शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटे, 3 बच्चों समेत 5 की मौत...52 झुलसे

जोधपुर जिले के शेरगढ़ के समीप भूंगरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर फटने (Gas Cylinder Blast in Jodhpur) से 52 से ज्यादा लोग झुलस गए. सभी घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है. मामले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है.

रणथंभौर पहुंचे सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी...आज जन्मदिन पर घूमेंगे टाइगर रिजर्व

सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों गुरुवार को रणथंभौर (sonia gandhi reached Ranthambore) पहुंचे हैं. कल सोनिया गांधी की जन्मदिन पर तीनों टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर सकते हैं. उसके बाद सोनिया के राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है.

सरदारशहर उपचुनाव नतीजों पर बोले गहलोत- आज का परिणाम सरकार रिपीट का संकेत है

सरदारशहर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि (Gehlot on election results) यह परिणाम सरकार की गुड गवर्नेंस का नतीजा है. आज का चुनाव परिणाम सरकार रिपीट होने के संकेत हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि OPS का जादू हिमाचल में चला है.

सरदारशहर में कांग्रेस ने मारी बाजी, जनता ने जताया अनिल शर्मा पर भरोसा

कांग्रेस के अनिल शर्मा ने 26,852 की लीड के साथ(Congress Won Sardarshahar) सरदारशहर उपचुनाव में जीत हासिल की है.कांग्रेस के दिवंगत विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन से खाली हुई सरदार शहर सीट पर 5 दिसंबर को मतदान हुआ था. मतदान 72.9 प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ था. उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है.

युवक ने खुद के सिर पर मारी गोली, गंभीर घायल

भीलवाड़ा में गुरुवार देर शाम एक युवक ने खुद के सिर पर गोली (Youth shot himself in Bhilwara) मार ली, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पायलट की पूर्वी राजस्थान से अपील, बोले- इस बार दोनों हाथों से देना आशीर्वाद

भारत जोड़ो यात्रा से पहले सचिन पायलट ने पूर्वी राजस्थान की धरती से लोगों से बड़ी अपील की. गुरुवार को भरतपुर में लोगों को संबोधित करत हुए उन्होंने कहा कि इस बार दोनों हाथों से आशीर्वाद देना.

8 बजे बाद शराब बिकी, तो थाना प्रभारी, CO और SP होंगे जिम्मेदार, भूमाफिया के खिलाफ कमेटी का गठन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक (CM Gehlot reviewed law and order state) की. पुलिस मुख्यालय में हुई इस समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने पुलिस अधिकारियों पर सख्ती दिखाई. गहलोत ने कहा कि अब रात 8 बजे बाद शराब बिकी, तो थाना प्रभारी, CO और SP जिम्मेदार (Local police responsible for wine sale after 8 PM) होंगे. इसके साथ ही भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है.

सौर ऊर्जा उत्पादन में मॉडल स्टेट बना राजस्थान, 16060 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर

प्रदेश के लिए अच्छी खबर सामने आई है. सौर ऊर्जा उत्पादन में (Solar Power Generation in Rajasthan) राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है. 16060 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है.

Rajasthan High court: कोर्ट के आदेश की पालना करें अन्यथा जेएनवीयू रजिस्ट्रार हाजिर हों

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले(Regularization case of employees in JNVU) में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए निर्देश दिए हैं कि या तो कोर्ट के आदेश की पालना की जाए नहीं तो जेएनवीयू रजिस्ट्रार पेशी में हाजिर हों.

सरदारशहर उपचुनाव हार पर बोले पूनिया-सिंपैथी फैक्टर ने हमें हराया, 2023 में जनता बदलेगी सत्ता

सरदारशहर उपचुनाव में हुई करारी हार पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा (Satish Poonia on Sardarshahar By Election loss) कि इस बार सिंपैथी का फैक्टर काम आया है, लेकिन 2023 के चुनाव में सरकार के कुशासन खिकाफ जनता वोट करेगी और परिणाम बीजेपी के पक्ष में होंगे.