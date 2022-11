संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 : एअर मार्शल चौधरी बोले, वायुसेना को नई पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की तत्काल जरूरत

जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन (Joint Military Exercise Garuda VII in Jodhpur) किया गया. इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एअर मार्शल वीआर चौधरी ने देश के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की तत्काल जरूरत बताई है.

युवक को बंधक बनाकर पीटा, प्राइवेट पार्ट में डाली लाल मिर्च...यहां जानें पूरा मामला

प्रदेश के मांडलगढ़ क्षेत्र में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा और प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च डाल दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है.

Special : मिर्जा राजा मानसिंह लाहौर से लाए थे सिख परिवार, जिन्होंने बनाया जयपुर का पहला गुरुद्वारा

16वीं शताब्दी में मिर्जा राजा मानसिंह काबुल-गांधार से 5 सिख परिवारों को आमेर लेकर आए. उन्हीं के वंशजों ने जयपुर की बसावट के दौरान यहां पहला गुरुद्वारा बनाया. ये गुरुद्वारा जयपुर के चौड़ा रास्ता में आज भी मौजूद है, जहां गुरु स्वरूप पालकी, 10 गुरुओं की प्राचीन तस्वीर और उस दौरान के शस्त्र आज भी मौजूद हैं.

Agneepath Scheme: वायुसेना में भर्ती के लिए आवेदन शुरू, पहली बार महिलाओं को मिलेगा अग्निवीर बनने का मौका

भारतीय वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की (Agniveer Vayu Recruitment 2023) प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस साल पहली बार महिलाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका मिला है. अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.agnipathvayu.cdac.in पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

भीलवाड़ा पुलिस के मालखाने से 317 हथियार गायब, शाखा प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज

भीलवाड़ा के पुलिस लाइन में स्थित हथियार शाखा से हथियार गायब होने का मामला (weapons missing from Bhilwara police arms branch) सामने आया है. लगभग 317 हथियारों को लेकर गड़बड़ी पाई गई है. इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देश पर हथियार शाखा प्रभारी के खिलाफ शहर के प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है.

पार्टी से बड़ा कोई नहीं, जो ऐसा समझता है वो कांग्रेस छोड़ दे या हम गिरा देंगे : शास्त्री

राजस्थान में गहलोत-पायलट खेमों की गुटबाजी पर भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान प्रभारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है. पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी बयानवीरों को दो टूक कह दिया कि समय किसी का गुलाम नहीं होता. पार्टी में सब नोट हो रहा है.

रिफाइनरी गेट नंबर 3 के आगे हंगामा, रोजगार मांग रहे लोगों पर बदमाशों ने गाड़ी चढ़ाने का किया प्रयास

बाड़मेर जिले के पचपदरा रिफाइनरी गेट पर रोजगार की मांग कर रहे स्थानीय लोगों (Ruckus at Barmer refinery gate) को बदमाशों ने गाड़ियों से कुचलने का प्रयास किया. इस दौरान बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दो गाड़ियों में आग लगा दी.

लोकसभा चुनाव से पहले ईस्ट से वेस्ट निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस करेगी ट्वीटर अकाउंट पर रोक के खिलाफ कोर्ट में अपील

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर सकती है. इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है. राजस्थान के कोर्डिनेटर विभाकर शास्त्री ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी पूर्व से पश्चिम में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने की तैयारियों में जुट गई है.

37 दिन बाद बेरोजगारों की गुजरात में हुई मुख्यमंत्री से मुलाकात, आंदोलन स्थगित, कल सीएमओ में होगी बैठक

गुजरात में 37 दिन के सत्याग्रह के बाद आखिरकार राजस्थान के बेरोजगार युवओं की सोमवार (CM Gehlot met unemployed youth) देर रात सीएम अशोक गहलोत से अहमदाबाद में मुलाकात हुई. इस मुलाकात के बाद युवा बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की सीएमओ में 9 नवंबर को मीटिंग रखी है. इसके बाद युवा बेरोजगारों का आंदोलन स्थगित हो गया है.

पिछले 23 महीनों में प्रदेश में क्राइम हु​आ अनकंट्रोल, नए डीजीपी से बंधी आस

राजस्थान में पिछले 23 महीनों में अपराध के मामले अनियंत्रित तरीके से बढ़े. अपहरण, रेप, चोरी और मर्डर के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई. पूर्व डीजीपी एमएल लाठर के नाम रहे इन 23 महीनों में हुई कुछ बड़ी घटनाओं से देश में राजस्थान की छवि धूमिल भी (Crime in Rajasthan during ex DGP tenure) हुई. अब नए डीजीपी उमेश मिश्रा बने हैं. उनसे क्राइम पर कंट्रोल करने की महत्ती जिम्मेदारी है.