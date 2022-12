राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, कहा- मैं राहुल गांधी के खिलाफ हूं

कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के (young man tried to commit suicide ) दौरान एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की. साथ ही युवक ने खुद को राहुल गांधी के खिलाफ बताया.

सोनिया गांधी आज राजस्थान में, रणथंभौर में मनाएंगी अपना 76वां जन्मदिन

कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन 9 दिसंबर को है. तय कार्यक्रम के मुताबिक सोनिया अपना जन्मदिन सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मनाएंगी और इसके लिए वो आज जयपुर एयरपोर्ट से नियत स्थल की ओर निकलेंगी. जन्मदिन कार्यक्रम में राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है.

पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद दुष्कर्म के आरोपी ने की खुदकुशी, गुजरात में चल रहा था मामला

बांसवाड़ा निवासी एक शख्स पर गुजरात के राजकोट में दुष्कर्म का (Rape accused commits suicide) मामला दर्ज था. आरोपी तीन महीने जेल में भी रहा, लेकिन जेल से रिहाई के बाद सीधे अपने गांव पहुंचा. जहां उसने पत्नी और बच्चों की पहले हत्या की और आखिर में खुद भी फांसी के फंदे से लटक खुदकुशी कर ली.

फिर चर्चा में आया आपत्तिजनक वायरल वीडियो...राजस्थान भाजपा ने मंत्री को बर्खास्त करने की CM गहलोत से की मांग

राजस्थान भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए (Rajasthan BJP on Viral Video) एक वीडियो क्लिप के साथ गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. ट्वीट में पार्टी ने लिखा है कि आपके मंत्री का किसी महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है. क्या आप मंत्री सालेह मोहम्मद को बर्खास्त करेंगे या वोट बैंक के लालच में छोड़ देंगे'. हालांकि, ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

बेनीवाल का दिव्या पर वार...कहा- लेवी कांड में जब किसानों पर गोली चल रही थी तो कहां थे दादाजी

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर दौरे के दौरान एक बार फिर से ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा पर निशाना साधा है. उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि आज जो दादाजी-दादाजी कर रहे हैं उस समय दादाजी भी यहीं थे. उनकी सरकार थी जब भोपालगढ़ में लेवी कांड के दौरान किसानों पर गोली चली थी.

कोटा के लैंडमार्क सिटी गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग, 142 छात्राओं को किया गया रेस्क्यू

कोटा के लैंडमार्क इलाके में बुधवार की रात एक गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में आग (Kota girls hostel caught fire) लग गई. आग की सूचना के बाद हड़कंप मच गया. जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने अविलंब आग पर काबू पा लिया. वहीं, बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी.

मलिंगा व बैरवा बोले- बीजेपी राज में देश में फैली नफरत, राहुल गांधी जोड़ने का कर रहे काम

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा ने भाजपा पर निशाना साधा है. मलिंगा ने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत फैलाया है. जबकि खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया है.

Dharmendra Birthday special: ही-मैन का जबरा फैन, घर, दुकान-मकान ही नहीं खुद की पहचान भी धर्मेंद्र से

भारत में सिनेमा और अभिनेता-अभिनेत्रियों के प्रति उनके फैन्स का क्रेज और उनकी (Dharmendra Birthday special) दीवानगी के कई किस्से मशहूर हैं. कई बार फैन्स की दीवानगी का आलम भी अजीबो-गरीब होता है. आज अभिनेता धर्मेंद्र का जन्मदिन है. इस मौके पर हम आपको मिलवाते हैं बीकानेर के एक ऐसे ही जबरा फैन केशव से, जिसने अपना सब कुछ धर्मेंद्र के नाम पर रखा है. इसके कारण पूरा शहर उसे केशव नहीं बल्कि धर्मेंद्र के नाम से ही जानता है.

Bhagwan Vishnu Puja: बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का करें पूजन, गुरु की कृपा का मिलेगा लाभ

सनातन धर्म में हर तिथि व दिन का अपना विशेष (Bhagwan Vishnu Puja) महत्व है. बृहस्पतिवार को देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम से जाना जाता है. इसीलिए इसे गुरुवार भी कहा जाता है. इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है.

नहरी क्षेत्र में पानी की डिग्गी में डूबने 5 साल बच्चे की मौत, बेटी व मां को किया रेफर

जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र के 113 आरडी के पास खेत में बनी पानी की डिग्गी में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई. जबकि उसकी मां व 3 साल की बहन को (Three Drowned in water tank in Jaisalmer) मोहनगढ़ अस्पताल ले जाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.