 बसें लीज पर लेकर शुरुआत करेगी, जिसे बाद में 300 कर दिया जाएगा. इसके साथ ही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस को हाईटेक बनाने के लिए ट्रेवल कार्ड की सुविधा भी शुरू की जा रही है.

आमेर महल में सजे-धजे हाथियों ने किया सैलानियों का वेलकम, हाथी सवारी का भी उठाया लुत्फ

नए साल का स्वागत के लिए प्रदेश में देश विदेश से (New Year celebration in Jaipur) पर्यटक पहुंचे हैं. जयपुर में भी सैलानियों की काफी भीड़ देखी जा रही है. आमेर महल में सजे-धजे हाथियों ने अनोखे अंदाज में पर्यटकों का स्वागत किया गया. सैलानियों ने आमेर महल तक हाथी सवारी का लुत्फ भी उठाया.

इटावा में हादसा: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, दंपती की मौत...3 घायल

कोटा के इटावा में रविवार को एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई. हादसे में दंपती की मौत (couple died in Kota road accident) हो गई जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए. तीनों घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया है.

कुल्हाड़ी से वार कर डॉग की निर्मम हत्या, आरोपी पहले भी 3 डॉग पर कर चुका है हमला

राजधानी जयपुर में डॉग से क्रूरता का मामला सामने आया (Dog Attacked with axe in Jaipur) है. शनिवार रात को करधनी थाना इलाके में एक व्यक्ति ने डॉग पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

Hanumangarh Accident: एक ही दिन उठी 5 दोस्तों की अर्थियां, गांव में मातम

साल के आखिरी दिन हर कोई नव वर्ष के जश्न में सराबोर था, लेकिन हनुमानगढ़ के बिसरासर गांव में एक साथ 5 दोस्तों की मौत ने पूरे जिले को गम में डूबो दिया. पल्लू थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर कार और ट्रक (Accident in Hanumangarh) की जोरदार भिड़ंत हो गई. कार में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया.

रास आई राहुल गांधी की नसीहत, अब राजस्थान कांग्रेस के नेता नापेंगे गली कूचे

राहुल गांधी के दिए मंत्र को अब प्रदेश कांग्रेस ने आत्मसात कर (Rahul Gandhi advice to Rajasthan Congress) चुनावी तैयारी शुरू कर दी है. साथ ही प्रदेश से लेकर जिला व ब्लाॉक तक के पदाधिकारियों को पैदल मार्च निकालने के निर्देश दिए गए हैं. जिसकी सूचना परिपत्र के जरिए प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को दे दी है.

Brothers Attacked In Alwar: बाइक सवार युवकों पर टूट पड़े आधा दर्जन लोग, एक की मौत...सच्चाई जान रूह जाएगी कांप!

अलवर में नए साल का जश्न मना कर घर लौट रहे दो बाइक (Deadly attack on bike riding brothers) सवार भाइयों पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें एक की मौत हो गई.

नए साल पर महंगाई का झटका, महीने के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी

नए साल के पहले दिन सरकार ने आम जनता को महंगाई का जोर का झटका दिया है (LPG Rate Rises up in New year 2023). कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की गई है. जानें अब किस दाम में मिलेंगे कमर्शियल सिलेंडर.

मंदिरों में पूजा के साथ जयपुराइट्स ने किया नए साल का स्वागत

जयपुर में नए साल 2023 के पहले दिन की शुरुआत शहर वासियों ने मंदिरों में पूजा (new year in jaipur temple) अर्चना से की. रविवार को शहर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर और ताड़केश्वर समेत कई मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचे. लोगों ने भगवान के दर्शन करने के साथ सुख समृद्धि की कामना की.