भीलवाड़ा पुलिस के मालखाने से 317 हथियार गायब, शाखा प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज

भीलवाड़ा के पुलिस लाइन में स्थित हथियार शाखा से हथियार गायब होने का मामला (weapons missing from Bhilwara police arms branch) सामने आया है. लगभग 317 हथियारों को लेकर गड़बड़ी पाई गई है. इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देश पर हथियार शाखा प्रभारी के खिलाफ शहर के प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है.

पार्टी से बड़ा कोई नहीं, जो ऐसा समझता है वो कांग्रेस छोड़ दे या हम गिरा देंगे : शास्त्री

राजस्थान में गहलोत-पायलट खेमों की गुटबाजी पर भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान प्रभारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है. पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी बयानवीरों को दो टूक कह दिया कि समय किसी का गुलाम नहीं होता. पार्टी में सब नोट हो रहा है.

रिफाइनरी गेट नंबर 3 के आगे हंगामा, रोजगार मांग रहे लोगों पर बदमाशों ने गाड़ी चढ़ाने का किया प्रयास

बाड़मेर जिले के पचपदरा रिफाइनरी गेट पर रोजगार की मांग कर रहे स्थानीय लोगों (Ruckus at Barmer refinery gate) को बदमाशों ने गाड़ियों से कुचलने का प्रयास किया. इस दौरान बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दो गाड़ियों में आग लगा दी.

लोकसभा चुनाव से पहले ईस्ट से वेस्ट निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस करेगी ट्वीटर अकाउंट पर रोक के खिलाफ कोर्ट में अपील

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर सकती है. इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है. राजस्थान के कोर्डिनेटर विभाकर शास्त्री ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी पूर्व से पश्चिम में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने की तैयारियों में जुट गई है.

37 दिन बाद बेरोजगारों की गुजरात में हुई मुख्यमंत्री से मुलाकात, आंदोलन स्थगित, कल सीएमओ में होगी बैठक

गुजरात में 37 दिन के सत्याग्रह के बाद आखिरकार राजस्थान के बेरोजगार युवओं की सोमवार (CM Gehlot met unemployed youth) देर रात सीएम अशोक गहलोत से अहमदाबाद में मुलाकात हुई. इस मुलाकात के बाद युवा बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की सीएमओ में 9 नवंबर को मीटिंग रखी है. इसके बाद युवा बेरोजगारों का आंदोलन स्थगित हो गया है.

पिछले 23 महीनों में प्रदेश में क्राइम हु​आ अनकंट्रोल, नए डीजीपी से बंधी आस

राजस्थान में पिछले 23 महीनों में अपराध के मामले अनियंत्रित तरीके से बढ़े. अपहरण, रेप, चोरी और मर्डर के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई. पूर्व डीजीपी एमएल लाठर के नाम रहे इन 23 महीनों में हुई कुछ बड़ी घटनाओं से देश में राजस्थान की छवि धूमिल भी (Crime in Rajasthan during ex DGP tenure) हुई. अब नए डीजीपी उमेश मिश्रा बने हैं. उनसे क्राइम पर कंट्रोल करने की महत्ती जिम्मेदारी है.

प्रेमिका पर किया धारदार हथियार से वार, लहूलुहान अवस्था में दौड़ते हुए GRP चौकी पहुंची युवती तो बची जान, जानें पूरा मामला

धौलपुर में एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका (Deadly attack on girl in Dholpur) की हत्या करने की कोशिश की और उसपर धारदार हथियार से कई वार किए. घटना में युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे जीआरपी की मदद से जिला अस्पताल (GRP police saved lives) में भर्ती कराय गया.

जयपुर में बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात, कॉलोनी में घुसकर किया पथराव...2 लग्जरी गाड़ियां तोड़ी

राजधानी के चित्रकूट थाना इलाके में सोमवार देर रात बाइक पर आए 20 से 25 बदमाशों ने डीसीएम स्थित विद्युत नगर (Miscreants Vandalised Cars in Jaipur) में जमकर उत्पात मचाया. एसीपी वैशाली नगर आलोक कुमार सैनी ने बताया कि सभी बदमाश अलग-अलग बाइकों पर लाठी-डंडे लिए बदमाश कॉलोनी में घुसे. उन्होंने लग्जरी कार और पास ही स्थित एक मकान पर हमला बोल दिया.

जयपुर में धर्मांतरण कार्यक्रम पर बोले सांसद सुमेधानंद- सोनिया गांधी को खुश करने के लिए खामोश है गहलोत सरकार

जयपुर में हुए धर्मांतरण कार्यक्रम को लेकर सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि ईसाइयत में हो रहे इस कन्वर्जन पर (Conversion to Christianity in Rajasthan) गहलोत सरकार इसलिए खामोश है, क्योंकि वो सोनिया गांधी को नाराज नहीं करना चाहते.

'गॉड ऑफ क्रिकेट' सचिन तेंदुलकर पहुंचे राजस्थान, रणथंभोर में मनाएंगे पत्नी अंजलि का जन्मदिन

भारत रत्न से सम्मानित व 'गॉड ऑफ क्रिकेट' की पहचान रखने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Former Indian Cricketer Sachin Tendulkar) मंगलवार को सपरिवार जयपुर पहुंचे. सचिन यहां तीन दिन रूकेंगे और इस दौरान रणथंभोर में पत्नी अंजलि का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे.