Alwar Onion Mandi: इस बार नहीं रुलाएगा प्याज...मंडी में रोज आ रहे 5000 कट्टे, किसानों को मोटे मुनाफे की उम्मीद

अलवर की मंडी में प्याज की आवक (Alwar Onion Mandi) बढ़ गई है. मंडी में रोजाना 5000 कट्टे आ रहे हैं. इस बार प्याज की अच्छी पैदावार होने के कारण इसकी अधिक बिक्री की उम्मीद भी जताई जा रही है.

राजकीय सम्मान के साथ सीआरपीएफ जवान को अंतिम विदाई, ग्रामीणों के छलके आंसू

बस्सी में बाइक से गिरकर घायल सीआरपीएफ जवान की रविवार देर रात मौत (CRPF Jawan Madan Lal Jogi) हो गई. 24 अक्टूबर को हुए हादसे के बाद से जवान का इलाज जयपुर में चल रहा था. सोमवार को जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

EWS पर कोर्ट के फैसले से आरक्षण विवाद पर लगा विराम-घनश्याम तिवाड़ी

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी का कहना है कि ईडब्ल्यूएस पर कोर्ट के फैसले से आरक्षण विवाद पर विराम लग गया (Ghanshyam Tiwari on EWS reservation) है. उन्होंने कहा कि ऐसे ही आरक्षण का फॉर्मूला उन्होंने सीकर में दिया था.

उदयपुर में चलती कार में लगी आग, वाहन सवारों ने भाग कर बचाई जान...

झाड़ोल-उदयपुर नेशनल हाइवे 58 E पर रण घाटी में सोमवार को एक (Fire Broke out in car in Udaipur) चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. कार में धुआं निकलते देख ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और कार सवार सभी लोगों को गाड़ी से उतार दिया. देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया. निर्माणाधीन नेशनल हाइवे 58 E पर गाड़ी में आग लगने के चलते मार्ग बाधित हो गया. दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. हादसे में कार पूरी तरह जल गई.

सरदारशहर उप चुनाव: बीजेपी के लिए आंकलन का मौका, तो कांग्रेस सहानुभूति कार्ड का ले सकती है सहारा

प्रदेश में खाली हुई सरदारशहर विधानसभा सीट के उप चुनाव होने (By election on Sardarshahar assembly seat) हैं. विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी इस सीट के नतीजों से अपनी पार्टी की हवाओं का रुख का आंकलन करेगी. जहां बीजेपी के लिए इस सीट पर काम करने के लिए बहुत कुछ है, तो कांग्रेस सहानुभूति का कार्ड खेल सकती है. इस रिपोर्ट में प​ढ़िए पूरा गणित...

Exclusive : ACR के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री भाटी बोले- मुख्यमंत्री के स्तर पर होने वाले निर्णय को चुनौती देना उचित नहीं

ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीकोलायत के दौरे पर हैं. कार्तिक पूर्णिमा पर (Kartik Purnima 2022) श्रीकोलायत में भरने वाले मेले की तैयारियों को लेकर मंत्री भाटी सक्रियता दिखा रहे हैं और एक साल बाद होने वाले चुनाव को लेकर भी उनकी सक्रियता बढ़ गई है. बीकानेर के दौरे पर आए भाटी ने प्रदेश सरकार में मंत्रियों के बीच चल रहे एसीआर के मुद्दे को लेकर बड़ी बात कही.

Live Video : मोबाइल लुटेरे से भिड़ी महिला, सड़क पर गिरी लेकिन बदमाश को नहीं छोड़ा...

राजधानी में मोबाइल और चेन लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. बाइक सवार बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. जयपुर के शिप्रा पथ थाना इलाके में रविवार को ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां पर राह चलती महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने मोबाइल लूटने का प्रयास किया. लेकिन महिला ने बहादुरी दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया और फिर लोगों की सहायता से एक बदमाश को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

पानी को लेकर विवाद: युवक पर हमला, घायल होने पर अस्पताल ले जाने से रोका, इलाज के दौरान मौत

जोधपुर में पानी के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई. मृतक के परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने पहले मारपीट की. जब युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाने लगे, तो उन्हें रोका गया. पुलिस आने के बाद ही घायल को इलाज के लिए ले गए. हालांकि इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ (youth died after beaten in water dispute) दिया. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

ACR Controversy : मंत्री गुढ़ा ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा- राजस्थान में सारा पावर एक जगह Centralized है

राजस्थान कांग्रेस की सियासत में चर्चाओं का विषय बना IAS अफसर की ACR भरने के मामले में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीएम गहलोत को निशाने पर लिया है. सोमवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए गुढ़ा ने कहा कि DG की नियुक्ति से लेकर कांस्टेबल का तबादला तक (Power is Centralized in Rajasthan) सीएमआर से हो रहा है, तो आईएएस की एसीआर तो बहुत बड़ा मामला है. इस वक्त सत्ता में पॉवर सेंट्रलाइज्ड है.

जोशी के समर्थन में उतरे कल्ला, खाचरियावास पर साधा निशाना...

ACR भरने के मुद्दे पर (ACR controversy in Rajasthan) मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और जलदाय मंत्री महेश जोशी के बीच जारी जुबानी जंग में अब मंत्री कल्ला की एंट्री हो गई है. मंत्री कल्ला ने महेश जोशी के समर्थन में बयान देकर खाचरियावास पर निशाना साधा है.